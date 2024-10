Lupita Nyong’o revient sur le chagrin de Chadwick Boseman

Les années ont passé, mais Lupita Nyong’o est devenue émue en parlant d’elle. Panthère noire co-star Chadwick Boseman.

Cela montre le niveau de son amour pour le défunt acteur, alors qu’elle s’ouvre en regardant le clip du film MCU au BFI London Film Festival.

« Je dois admettre que je n’ai pas vu le film depuis la mort de Chadwick, alors je prends un moment. »

Elle a poursuivi : « Le deuil n’est qu’un amour sans endroit où le mettre. Je ne fuis pas les larmes du chagrin. Vous vivez simplement avec. Cette expérience ne sera jamais séparée de l’amour qui s’est formé. »

« Je regarde ce clip et je suis rempli de chagrin », a déclaré l’acteur oscarisé. « Je ne sais pas si j’aurai un jour fini de verser mes larmes après avoir perdu mon ami. Mais je me dis : ‘Nous pouvons le voir vivant.’ Et c’est tellement merveilleux. »

Plus tôt, Lupita, dans la même chaleur, avait publié un hommage réconfortant à l’occasion du quatrième anniversaire du décès de Chadwick.

« ‘Le chagrin ne finit jamais' », a-t-elle commencé. « ‘Mais ça change. C’est un passage, pas un lieu où séjourner. Le chagrin n’est pas un signe de faiblesse, ni un manque de foi. C’est le prix de l’amour.' »

« En souvenir de Chadwick Boseman. Pour toujours », a-t-elle conclu le message à propos de sa co-star, décédée d’un cancer du côlon en 2020.