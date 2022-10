L’UPL étend son soutien à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en s’engageant à célébrer l’égalité des sexes

UPL Limited, un fournisseur mondial de produits et de solutions d’agriculture durable, a étendu son soutien à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui se tient pour la première fois en Inde, et s’est associée à la FIFA pour être le supporter national de l’événement.

Grâce à cette collaboration, UPL espère attirer l’attention sur l’édition dirigée par des femmes de “The Beautiful Game”, ainsi que sur l’importance du sport en général comme moyen de mener une vie saine et de promouvoir une croissance personnelle durable pour tous.

A LIRE AUSSI : “Parfois, la chaleur du moment obtient le meilleur de nous” – Cristiano Ronaldo après avoir été abandonné du match de Chelsea

UPL a toujours défendu la cause de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité des sexes. Grâce aux millions d’acres desservis grâce à ses solutions de culture, UPL comprend la contribution incomparable que les femmes apportent à la prospérité agricole du pays en tant que cultivatrices, agri-entrepreneurs, facilitateurs de fonctions et chefs d’entreprise.

Ainsi, la décision de l’UPL de s’associer au football féminin est de participer à sa croissance et à son expansion. Avec l’avancement du tournoi, l’UPL observera attentivement les performances des équipes et des joueurs et s’efforcera d’ajouter plus de valeur au tournoi et aux futures stars du jeu.

M. Ashish Dobhal, directeur de l’UPL India, a déclaré : « C’est un moment de fierté pour nous de pouvoir nous associer à la FIFA pour la Coupe du monde féminine U-17 en Inde et de nous donner l’opportunité de contribuer à un ensemble d’athlètes. pleines de talent et qui redéfinissent le succès pour le genre féminin dans leurs pays, leurs communautés et maintenant, sur la scène mondiale. Ce sont de véritables ambassadeurs de l’égalité et en tant qu’entité qui tient D&I en haute estime, nous sommes ravis de faire partie de leur parcours. Nous attendons avec impatience des moyens uniques et innovants de faire progresser ce tournoi de plus en plus fort et de célébrer la diversité dans le monde entier ! »

L’Inde accueille actuellement la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA qui a débuté le 11 octobre avec le premier affrontement entre l’Inde et les États-Unis. L’Inde a participé au tournoi en tant que pays hôte et a été associée au Maroc, au Brésil et aux États-Unis d’Amérique (USA) dans le groupe A. Cependant, avec des défaites consécutives, ils ont été éliminés du tournoi.

Mais, les meilleures équipes du monde s’affrontent pour réserver la place de la finale qui se jouera le 30 octobre (dimanche).

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici