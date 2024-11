L’urbanisme et le long héritage du brutalisme | Architecture

Simon Jenkins fournit un compte rendu opportun de la façon dont, à partir des années 1960, les projets de démolition massive de grandes parties des zones urbaines ont commencé à être remis en question (The ransacking of Britain: Why the people last up against ‘sod you architecture’, 28 octobre). . Il cite la révolte de Covent Garden en 1974, qui a vu des citoyens, des planificateurs éclairés tels que Ian Robert Christie – dont l’héritage doit être honoré par un nouveau prix pour ses réalisations en matière de planification à l’Université de Liverpool – et finalement des politiciens remettre en question les principes auparavant axiomatiques du réaménagement global. . Le travail de Christie a formulé des propositions alors plutôt nouvelles, telles que la désignation de l’ensemble de la zone comme zone de conservation, le tracé des rues existant devrait être conservé et la politique du logement devrait garantir que les résidents à faible revenu ne soient pas déplacés.

De telles suggestions illustrent que même si, comme le soutient Jenkins, de meilleurs plans et de meilleures villes ne pourront pas être réalisés tant que les Britanniques « n’apprendront pas à parler architecture », il y a également d’autres questions à considérer si, en tant que société, nous voulons obtenir de meilleurs endroits urbains où vivre. Il s’agit notamment d’une appréciation plus large du paysage urbain, de la manière dont les différentes formes de développement permettent ou entravent les objectifs sociaux, économiques, environnementaux ou culturels recherchés, et de la manière dont les citoyens peuvent s’impliquer dans le processus de planification.

Tout cela nécessite également un recrutement dans la profession d’urbaniste, des ressources adéquates pour le service de planification afin d’inverser le déclin de ses capacités après 2010, et une plus grande attention à la planification dans l’éducation à la citoyenneté. Le résultat de telles mesures serait, espérons-le, une pratique citoyenne et de planification mieux placée pour résister et remodeler positivement les propositions présentes et futures de développement « sod you » dans nos villes et zones urbaines.

Olivier Sykes

Université de Liverpool

Simon Jenkins raconte avoir rencontré Graeme Shankland, consultant en planification de Liverpool, dans les années 1960, qu’il compare au « Bomber » Harris. Il y a certainement des aspects du projet de Shankland à Liverpool, notamment l’autoroute urbaine, qui ont été balayés par la néophilie des années 1960, mais Shankland n’a pas été influencé par Le Corbusier, qu’il a vivement critiqué. Ses influences déclarées étaient l’architecture suédoise actuelle, William Morris et les sociologues contemporains, dont beaucoup étaient ses amis. Shankland a prophétiquement envisagé Liverpool comme une destination touristique et a collaboré avec l’historien de l’architecture de Liverpudlian Quentin Hughes, dont les conseils en matière de préservation architecturale sont devenus une politique officielle en 1967.

Dr Otto Saumarez Smith

Université de Warwick

Simon Jenkins dit que T Dan Smith « a commencé à démolir la ville géorgienne de Grainger Town ». Smith était en fait le sauveur du Newcastle géorgien. L’une de ses premières actions pour devenir chef du conseil en 1959 fut de révoquer le permis de construire d’une banque pour construire un immeuble de bureaux moderne sur Grey Street, au cœur de Grainger Town. Le plan de développement de la ville de 1963 élaboré par le directeur de la planification de Newcastle, Wilfred Burns, sous la direction de Smith, a été le pionnier du concept de districts de conservation pour protéger les zones historiques de la ville – telles que Grainger Town – d’un développement inapproprié. Cela a influencé la politique gouvernementale et une législation autorisant les zones de conservation a été adoptée en 1967.

John Griffiths

Newcastle-upon-Tyne

Au milieu des années 60, jeune étudiant marié et père de deux enfants, je travaillais pendant les longues vacances d’été sur des chantiers. L’un d’entre eux était le projet Hulme de Manchester mentionné dans la belle polémique de Simon Jenkins. Les croissants Hulme ont été construits à partir de dalles préfabriquées comprenant des ouvertures de fenêtres et de portes ; ils ont été déposés et empilés comme des dominos les uns sur les autres – les seconds installateurs sont ensuite venus avec les portes, les fenêtres, les câbles, etc. pour terminer le travail. Ils ont été construits selon une courbe en fer à cheval avec un degré de courbure critique, de sorte que s’ils s’effondraient, ils n’iraient que jusqu’à un certain point avant que l’angle ne soit suffisamment grand pour empêcher un nouvel effondrement. Les rats et les cafards arrivaient pendant que nous travaillions, et il était évident que sans isolation, le béton provoquerait de la condensation une fois la première bouilloire mise en ébullition.

