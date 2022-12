“Lupus Warrior” Nick Cannon hospitalisé pour une pneumonie

Nick Cannon est peut-être un avatar du père Abraham, mais il a dit qu’il n’était “pas un surhomme” après avoir été hospitalisé pour une pneumonie.

La grave peur de la santé est survenue un jour seulement après la vente à guichets fermés de Nick Wild ‘N Out spectacle au Madison Square Garden. “La vie est définitivement une montagne russe”, a-t-il écrit dans la légende d’un selfie depuis son lit d’hôpital.

« Une belle leçon pour prendre soin de VOUS »

“D’accord, alors je suppose que je ne suis pas Superman… Je me suis promis que je ne reviendrais plus jamais à cet endroit… Mais c’est une excellente leçon pour prendre soin de VOUS ou VOUS ne pourrez pas prendre soin de tout le monde, “, a écrit Nick.

L’horaire de travail de l’homme de 42 ans est la seule chose plus réservée et occupée que les salles d’accouchement pour sa progéniture écrasante. En plus d’animer plusieurs émissions comme Le chanteur masqué et Divertissement ce soiril a été sur la route avec le Wild ‘N Out Une tournée.

Glorilla, Bobby Shmurda et A Boogie wit da Hoodie ont été invités à l’émission du 1er décembre, selon Nick, qui a marqué l’histoire. Malgré la gravité de la pneumonie, le père de 12 enfants a déclaré qu’il n’arrêtait pas simplement parce que cette maladie l’avait ralenti.

“Ne trébuchez pas cependant, je n’ai pas besoin de bons vœux ou de prières, juste un peu de repos solide et je serai de retour sur le chemin pour devenir plus fort que jamais… c’est juste une pneumonie, rien que je ne puisse gérer. Ce qui est fou, c’est qu’hier soir, nous faisions vibrer une foule à guichets fermés au Madison Square Garden devant des milliers de fans, maintenant je suis tout seul dans une minuscule chambre d’hôpital. La vie est définitivement une montagne russe ! il a continué.

En témoignage de la résilience de Nick face aux problèmes de santé, il a ajouté le hashtag Lupus Warrior à la fin. Il y a dix ans, il était diagnostiqué avec une néphrite lupiqueune maladie auto-immune affectant les reins.

Cannon a avoué qu’il n’était pas surhumain, mais jongler avec Noël pour 11 (bientôt une douzaine) enfants avec six femmes est assez proche. Fin octobre, Alyssa Scott a annoncé qu’elle et Nick attendaient un autre bébé. La bonne nouvelle est arrivée près d’un an après qu’Alyssa et Nick ont ​​perdu leur fils Zen Cannon, âgé de 5 mois, d’une forme rare de cancer du cerveau.

Dans un sketch que Nick a publié mardi, il a échangé son turban contre un bonnet de Noel pour se moquer de sa prolifique progéniture.

Un Noël avec Nick Cannon

“C’est bientôt les vacances, et grâce à moi, le monde compte désormais huit milliards d’habitants”, a-t-il plaisanté. « Mais mon travail n’est pas terminé. Il est maintenant temps de faire des achats de Noël en ligne, et sur la base du ratio bébé maman-enfant, j’ai un tas de cadeaux à acheter. Allons-y!”

Si quelqu’un a besoin de commencer les achats de Noël dès le début des fêtes de fin d’année, c’est bien ce père fructueux.

« Matthieu, Marc, Luc et Jean… sont-ce des livres de la Bible ou de nouveaux noms d’enfants ? a-t-il plaisanté, assis devant un arbre de Noël orné et un feu rugissant. « Douze PS5 ?! Que diriez-vous que je vous donne un P2.5 ? »

La vidéo de vacances hilarante rappelle que malgré les gros titres sauvages, Nick Cannon est comme nous tous.

“Cette carte ne marche pas !” Cette carte ne marche pas ! Cette carte ne marche pas non plus », a-t-il crié à une pile de cartes de crédit déployées. “Bonjour? Monsieur expressif américain ? Vous avez dit que c’était illimité, c’est une limite à cette merde !”

Guéris bientôt, Nick !