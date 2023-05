Lupita N’Yongo parle des rumeurs d’amour avec Janelle Monae – Hollywood Life

Voir la galerie





Lupita Nyong’o a révélé que cela ne la dérangeait pas lorsque les fans ont spéculé qu’elle et la chanteuse Janelle Monae sortaient ensemble dans les premières années de leur amitié dans un nouveau profil sur Janelle, 37 ans, dans Pierre roulante. Lupita, 40 ans, a admis qu’elle n’était pas dérangée par les rumeurs et qu’elle n’était pas surprise que les gens pensent qu’il y avait peut-être eu une romance entre elle et L’âge du plaisir chanteur.

Lupita a révélé comment elle et Janelle se sont rencontrées pour la première fois au Met Gala en 2014. L’actrice était une étoile montante après avoir remporté un Oscar pour 12 ans d’esclavage, et elle a dit que le monde de la célébrité était encore « extrêmement nouveau » et « incroyable » quand Janelle l’a accueillie. « [Janelle ]est venu vers moi et m’a juste donné le vrai câlin. Je pense que nous avons peut-être été influencés par la musique. Elle était juste comme, ‘Je suis si fière de toi, et merci d’être toi’, a-t-elle dit Pierre roulante.

En réfléchissant à la période pendant laquelle les rumeurs sur Janelle et Lupita ont circulé, l’actrice oscarisée a expliqué ce qu’elle pensait que les gens remarquaient. «Elle a un magnétisme qu’ils ont manifestement capté. Elle est si énigmatique », a-t-elle expliqué. « Les gens sont curieux des gens énigmatiques. Je n’ai pas été surpris. Et cela ne me dérange pas d’être associé à elle à quelque titre que ce soit.

Même si Lupita a parlé de son amitié avec Janelle, elle a dit qu’il y a certainement des parties de la chanteuse qu’elle n’a pas vues, même si elles ont beaucoup de confiance l’une pour l’autre. « Ce n’est pas parce que vous êtes un ami proche que vous apprenez tout d’elle », a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle et Janelle n’étaient pas un objet, Lupita sort avec un musicien Selema Masekela depuis décembre 2022. Janelle était récemment liée à Tessa Thompson, mais ils se sont séparés en 2018. Le Ordinateur sale la chanteuse s’est publiquement identifiée comme pansexuelle et elle est sortie comme non binaire lors d’une apparition sur Discussion de table rouge en avril 2022. Elle a dit que ses pronoms sont à la fois elle/elle et ils/eux.

