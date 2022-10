L’urgence COVID est peut-être terminée – mais quand la pandémie prendra-t-elle fin ?

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

L’Organisation mondiale de la santé se réunit pour déterminer si le COVID-19 doit toujours être considéré comme une urgence mondiale.

Mais si la phase d’urgence est peut-être bientôt terminée, la pandémie ne l’est pas.

L’augmentation des hospitalisations et les nouvelles sous-variantes d’Omicron suscitent des inquiétudes concernant le système de santé surchargé du Canada.

Le COVID-19 n’est peut-être plus considéré comme l’urgence mondiale qu’il était autrefois, mais avec des nouvelles sous-variantes émergentes qui ont le potentiel de provoquer de futures vagues à un moment où le système de santé est déjà surchargé — quand la pandémie prendra-t-elle fin ?

“Une grande partie du monde, tant d’entre nous veulent désespérément que cela se termine, mais malheureusement ce n’est pas le cas”, a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé pour COVID-19, dans une interview avec CBC News .

“Nous sommes toujours au milieu de cela, dans un sens, mais nous n’avons jamais été aussi proches de la fin.”

L’incertitude autour de la fin de la pandémie réside dans le virus lui-même, qui continue de muter rapidement avec plus de 300 sous-variantes d’Omicron actuellement en cours suivi par l’OMS dans le monde entier, a déclaré Van Kerkhove.

“Le virus évolue et il est imprévisible”, a-t-elle ajouté. “Nous ne savons pas exactement quelles seront les caractéristiques de la prochaine variante.”

De nouvelles sous-variantes d’Omicron dérivées de souches précédentes comme BA.2, BA.4 et BA.5 montrent niveaux élevés d’évasion immunitaire contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant dans la pandémie, mais ce que cela signifie exactement en termes de transmission dans le monde réel reste à voir.

“Nous sommes dans le deuxième acte d’une pièce en trois actes”, a déclaré Michael Osterholm, épidémiologiste et directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, dans une interview avec CBC News.

“Comment pouvez-vous déclarer que la pandémie est terminée alors que nous ne savons pas quel est le prochain acte?”

L’Europe est entrée dans une nouvelle vague de COVID tandis que Ontario , Québec Manitoba, Nouveau-Brunswick et avant JC voient déjà une augmentation des hospitalisations, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le système de santé tout comme un recrudescence des maladies saisonnières comme la grippe devraient frapper fort.

“Nous avons maintenant les outils pour mettre fin à l’urgence du COVID dans chaque pays”, a déclaré Van Kerkhove. “Le défi de mettre fin à la pandémie est quelque chose de différent.”

On voit des gens marcher à Toronto en 2020. De nouvelles sous-variantes d’Omicron dérivées de souches précédentes comme BA.2, BA.4 et BA.5 montrent des niveaux élevés d’évasion immunitaire, contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant dans la pandémie, mais quoi exactement cela signifie en termes de transmission dans le monde réel reste à voir. (Evan Mitsui/CBC)

COVID ne va nulle part

Une chose est sûre, le COVID ne va nulle part. Le virus continue de se propager dans le monde sous une forme ou une autre et a même pris racine dans des réservoirs animaux comme cerf de Virginie – ce qui signifie qu’il n’est plus possible de l’éliminer complètement.

Mais si la pandémie n’est peut-être pas terminée, la fin de la phase d’urgence est toujours en vue. L’OMS a lancé un plan ambitieux plus tôt cette année pour mettre fin à l’urgence COVID-19 dans tous les pays du monde d’ici la fin de 2022 en utilisant les outils disponibles tels que les vaccins, les antiviraux et les traitements pour continuer à prévenir les maladies graves et les décès.

“Nous sommes clairement dans une situation très différente maintenant”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse mercredi, avant une réunion du comité pour déterminer si le COVID est toujours un problème. Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) .

“Mais la pandémie n’est pas terminée et il reste encore beaucoup de travail à faire.”

Tedros a déclaré que les risques mondiaux persistants dus à de grandes lacunes dans la vaccination, une surveillance réduite, de faibles taux de tests et de séquençage, et des “incertitudes” persistantes sur l’impact des variantes pèseraient lourdement dans la décision de déclarer ou non l’urgence COVID.

