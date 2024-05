L’UPMC célèbre le Mois de la santé des femmes en encourageant les femmes à se faire dépister tôt

C’est le Mois de la santé des femmes et l’UPMC encourage les femmes à se faire dépister tôt. Les médecins disent qu’attraper une maladie avant qu’elle ne s’aggrave leur permet de vous soigner plus facilement. Plus vous attendez, plus il peut être difficile d’arrêter la maladie. Selon un obstétricien-gynécologue de l’UPMC, les femmes devraient subir plusieurs tests de dépistage par an, en fonction de leur âge. Les tests de dépistage comme les tests Pap et les mammographies peuvent détecter le cancer du col de l’utérus et cancer du sein avant que vous ne développiez des symptômes. Les experts en santé affirment que la pandémie a limité l’accès aux rendez-vous et a amené de nombreuses femmes à mettre leur santé en pause. « Beaucoup de femmes ne venaient pas se faire dépister. Il y avait un défi J’ai commencé à constater une interruption des soins », a déclaré le Dr Chavonne Momom-Nelson. Voici les tests fréquemment recommandés aux femmes : À partir de 21 ans, vous devriez passer un examen. Test Pap tous les trois ans. Si vous avez 40 ans ou plus, vous devriez passer une mammographie chaque année. Si vous avez entre 45 et 50 ans, vous devriez subir une coloscopie tous les 10 ans jusqu’à l’âge de 75 ans. la fréquence de ces tests dépend de vos antécédents familiaux, de votre état de santé et des recommandations éventuelles de vos médecins.

C’est le Mois de la santé des femmes et l’UPMC encourage les femmes à se faire dépister tôt. Les médecins disent qu’attraper une maladie avant qu’elle ne s’aggrave leur permet de vous soigner plus facilement. Plus vous attendez, plus il sera difficile d’arrêter la maladie. Selon un obstétricien-gynécologue de l’UPMC, les femmes devraient subir plusieurs tests de dépistage par an, en fonction de leur âge. Les tests de dépistage comme les tests Pap et les mammographies peuvent détecter le cancer du col de l’utérus et du sein avant que vous ne développiez des symptômes. Les experts de la santé affirment que la pandémie a limité l’accès aux rendez-vous et a poussé de nombreuses femmes à mettre leur santé en pause. « Beaucoup de femmes ne venaient pas se faire dépister. Il était difficile de les faire entrer et les femmes ont suspendu leurs soins. J’ai commencé à constater une lacune dans les soins », a déclaré la Dre Chavonne Momom-Nelson. Voici les tests fréquemment recommandés pour les femmes : À partir de 21 ans, vous devriez subir un test Pap tous les trois ans. Si vous avez 40 ans ou plus, vous devriez passer une mammographie chaque année. Si vous avez entre 45 et 50 ans, vous devriez subir une coloscopie tous les 10 ans jusqu’à l’âge de 75 ans. La fréquence de ces tests dépend de vos antécédents familiaux, de votre état de santé et des recommandations éventuelles de vos médecins.