Je l’ai signalé au ganger. Je n’oublierai jamais sa réponse – il était un homme de Mayo et n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait : « Bien sûr, je le sais et vous le savez, et le contremaître du chantier le sait, et l’urbaniste le sait, et le maire le sait. ça, et même le chat et la perruche du putain de lord-maire le savent, mais c’est comme un rouleau compresseur qui descend – il y a trop d’argent et d’influence en jeu. Ce sera fini – et démoli dans 30 ans. »

Si ma mémoire est bonne, il lui restait environ deux ans – et les habitants de Manchester n’ont cessé de payer le coût de l’expérience il y a seulement quelques années. À ma connaissance, il n’y a jamais eu d’enquête – et Manchester est en train de construire une forêt de méga-tours à capitaux étrangers à Manhattan, sur Irwell.

Mike Harding

Manchester

L’article de Simon Jenkins sur l’architecture brutaliste imposée aux villes britanniques dans les années 1960 m’a rappelé quelque chose. On a dit à mon père : que la grue utilisée pour démolir les tours désastreuses de Hulme dans les années 1990 était la même que celle utilisée pour démolir les tours désastreuses de Hulme dans les années 1990. mettez-les en place.

Catherine McLoughlin

Londres

Contrairement à la croyance populaire, le brutalisme ne signifie pas que l’architecture soit brutale. En fait, il s’agit de béton brut. Il s’agit généralement de béton où les marques de coffrage restent visibles, en tant que motif de surface. L’un des meilleurs exemples est le Théâtre National. Tout béton n’est pas brutaliste, mais tout brutalisme est béton brut. En fait, on pourrait construire n’importe quoi en béton brut, même si nous savons maintenant qu’il serait préférable de ne pas le faire, en grande partie à cause de son empreinte environnementale très élevée, de son manque de respirabilité, etc.

Maintenant que nous comprenons le carbone incorporé (du moins certains d’entre nous), il devient clair que nous devrions essayer de prolonger la durée de vie et l’habitabilité de nombreux bâtiments que Simon Jenkins dénonce. Les architectes français Lacaton & Vassal ont montré que cela était possible avec les blocs de logements sociaux qu’ils ont sauvés à Paris, remportant ainsi le prix Pritzker. La plupart des blocs qui ont échoué, où qu’ils soient, ont échoué à cause du manque d’entretien et des inégalités sociales. Il s’agit presque toujours de logements sociaux. Le Barbican, mentionné par Simon Jenkins, reste populaire, réussi et surtout assez exclusif. A Marseille, l’Unité d’Habitation du détesté Le Corbusier est bien entretenue et très recherchée.

Judith Martin

Winchester

Je dirais que, en ce qui concerne Plymouth – et elle a beaucoup souffert du Blitz – nous avons évité la plupart de ce brutalisme minable des années 60, et la plupart considéreraient le plan de Patrick Abercrombie pour Plymouth comme un succès. Nous avons grandi dans l’un de ses complexes satellites éloignés du centre, constitués de logements sociaux jumelés, dotés de grands jardins, de bons transports, d’écoles modernes, de commerces de proximité et de nombreux espaces verts entre eux où nous jouions ; grandir, c’était un plaisir. Ils sont plus que comparables aux maisons de domaine de la taille d’une boîte d’allumettes d’aujourd’hui.

Je me souviens du centre de Plymouth, avec ses larges rues, ses vastes vues bordées d’arbres et ses façades en pierre de Portland d’un blanc éclatant, dans les années 50, brillant sous le soleil d’août. Sa beauté n’a disparu qu’avec l’arrivée de Margaret Thatcher, qui a détruit la notion de fierté civique. À 11 ans, nous avons déménagé à Oxford. Je me souviens avoir pris le bus à la gare alors que le crépuscule de décembre tombait sur notre nouvelle maison. Ma sœur et moi nous sommes regardés par la fenêtre, puis l’un l’autre. Quelle merde, nous étions tous les deux d’accord !

Paul Whiteley

Bittaford, Devon

J’adorerais penser que Simon Jenkins a raison. Mais il lui suffit de se rendre à Brentford, à l’ouest de Londres, pour constater à quel point les gens ordinaires sont impuissants face à l’idiotie des autorités locales et au pouvoir abusif des « promoteurs ». Brentford a été ruinée par une multitude de tours, surplombant la M4 et commençant maintenant à descendre vers Chiswick.

Cette vision n’est pas du nimbyisme. Il s’agit d’une prise de conscience selon laquelle entasser des personnes, des familles et des enfants dans des immeubles de grande hauteur est inhumain et cause bien plus de problèmes qu’il n’en résout. À maintes reprises, des architectes socialement responsables ont montré que les logements conventionnels peuvent offrir la même densité, sinon plus, que les immeubles de grande hauteur – pensez à Norwich. Avec un accès facile à l’air frais, aux jardins, aux jardins familiaux et aux aires de jeux. Les coûts de fondation et de construction des tours de sécurité dépassent de loin ceux des habitations de faible hauteur. Tout ce béton est très nocif pour l’environnement. Je ne vois pas beaucoup de preuves que les citoyens ordinaires aient une quelconque influence par rapport à Willmott Dixon et Ballymore.

Pamela Mayorcas

Londres