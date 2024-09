Lupita Nyong’o prête sa voix au personnage animé « The Wild Robot »

Si elle ne pouvait choisir qu’un seul film d’animation à emporter avec elle sur une île déserte, Lupita Nyong’o choisirait probablement « Le Roi Lion » de Disney, sorti en 1994.

« Je connais certaines de ces scènes par cœur », dit-elle, s’exprimant sur Zoom depuis un hôtel de Santa Monica. « C’est le nombre de fois que je l’ai regardé. Plus que je ne peux compter. »

Mais maintenant que l’acteur né au Mexique et élevé au Kenya donne sa voix à un personnage animé qui échoue réellement sur une île isolée, il est possible que Simba, Timon, Pumbaa et leur compagnie aient de la concurrence.

Du réalisateur Chris Sanders, vétéran de l’animation à l’origine de « Lilo & Stitch » en 2002, « The Wild Robot » (en salles le 27 septembre) suit un robot humanoïde parlant, ROZZUM unité 7134 ou « Roz » (Nyong’o), qui développe un lien maternel avec un oison orphelin, Brightbill (Kit Connor), après être devenu un étranger dans un pays étranger. (Dans cette réalité futuriste, les humains semblent vivre ailleurs, dans des villes isolées sous des dômes.)

« Le fait qu’elle n’ait pas d’expression signifie que nous pouvons projeter nos émotions sur elle », explique Nyong’o à propos de son personnage principal. (Travaux de rêve)

À force d’essais et d’erreurs, Roz noue des relations avec les animaux indigènes, dont un renard rusé nommé Fink (Pedro Pascal), Pinktail (Catherine O’Hara), une mère opossum dépassée par les événements, et Thorn (Mark Hamill), un ours qui aime être seul. Adaptée du livre de Peter Brown paru en 2016, la fable de science-fiction suggère que même dans cet environnement, où les animaux agissent par instinct, la compassion peut prospérer.

Lorsqu’on lui a proposé de participer au projet, l’acteur oscarisé pour « 12 Years a Slave » n’a pas immédiatement accepté. « Je voulais m’assurer que Chris cherchait un collaborateur plutôt qu’un exécutant », explique Nyong’o, 41 ans.

Avec une franchise rafraîchissante, elle admet que « l’idée de faire partie d’un projet qui prend autant de temps avec des gens qu’elle ne supporte pas » ne lui plaisait pas. Pour éviter cela, elle a mené un « processus de sélection », rencontrant Sanders et le producteur Jeff Hermann à plusieurs reprises et leur posant de nombreuses questions sur leurs motivations pour le film. (En 2019, Nyong’o a écrit son propre livre pour enfants, « Sulwe », qui traite du colorisme à travers l’histoire d’une fille qui aimerait avoir un teint plus clair.)

« Lupita a abordé ce projet avec tout le sérieux et la réflexion dont elle aurait fait preuve avec n’importe lequel de ses autres rôles », a déclaré Sanders par appel vidéo. « En tant que spécialiste de l’animation, j’apprécie toujours cela. »

« Être le premier rôle implique une responsabilité différente », explique Nyong’o, qui a également endossé le rôle principal dans le film à succès de cet été « Sans un bruit : Jour un ». (Phylicia JL Munn / Pour le Times)

Le thème central de « The Wild Robot » – trouver l’harmonie dans un monde toujours divisé grâce à la curiosité et au respect – a trouvé un écho chez l’acteur. « L’idée que la gentillesse puisse être une compétence de survie qui nous permette à tous de nous épanouir dans nos différences est radicale, belle et vraie », déclare Nyong’o.

À ce stade, le scénario n’était pas encore complètement défini, ni les tempéraments ni les conceptions des personnages. Il n’y avait que des esquisses préliminaires comme référence.

« Chaque fois qu’un acteur s’engage, la première chose que nous faisons est de revenir au script et de commencer à le personnaliser », explique Sanders. « Une fois que nous arrivons au studio d’enregistrement, le script évolue à nouveau car leur apport créatif va être immédiat. »

« Ils n’étaient pas là uniquement pour me satisfaire », se souvient Nyong’o. « Je sentais que mes contributions correspondaient vraiment à sa vision. »

Bien qu’elle ait déjà prêté sa voix à Raksha, une louve indienne sage et protectrice, dans le remake photoréaliste de Disney de « Le Livre de la jungle » de 2016, Nyong’o savait que « The Wild Robot » nécessiterait un engagement plus profond.

« Être le premier rôle implique une responsabilité différente », explique-t-elle. « Et j’étais très consciente du fait que je n’avais jamais participé à ce processus complexe, étape par étape, dans l’animation. » (Cela a été un été très chargé pour Nyong’o, qui a également endossé le rôle principal dans le film à succès « Sans un bruit : Jour 1 » sorti cet été, son premier rôle principal dans un film d’action à grande échelle à Hollywood.)

Une scène du film « The Wild Robot » de DreamWorks Animation, réalisé par Chris Sanders. (Travaux de rêve)

Pendant près de deux ans, à partir de fin 2022, Nyong’o et Sanders ont peaufiné l’arc de la personnalité de Roz à mesure que l’animation elle-même prenait forme. Chaque séance d’enregistrement, dit-elle, ressemblait à un atelier sur le scénario.