“Ce que nous essayons de dire aux pays, la façon dont nous pouvons mettre fin à l’urgence, c’est d’être prêts, d’être agiles, d’utiliser les outils – la thérapeutique, les diagnostics, les vaccins – de la manière la plus appropriée pour les personnes les plus à risque dans chaque pays. un seul pays », a déclaré Van Kerkhove.

“La vaccination joue un rôle essentiel, mais si vous regardez la couverture vaccinale, nous avons plus de 12,7 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde, mais pourtant 32% de la population mondiale n’a pas encore reçu une seule dose, il y a donc encore cette quantité massive de iniquité.”

Le directeur général de l’OMS a déclaré que les risques mondiaux persistants dus à de grandes lacunes en matière de vaccination, à une surveillance réduite, à de faibles taux de tests et de séquençage et aux « incertitudes » persistantes quant à l’impact des variantes pèseraient lourdement dans la décision de déclarer ou non l’urgence COVID. . (Matt Rourke/Associated Press)

Un système de santé surchargé

Les experts ont averti que le fardeau continu de la pandémie sur le système de santé se fera sentir pendant des années, avec longue COVID affectant un sous-ensemble de personnes infectées, et retards dans les dépistages du cancer et chirurgies provoquant des arriérés massifs au moment où les niveaux de COVID devraient à nouveau augmenter.

“Ces dernières années nous ont laissé beaucoup de procédures retardées, beaucoup de maladies chroniques qui n’ont pas reçu l’attention dont elles avaient besoin”, a déclaré Bill Hanage, épidémiologiste à la TH Chan School of Public Health de Harvard, dans un e-mail à Nouvelles de Radio-Canada.

“Et en conséquence, les choses sont assez minces dans de nombreux endroits. Mettez COVID en plus de cela (sans parler de la grippe) et nous pouvons nous attendre à ce qu’il y ait des défis.”

REGARDER | Le Québec exhorte les rappels alors que les niveaux de COVID-19 augmentent :

Le Québec exhorte les gens à obtenir des rappels alors que les cas de COVID-19 augmentent Le ministre de la Santé du Québec exhorte les résidents à se faire vacciner alors que les cas de COVID-19 commencent lentement à augmenter.

Raywat Deonandan, épidémiologiste en santé mondiale et professeur agrégé à l’Université d’Ottawa, a déclaré que si le COVID devient endémique dans de nombreuses régions du monde, le déclin de l’immunité, de nouvelles variantes et la suppression des restrictions pourraient changer cela.

“Contrairement aux vagues précédentes, où une variante dominait les autres, il semble maintenant que des soupes de variantes vont nous harceler”, a-t-il déclaré.

“Cela continuera tant que nous autorisons la transmission. Et il semble que tous nos choix politiques signalent que nous avons l’intention de permettre à la transmission de se produire librement.”

Deonandan a déclaré que mettre fin à la phase d’urgence de la pandémie est une “définition politique” liée à l’allocation de ressources pour le COVID et au niveau de décès et de maladies graves que la société est prête à tolérer.

“Nous sommes actuellement à environ 40 décès par jour (au niveau national), et les modèles suggèrent que cela ne changera pas de manière substantielle à mesure que cette nouvelle vague évolue”, a-t-il déclaré, ajoutant que cette stabilité du niveau de décès liés au COVID pourrait être envisagée. être “la retraite d’urgence”.

“L’autre considération, bien sûr, est le personnel hospitalier, qui est définitivement dans une situation d’urgence. Et je ne vois pas cela s’améliorer de sitôt, sans une intervention gouvernementale sérieuse et créative.”

Des ambulanciers paramédicaux déchargent des patients à l’hôpital Toronto Western le 10 janvier 2022. L’Ontario, le Québec, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique constatent déjà une augmentation des hospitalisations, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le système de santé tout comme une résurgence de maladies saisonnières comme la grippe devrait frapper fort. (Evan Mitsui/CBC)

Le virus continuera de muter

Étant donné que le virus continue de nous lancer des boules courbes évolutives, avec l’émergence de nouvelles variantes qui ont le potentiel d’échapper à l’immunité et de conduire la transmission à l’échelle mondiale, que faudrait-il exactement pour mettre fin à l’urgence COVID – et à la pandémie entièrement ?

