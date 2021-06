L’urgence californienne COVID demeure; DeSantis de Floride critique le CDC

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré vendredi qu’il prévoyait de maintenir la déclaration d’urgence de l’État doré, mais la réouverture tant attendue de la Californie est toujours prévue pour le 15 juin.

Newsom cite la propagation continue des variantes de COVID-19, ainsi que les écarts dans les taux de vaccination, pour justifier le maintien de la déclaration d’état d’urgence.

« Cette maladie n’a pas été éteinte. Elle n’a pas disparu; cela ne prend pas les mois d’été », a déclaré Newsom.

Newsom a initialement décrété l’état d’urgence en mars 2020, un pouvoir qui lui a été conféré par la California Emergency Services Act. Les lois d’intervention en cas de crise ont également permis à Newsom de publier au moins 58 décrets, modifiant ou suspendant les lois existantes.

Alors que Newsom a le pouvoir de mettre officiellement fin à l’état d’urgence, la législature californienne peut également y mettre fin par l’adoption d’une résolution simultanée, un effort qui a été tenté sans succès par les républicains du Sénat de l’État à plusieurs reprises.

►La chaîne de magasins Walmart a annoncé vendredi qu’elle fermerait ses portes pour la deuxième année consécutive le jour de Thanksgiving, en guise de « merci aux employés pour leur travail pendant la pandémie de COVID-19 ».

►Un tiers des 559 000 emplois ajoutés à l’économie américaine en mai se sont produits dans les restaurants et les bars, un signe encourageant pour les travailleurs du secteur des loisirs et de l’hôtellerie durement touchés.

►À partir du 9 juin, les touristes américains vaccinés pourront visiter la France sans quarantaine, à condition de présenter un test PCR négatif à leur arrivée.

►Comme les vacanciers devraient affluer sur l’île cet été, les voyageurs non vaccinés à Maui ne seront plus testés pour COVID-19 à leur arrivée.

►Les experts de la santé exhortent les parents à vacciner leurs adolescents contre le COVID-19 après qu’un rapport montre une augmentation des taux d’hospitalisation.

► »Mission : Impossible 7″ a de nouveau arrêté la production en raison de tests COVID-19 positifs.

📈 Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 597 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 172,6 millions de cas et plus de 3,7 millions de décès. Plus de 137,4 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 41,4% de la population, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

📘 Ce que nous lisons : À l’approche des Jeux olympiques d’été de 2021, tous les regards sont tournés vers le pays hôte, le Japon, alors qu’il lutte contre l’augmentation des cas et des décès de COVID-19 ces derniers mois.

New York éliminera la règle du masque d’intérieur pour les écoles et le camp

New York prévoit d’éliminer lundi sa règle de masque d’intérieur pour les écoles et les camps quel que soit le statut de vaccination COVID-19.

Les directives actuelles des Centers for Disease Control and Prevention pour les écoles de la maternelle à la 12e année recommandent d’exiger « l’utilisation cohérente et correcte de masques faciaux bien ajustés avec une filtration appropriée par tous les élèves, enseignants et personnel ».

Mais pour les camps de jeunes, le CDC « encourage fortement le port du masque à l’intérieur pour les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées » et dit que « les gens n’ont pas besoin de porter de masque » à l’extérieur, quel que soit le statut vaccinal.

Dans une lettre adressée vendredi au chef du CDC, le Dr Howard Zucker, commissaire à la santé de l’État, a déclaré que l’État encouragerait l’utilisation de masques d’intérieur par les étudiants, les campeurs et le personnel non vaccinés. Mais par souci de cohérence, l’État n’exigerait pas de masques d’intérieur dans les écoles ou les camps.

Les visites virtuelles peuvent être là pour rester, après COVID-19

Alors que la crise du COVID-19 diminue et que la vie revient à la normale aux États-Unis, les dirigeants de l’industrie de la santé et les défenseurs des patients poussent le Congrès et l’administration Biden à préserver l’expansion de la télésanté alimentée par la pandémie qui a transformé la façon dont des millions d’Américains voient le médecin.

Le vaste effort s’étend à travers le système de santé diversifié du pays, rassemblant des groupes de consommateurs avec des assureurs-maladie, des responsables de Medicaid, des organisations de médecins et des fournisseurs de télésanté.

Et cela représente un consensus émergent selon lequel de nombreux services qui nécessitaient autrefois une visite au bureau peuvent être fournis facilement et en toute sécurité – et souvent plus efficacement – via un chat vidéo, un appel téléphonique ou même un e-mail.

« Nous avons vu que la télésanté est un outil extraordinaire », a déclaré David Holmberg, directeur général de Highmark, basé à Pittsburgh, un assureur multi-états qui exploite également un important système médical. « C’est pratique pour le patient, et c’est pratique pour le médecin. … Maintenant, nous devons le rendre durable et durable.