« Nous avons commencé avec ce que j’aime appeler un « optimisme programmé », le genre d’optimisme que l’on entend dans des voix comme Siri ou Alexa », explique Nyong’o à propos de son personnage, qui évolue dans un environnement forestier inconnu avec une certaine naïveté. « Puis, à mesure qu’elle s’adapte et commence à imiter de plus en plus les animaux qui l’entourent – ​​et à mesure qu’elle grandit et devient la mère qu’elle sera enfin –, elle trouve plus de dimension et de nuances dans son interprétation. »

Le robot Roz n’a pas d’expressions faciales, une décision de conception délibérée de la part de Sanders.

« On ressent énormément d’empathie pour un personnage comme celui-là », dit-il, se souvenant d’avoir été inspiré par des robots apparemment stoïques similaires, tels que R2-D2, C-3PO et Robby le robot de « Planète interdite » de 1956.

Cela signifiait que la voix de Nyong’o porterait à elle seule le poids émotionnel. « Tout ce qu’elle essaie de transmettre et d’évoquer doit être dans cette voix dans l’enregistrement », explique Sanders. « Et c’est un travail énorme. C’est quelque chose de très subtil. »

« Le fait qu’elle n’ait pas d’expression signifie que nous pouvons projeter nos émotions sur elle », explique Nyong’o.

Pourquoi les humains sont-ils si fascinés par les créations artificielles comme Roz ?

« Nous sommes vaniteux et égocentriques », plaisante Nyong’o, mais il le pense aussi. « Le monde tourne autour de nous, en ce qui nous concerne. C’est pourquoi nous anthropomorphisons les animaux. Le candélabre de La Belle et la Bête, pourquoi a-t-il un visage ? Parce que nous voulons nous voir dans des choses qui ne nous ressemblent pas, pour nous rapprocher d’une meilleure compréhension de nous-mêmes. »

« Lupita a abordé ce rôle avec tout le sérieux et la réflexion dont elle aurait fait preuve avec n’importe lequel de ses autres rôles », explique Chris Sanders, réalisateur de The Wild Robot. (Phylicia JL Munn / Pour le Times)

« Wild Robot » exprime une conception complexe de la maternité, peu commune dans les films d’animation destinés aux jeunes publics, qui s’appuient souvent sur des représentations conventionnelles. (Le récent film français « Chicken for Linda ! » constitue une exception notable.)

« Quand on est enfant, on est amené dans un monde où l’on croit que sa mère sait tout », explique-t-elle. « Mais les mères vivent aussi leur vie pour la première fois. Elles apprennent aussi bien que les enfants. Elles deviennent mères. » Dans « The Wild Robot », la mission de Roz consiste à préparer Brightbill à migrer avec un troupeau de sa propre espèce, un voyage qui retrace également son propre développement émotionnel, de la confusion à la confiance – et même au sens de l’humour.

Donner une performance pleine de corps tout en restant debout, se souvient Nyong’o, peut s’avérer difficile, exigeant de l’acteur qu’il utilise son corps d’une manière qu’il ne l’utiliserait jamais autrement.

« Il y a une scène où Roz court, et je me suis dit : « Si je courais, je serais essoufflée, mais Roz est un robot, donc elle ne serait pas essoufflée » », explique Nyong’o. « Être dans la cabine m’a permis de vivre cette expérience d’une manière plus proche de Roz que de moi. »

Sanders, qui a été de l’autre côté du micro pour prêter sa voix à Stitch, l’extraterrestre bien-aimé ressemblant à un koala du film Disney qu’il a réalisé, sait à quel point l’enregistrement d’une voix peut être éprouvant.

« À la fin de ces séances, tout le monde peut avoir l’impression d’avoir couru un marathon », dit-il. « Lors d’une séance d’enregistrement animée, vous pouvez parcourir 10 ou même 15 scènes. Les longueurs d’onde émotionnelles que vous soumettez à l’acteur peuvent être très larges, et cela peut être épuisant. »

En effet, lors d’une de ses séances, Nyong’o s’est blessée aux cordes vocales, ce qui l’a obligée à rester silencieuse pendant trois mois pour éviter une opération du polype qui s’était formé sur sa gorge.

« C’était difficile, mais j’ai appris à quel point je devais parler pour préserver ma personnalité », dit-elle. « Quand je devais me taire, je devenais beaucoup plus observatrice et à l’aise intérieurement. »

Regarder le film terminé pour la première fois l’a bouleversée.

« Je me suis dit : « Waouh, c’est l’une de ces animations à grande échelle, spectaculaires, bouleversantes et magnifiques que j’ai adorées en grandissant », dit-elle. « La qualité d’animation qu’ils ont obtenue, cette sensation picturale, donne à ce film une impression à la fois nostalgique et futuriste. C’est tout simplement époustouflant. »

Nyong’o sourit de son propre enthousiasme. « L’animation nous donne la permission d’éprouver de grandes émotions », dit-elle.