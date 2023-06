Lupita Nyong’o porte une audacieuse cuirasse argentée sur le tapis rouge des Tony Awards

Lupita Nyong’o a semblé oser se mettre à nu sur le tapis rouge des Tony Awards, mais son ensemble était une maladresse intelligente.

L’actrice oscarisée portait un haut en cuir argenté qui donnait l’impression qu’elle allait seins nus sous le blazer en velours noir qu’elle portait.

Sur son InstagramNyong’o a révélé que le haut avait été moulé à partir de son propre corps et a déclaré que le sentiment de le porter l’avait laissée : « Honorée, humiliée, renforcée et dynamisée. »

Elle a ensuite expliqué l’origine du look, créé par le designer pakistanais Misha Japanwala.

« Misha Japanwala est une artiste et créatrice de mode pakistanaise, dont le travail est enraciné dans le rejet et la déconstruction de la honte extérieure attachée à son corps », a écrit la star de « Black Panther ». « Dans son processus artistique, elle crée un enregistrement réaliste et fidèle du corps d’une personne comme un acte de résistance et de célébration, et une insistance sur le fait d’être autorisé à exister librement dans notre corps. »

Elle a poursuivi, avec une citation de la créatrice, en se concentrant sur le fait de ne pas avoir honte de son travail.

La star de « Star Wars » a conclu le message, remerciant Japanwala pour le look.

« Misha, merci pour cette opportunité spéciale d’ÊTRE EXACTEMENT ICI, DANS CE CORPS MAINTENANT », a écrit Nyong’o.

Le look de Nyongo a également été accentué avec un dessin graphique ressemblant à un tatouage sur sa tête rasée.

La femme de 40 ans a été nominée pour un Tony Award en 2016 de la meilleure actrice dans une pièce de théâtre pour son rôle dans « Eclipsed ».

Elle a remporté son Oscar, dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, pour son rôle dans « 12 Years a Slave » en 2014.