L’automne dernier, une coalition de groupes de patients – dont l’American Heart Association, la Arthritis Foundation, Susan G. Komen et la branche de défense de l’American Cancer Society – a salué l’expansion de la télésanté, notant que la technologie « peut et doit être utilisée pour augmenter l’accès des patients aux soins.

– Noam N. Levey, Kaiser Health News

Le gouverneur de Floride DeSantis critique le CDC sur les exigences des navires de croisière vaccinaux

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dans un communiqué de presse publié jeudi, a fustigé les Centers for Disease Control and Prevention pour ses politiques sur les navires de croisière, qualifiant l’organisation de « virus bureaucratique contre la gouvernance fondée sur la science » et l’accusant de « discriminer les enfants ».

La missive enflammée du gouverneur intervient alors que les croisiéristes de Floride adhèrent à l’exigence de l’agence fédérale de santé publique de retourner en haute mer avec des passagers vaccinés. Mais DeSantis a signé un décret interdisant les soi-disant passeports vaccinaux, et une nouvelle loi de Floride a inscrit l’interdiction dans la loi de l’État.

Les croisiéristes se préparent pour des croisières « à la voile d’essai » plus tard ce mois-ci. Jeudi, Bahamas Paradise a accueilli son navire Grand Classica au port de Palm Beach. Le navire aura une navigation « d’essai » avec moins de 50 passagers le 25 juin, puis, s’ils sont approuvés, des croisières complètes commenceront le 2 juillet.

« Il est grand temps de mettre fin à la tentative désespérée du CDC de prolonger son voyage de pouvoir sur l’Amérique », a-t-il écrit. Lire la suite.

– Wendy Rhodes, poste de Palm Beach

Une réaction cardiaque sondée comme possible lien rare avec un vaccin chez les adolescents

Les autorités sanitaires tentent de déterminer si l’inflammation cardiaque qui peut survenir avec de nombreux types d’infections pourrait également être un effet secondaire rare chez les adolescents et les jeunes adultes après la deuxième dose du vaccin COVID-19.

Un article sur sept adolescents américains dans plusieurs États, publié en ligne vendredi dans Pediatrics, fait partie des derniers rapports d’inflammation cardiaque découverts après la vaccination COVID-19, bien qu’un lien avec le vaccin n’ait pas été prouvé.

Les adolescents ont reçu des injections de Pfizer en avril ou mai et ont développé des douleurs thoraciques en quelques jours. Les tests d’imagerie cardiaque ont montré un type d’inflammation du muscle cardiaque appelée myocardite.

Aucun n’était gravement malade. Tous étaient en assez bonne santé pour être renvoyés chez eux après deux à six jours à l’hôpital et « se portent plutôt bien », a déclaré le Dr Preeti Jaggi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Emory et co-auteur du rapport.

Le CDC a rapporté vendredi que les hospitalisations liées au COVID-19 chez les enfants âgés de 12 à 17 ans avaient chuté au début de l’année mais avaient de nouveau augmenté en mars et avril. Les raisons possibles incluent la propagation de nouvelles variantes de virus, plus d’enfants qui retournent à l’école ou l’assouplissement des règles de masque et de distanciation sociale, ont déclaré les chercheurs de l’agence.

Un éditorial de Pediatrics a déclaré que les cas d’inflammation cardiaque justifiaient une enquête plus approfondie, mais a ajouté que « les avantages de la vaccination contre cette maladie mortelle et hautement transmissible dépassent clairement de loin les risques potentiels ».

– The Associated Press

Des célébrités partagent des histoires de vaccination

Des célébrités présentent leurs témoignages de première main sur la réception du vaccin COVID-19 dans le but de dissiper le scepticisme alors que les efforts de vaccination se déploient à travers le monde.

Ellen DeGeneres a partagé une vidéo Instagram d’elle-même recevant sa deuxième dose de Moderna à CVS Pharmacy le 4 juin. DeGeneres a admis qu’elle n’avait pas « peur » du vaccin lui-même, mais qu’elle avait « un peu peur après le coup ». L’animatrice de talk-show ne savait même pas qu’elle s’était déjà fait piquer : « Ah tu l’as déjà fait ? »

DeGeneres, 63 ans, a annoncé le 10 décembre qu’elle avait été testée positive pour le nouveau coronavirus mais qu’elle « se sentait bien en ce moment ». Elle s’est complètement rétablie, bien qu’elle ressente « des maux de dos atroces ».

La duchesse Kate Middleton a annoncé sur Twitter qu’elle avait reçu sa première dose du vaccin COVID-19 le 28 mai, un peu plus d’une semaine après son mari le prince William.

« Hier, j’ai reçu ma première dose du vaccin COVID-19 au Science Museum de Londres. Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui jouent un rôle dans le déploiement – merci pour tout ce que vous faites », elle a écrit. Lire la suite.

Contribution : The Associated Press