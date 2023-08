Lupita Nyong’o rend hommage à Chadwick Boseman

Lupita Nyong’o se souvient de feu Chadwick Boseman à l’occasion du troisième anniversaire de son décès et révèle que sa mort est « difficile à comprendre ».

Hier, cela faisait trois ans que nous avons perdu l’acteur bien-aimé Chadwick Boseman dans une bataille privée contre le cancer du côlon. Lupita Nyong’o s’est souvenue de sa co-star de Black Panther dans un message sincère et une photo inédite partagée sur Instagram.

« Il y a trois ans aujourd’hui, j’ai ressenti une douleur singulière à l’annonce du décès de Chadwick Boseman », a écrit Lupita Nyong’o dans un nouvel hommage à sa défunte co-star de « Black Panther ». Boseman est décédé le 28 août 2020 d’un cancer du côlon, un diagnostic dont il n’a jamais discuté publiquement. Nyong’o a ajouté que « la confusion » autour de la mort de Boseman « était si profonde qu’il a fallu des mois pour retrouver confiance dans le sentiment de joie ». « C’est une photo que j’ai prise en film à l’aéroport alors que nous sommes arrivés en Corée du Sud en 2018 », a écrit l’acteur oscarisé sur Instagram à côté d’une photo de Boseman. « Nous venions d’apprendre à faire le cœur de bébé avec nos doigts. Ici, Chadwick ajoutait sa touche suave. Nous y avons passé 72 heures glorieuses et ce souvenir me remplit de joie. » « La mort est difficile à comprendre, peut-être encore plus difficile à accepter », écrit-elle. «Mais l’amour généré par la vie qu’il a vécue alimentera chaque anniversaire marquant son absence. Chadwick n’est peut-être plus sur nos photos, mais il sera toujours dans nos cœurs.

Wakanda pour toujours concentré sur la guérison de la perte de T’Challa, ce qui reflétait également les difficultés réelles auxquelles les acteurs ont été confrontés en filmant sans lui.

Selon VariétéNyong’o aurait qualifié sa mort de « jusqu’à extrêmement crue » lors du tournage Wakanda pour toujours. Le message sincère sur Instagram a suscité des hommages plus émouvants de la part des utilisateurs d’Instagram, exprimant également l’impact de sa mort sur eux. La mort de Chadwick a été soudaine, très inattendue, et est survenue à un moment où le monde souffrait déjà de la pandémie. Savoir qu’il souffrait en silence rendait la douleur de sa mort encore plus dure et émouvante pour tous ceux qui adoraient Chadwick. De plus, ceux qui le connaissaient personnellement ont admis que certains n’avaient aucune idée qu’il faisait face à ce monstre lorsqu’ils travaillaient à ses côtés.

Sans que les fans connaissent Chadwick personnellement, il a quand même trouvé un moyen de se connecter profondément et d’avoir un impact sur la vie à travers son travail. Même si l’acteur n’est plus parmi nous, son héritage perdure pour toujours.