“Nous aurions besoin d’un vaccin ou d’une immunité contre les infections qui serait relativement protecteur contre les nouvelles variantes et que la protection serait quelque chose de durable”, a déclaré Osterholm.

“En ce moment, même si vous jetez un coup d’œil à ce que pourrait être l’approche de vaccination annuelle, nous constatons une diminution de l’immunité bien avant cela.”

Pfizer a déclaré dans un Libération cette semaine son vaccin bivalent COVID-19 mis à jour récemment approuvé au Canada qui cible la souche d’origine et les sous-variants dominants BA.4 et BA.5, a montré une “augmentation substantielle” de la réponse des anticorps neutralisants après 30 jours.

“Il semble sûr de prédire que les vaccins mis à jour fonctionneront mieux qu’un autre vaccin du même vieux truc”, un nouveau commentaire publié dans la revue Nature souligne, bien que les données soient limitées jusqu’à présent.

Et nouvelle recherche du Qatar publié sous forme de lettre dans le New England Journal of Medicine avant l’examen par les pairs, a révélé qu’une infection antérieure à Omicron offrait une forte protection contre les réinfections futures de BA.1 et BA.2 – mais moins de BA.4 et BA.5.

Pendant ce temps, un nouvelle étude québécoise sur l’immunité hybride publiée dans le JAMA cette semaine a suggéré que deux ou trois doses d’un vaccin à ARNm COVID-19 chez les personnes ayant des infections antérieures fournissaient une forte protection contre l’hospitalisation d’Omicron.

Hanage a déclaré que nous pouvons nous attendre à voir une mutation continue du virus à l’avenir avec une pression de sélection favorisant les variantes “qui sont plus facilement capables d’infecter les personnes avec une certaine immunité” de la vaccination et de l’infection antérieure.

“Ce que cela signifie, c’est que le virus va continuer à être présent et qu’il infectera beaucoup d’entre nous”, a-t-il déclaré.

“Nous ne nous attendons pas à ce que les conséquences de ces infections soient aussi graves que ce que nous avons vu ces dernières années en raison de l’immunité que nous avons accumulée, mais elles ne seront pas anodines. Les personnes âgées en particulier devraient recevoir des rappels.”

Pfizer a déclaré dans un communiqué cette semaine que son vaccin bivalent COVID-19 mis à jour récemment approuvé au Canada, qui cible la souche d’origine et les sous-variantes dominantes BA.4 et BA.5, a montré une «augmentation substantielle» de la réponse des anticorps neutralisants après 30 jours . (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

“Les vaccins feront partie de notre avenir”

Une chose qui serait un “avantage massivement ajouté” serait le développement d’un vaccin nasal qui pourrait mieux réduire l’infection et la transmission tout en continuant à prévenir les maladies graves et la mort, a déclaré Van Kerkhove.

“Cela changerait la donne, car cela permettrait de relever le défi que nous avons à propos de cette circulation intense de ce virus et de l’évolution de ce virus qui se poursuit”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les vaccins que nous avons fonctionnent toujours contre les maladies graves et décès. “Mais nous ne l’avons pas encore.”

Une nouvelle version nasale du vaccin AstraZeneca-Oxford a subi une revers majeur cette semaine après que les essais cliniques sur l’homme n’aient pas produit la protection immunitaire espérée par les chercheurs, et était en fait plus faible que celle de son tir, mais il y a d’autres en développement .

“Nous devons éduquer encore plus le public sur le fait que, étant donné que ce virus sera avec nous, les vaccins feront partie de notre avenir. Ils ne sont pas la seule solution, mais les vaccins, le besoin de doses supplémentaires, est quelque chose que nous ‘ nous allons devoir nous en occuper”, a déclaré Van Kerkhove.

“Combien de fois cela se produit-il ? Nous ne le savons pas encore.”

Elle a dit qu’en fin de compte, le virus restera avec nous, et pas de la même manière que la grippe étant donné qu’il s’agit d’un virus complètement différent qui continue d’évoluer pour échapper à l’immunité, et nous n’avons toujours aucune “prévisibilité” avec lui.

“Nous devons vivre avec COVID de manière responsable”, a-t-elle déclaré. “J’ai vraiment un dégoût pour cette expression” vivre avec COVID “car beaucoup l’ont utilisée comme un sens pour abandonner – mais nous n’en avons pas besoin. Nous avons des outils qui existent en ce moment.”