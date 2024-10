Lupita Nyong’o reste « remplie de chagrin » à cause du regretté Chadwick Boseman

Le chagrin de Lupita Nyong’o à l’égard de son ami Chadwick Boseman demeure, quatre ans après sa mort.

Lors d’un événement du BFI London Film Festival le lundi 14 octobre, le Robot sauvage l’actrice de doublage a vu un extrait du blockbuster Marvel Studios 2018 du couple Panthère noire.

Devenu ému après avoir regardé les images, Nyong’o, 41 ans, a déclaré après une pause : « Le chagrin, c’est juste l’amour sans endroit où le mettre, n’est-ce pas ? »

« Je ne fuis pas les larmes ou le chagrin, vous savez ? Vous vivez simplement avec. Cette expérience ne sera jamais séparée de l’amour qui s’est formé », a-t-elle poursuivi.

Chadwick Boseman et Lupita Nyong'o à la soirée des Oscars de Vanity Fair à West Hollywood, Californie, le 2 mars 2014.

De plus, Nyong’o a révélé qu’elle n’avait pas regardé Panthère noire depuis que Boseman est décédé à 43 ans en août 2020, après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon.

« Je regarde ce clip et je suis rempli de chagrin et je ne sais pas si j’aurai un jour fini de verser mes larmes après avoir perdu mon ami », a déclaré l’acteur oscarisé. « Mais je me dis que nous pouvons le voir vivant. Et c’est tellement merveilleux. »

En août dernier, Nyong’o — qui incarnait Nakia, une guerrière wakandaise qui entretient une relation amoureuse avec T’Challa de Boseman, dans Panthère noire – a publié un hommage sur Instagram à son ami à l’occasion du quatrième anniversaire de sa mort.

« Le chagrin ne finit jamais. Mais ça change' », a commencé Nyong’o en légende, partageant une photo solo en noir et blanc de Boseman, puis un instantané en couleur de les deux rient ensemble.

» ‘C’est un passage, pas un lieu où séjourner. Le chagrin n’est pas un signe de faiblesse, ni un manque de foi. C’est le prix de l’amour.’ – inconnu », a-t-elle ajouté, concluant : « Je me souviens de Chadwick Boseman pour toujours. »

Lupita Nyong'o et Chadwick Boseman à New York le 27 février 2018.

En juin, Nyong’o a raconté à PEOPLE qu’il avait joué une femme atteinte d’un cancer en phase terminale dans Un endroit calme : premier jouraffirmant que c’était « effrayant de devoir y aller » dans un rôle où son personnage « est vraiment confronté à sa mortalité, avant même que cette apocalypse n’ait lieu, et dont la vie lui glisse entre les doigts ».

Et le fait d’avoir perdu son ami proche et partenaire Boseman à cause du cancer a rendu la situation encore plus émouvante pour l’actrice.

« Au final, c’était en fait très thérapeutique parce que je venais de vivre, il n’y a pas si longtemps, la mort de Chadwick Boseman, qui m’a profondément secouée », a-t-elle déclaré. « J’y pensais vraiment beaucoup. »

« Ce que j’ai réalisé, c’est qu’il est vraiment important de se rappeler de notre mortalité, car alors nous vivons la vie un peu plus intentionnellement », avait ajouté Nyong’o à l’époque. « Quand nous pensons que nous avons tout le temps du monde, nous pouvons vraiment prendre les gens pour acquis et les expériences pour acquises. »