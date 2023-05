L’urbanisation et le changement climatique sont des opportunités jumelées : Sadek Wahba

Le groupe de réflexion architectural Architecture 2030 prévoit que 2,6 billions de pieds carrés de nouvelle surface au sol seront ajoutés aux bâtiments d’ici 2060 – c’est l’équivalent de l’ajout de bâtiments de la ville de New York au monde chaque mois pendant 40 ans, la plus grande vague de construction croissance dans l’histoire humaine.

« Donc, à mesure que les gens se déplacent, vous devez construire des villes de plus en plus grandes pour les accueillir. Ces villes sont en béton. Elles sont en acier. Elles ont besoin de climatisation. Elles ont besoin de chauffage, elles ont besoin d’électricité. Elles ont besoin d’une connexion haut débit. Ils ont besoin de cybersécurité. Ils ont besoin de toute une gamme de choses. Ils ont besoin de transport », a déclaré Wahba à CNBC.

La plus forte croissance de l’urbanisation se produira en Inde, et plus largement en Asie, dit Wahba.

La confluence de ces deux tendances mondiales massives présente d’innombrables défis climatiques – et des opportunités tout aussi vastes pour les investisseurs, selon Sadek Wahba fondateur et président de J’ai quadrillé le capital une société mondiale de gestion d’infrastructures qui gère actuellement environ 40 milliards de dollars d’investissements dans des projets d’infrastructure dans plus de 50 pays.

« Le transporter via des ports, via des porte-conteneurs, des vraquiers qui utilisent du diesel : y avons-nous pensé ? Il arrive au port de New York ou au port de Los Angeles, puis il doit être traité », a déclaré Wahba. Puis le lithium sera alors transporté « Dans des camions qui roulent au diesel. Y a-t-on pensé ? »

Pour décarboner à mesure que le rythme de l’urbanisation s’accélère, il faudra que les solutions soient non seulement propres, mais aussi moins chères. Les pays en développement dont une grande partie de la population est confrontée à l’insécurité alimentaire et à la faim ne paieront pas pour des solutions plus coûteuses et respectueuses du climat, déclare Wahba.

Cela nécessitera une innovation technologique.

Il est possible d’accélérer le rythme de l’innovation, quand il y a la volonté politique et culturelle, estime Wahba.

« Ma tante est au NIH et elle est vaccinologue. Elle a été vaccinologue pendant 40 ans et a dit qu’il faudrait au moins deux ans sur la voie la plus rapide que vous puissiez imaginer. Cela a pris neuf mois. C’est parce que nous avons pu mettre le plein ressources et l’attention de tous nos meilleurs scientifiques », a déclaré Wahba.

Le même type d’effort collectif et d’argent doit être consacré à la lutte contre le changement climatique.

Wahba, qui est membre du président Biden Conseil consultatif national des infrastructures, a généralement félicité l’administration Biden pour son investissement dans les solutions climatiques. Il dit que les efforts de l’administration pour le climat ont été « honnêtement sous-estimés ». L’argent destiné aux efforts d’atténuation du changement climatique est « fondamentalement transformateur » pour l’économie, a déclaré Wahba.

Mais, a-t-il dit, il n’y a pas assez d’argent du gouvernement fédéral pour la recherche et le développement. Les investisseurs sous-estiment également la taille de l’opportunité.

L’investissement mondial dans les technologies de transition énergétique a atteint un record de 1,3 billion de dollars en 2022, mais les investissements annuels doivent plus que quadruplé à plus de 5 000 milliards de dollars si le monde vise à rester sur la voie de la réduction du réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, selon un rapport de mars du Agence internationale des énergies renouvelablesqui est une agence intergouvernementale mondiale pour la transformation énergétique.

« Il y a des rendements très, très attractifs », a déclaré Wahba à CNBC. « Il ne s’agit pas seulement de produire de l’éolien et du solaire. Ce sont des villes entières qui devront être développées, reformulées et repensées. Et cela ne peut se produire qu’avec l’utilisation de la technologie. »

Bien sûr, certains investissements climatiques sont risqués. Par exemple, investir dans la fusion pourrait vous rendre incroyablement riche ou vous pourriez perdre jusqu’au dernier centime. Mais il existe des investissements plus sûrs qui ont encore un fort potentiel pour les investisseurs.

« La technologie qui vous permet de recharger, d’alimenter votre maison en électricité et de la vendre sur le réseau, cette technologie existe », déclare Wahba. « Cette technologie peut faire 4x. »