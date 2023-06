Lupita, Uzo, Kandi et bien d’autres écrasent le style des Tony Awards

Avez-vous assisté à la 7 édition annuelle des Tony Awards dimanche soir ? Nous sommes ici pour faire de notre mieux pour vous mettre au courant si vous avez manqué.

Nous devons commencer par dire qu’Ariana Debose a absolument TUÉ en tant qu’hôte pour la deuxième année consécutive – cette fois SANS SCRIPT – en raison de la grève actuelle de la WGA. En plus de faire un travail incroyable d’hébergement tout en le pilotant, elle a également obtenu tous les accessoires pour se lancer à peu près du haut de certains escaliers lors de la représentation d’ouverture.

Incroyable non ?

En plus d’Ariana, Lupita Nyong’o a également fait parler les gens lorsqu’elle est sortie sur le tapis magenta dans cette incroyable cuirasse métallique et un simple costume noir.

Elle pris à Instagram pour expliquer que sa sélection vestimentaire « sans vergogne » était en fait l’œuvre de l’artiste Misha Japanwala, créée par un moulage moulé de son corps réel.

« Misha Japanwala est une artiste et créatrice de mode pakistanaise, dont le travail est enraciné dans le rejet et la déconstruction de la honte extérieure attachée à son corps », a expliqué Nyong’o dans sa légende. « Dans son processus artistique, elle crée un enregistrement réaliste et fidèle du corps d’une personne comme un acte de résistance et de célébration, et une insistance sur le fait d’être autorisé à exister librement dans notre corps. »

Lupita a encore accessoirisé le look en ornant son chauve avec de nouvelles œuvres d’art.

Lupita a partagé un doux moment de fête avec son amie Saheem sur le tapis. Elle a rendu hommage au réalisateur samedi dans un long post sur Instagram détaillant comment le couple s’est rencontré pour la première fois au Kenya dans son adolescence en jouant dans une production locale de Roméo et Juliette:

L’une des joies les plus douces de la vie est de regarder vos chers amis s’épanouir, alors laissez-moi prendre un moment pour y renoncer pour le sang de mon cœur, Saheem Ali (@saheemscene) 🌻🌻🌻 Lors de ses débuts en tant que réalisateur à Broadway cette année, Saheem a été nominé aux Tony pour la meilleure mise en scène d’une pièce de théâtre pour le tour de force, éclat de rire @fathambway. Quand j’avais 14 ans, Saheem et moi nous sommes rencontrés sur scène au Kenya – il était Mercutio, j’étais Juliette. Nous ne sommes devenus amis que 15 ans plus tard, lorsque nous nous sommes rencontrés à New York, tous deux sortis de l’université et essayant de comprendre la vie d’immigrants. Nous nous sommes rencontrés lors d’une lecture d’une nouvelle pièce, et lors de notre promenade pour prendre du thé (comme de vrais Kenyans), il s’est ouvert à moi d’une manière sans précédent, et j’ai emboîté le pas. Notre amitié n’a cessé de grandir à partir de ce moment. Nous avons germé de manière créative, navigué sur les épines de la vie et nous nous sommes diversifiés d’une manière qui a rendu ma vie meilleure et plus lumineuse au cours des dernières décennies.

Nous méritons tous plus d’amitiés comme celle-ci !

Nous avons également adoré avoir un baby bump révélé sur le tapis ! Uzo Aduba a embrassé l’orange en tant que nouveau noir tout en berçant sa bosse dans son magnifique costume Christian Siriano. Aduba, 42 ans, attend son premier bébé avec son mari, le cinéaste Robert Sweeting.

« L’heureux couple est aux anges à propos de leur famille qui s’agrandit et est ravi d’être parents », a partagé un initié avec le magazine PEOPLE.

Félicitations au charmant couple !

Une autre vedette du tapis rose était Dominique Fishback, qui portait cette robe noire à paillettes. Vous aimez?

Kandi Burrus a opté pour un look noir et blanc audacieux, avec son mari Todd Tucker à ses côtés.

Sa fille Riley s’est également jointe à la fête. N’est-elle pas si jolie dans cette jolie robe jaune ?

L’histoire s’est écrite hier soir !

Pour la toute première fois, les Tony Awards ont été décernés – pas à un – mais à DEUX récipiendaires non binaires ! J. Harrison Ghee a remporté le prix de la meilleure performance d’un acteur dans un rôle principal dans une comédie musicale pour sa performance dans « Some Like It Hot ».

Alex Newell a remporté le prix de la meilleure performance d’un acteur dans un rôle vedette dans une comédie musicale dans « Shucked ».

« À tout mon immeuble, à la distribution et à l’équipe de Shucked, tu es mon rocher », a partagé Newell lors de leur discours d’acceptation. « Je vous aime tous. Merci de me voir Broadway. Je ne devrais pas être ici; comme un petit bébé queer, non binaire, gros et noir du Massachusetts. Et à tous ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas le faire, je vais te regarder mort en face [and say] que vous pouvez faire tout ce que vous voulez.

Discours étonnants

Les gars ont également apporté leur jeu A aux Tony’s. Colman Domingo avait l’air pimpant pour le grand soir.

Common est également venu correctement.

Mais notre préféré a peut-être été Yahya Abdul-Mateen II… Nous adorons le costume bleu et à quel point il avait l’air de s’amuser à poser.

Yahya a été rejoint par son styliste boo Jan-Michael Quammie.

Samuel L. Jackson en a également fait un rendez-vous avec sa femme Latanya Richardson Jackson. Ce qui est génial avec ce couple, c’est qu’ils travaillent parfois ensemble, Latanya produisant souvent des projets dans lesquels Samuel joue.

Exemple concret – projet Apple TV + Les derniers jours de Ptolémée Gray avec Dominique Fishback. N’est-ce pas agréable qu’ils aient pu se réunir ?