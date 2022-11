Lupita Nyong’o facilite l’entraînement sous-marin

Qu’est-ce que tu fais fille avec tout ça ?! Lupita Nyong’o a Black Twitter qui convoite ses belles bosses.

Nous avons essayé de vous dire une fois que Lupita Nyong’o a toujours eu de copieux kakes kenyans, mais maintenant tout le monde le sait après avoir vu son entraînement intense au poids des mains pour Black Panther : Wakanda Forever sur Instagram.

La superbe actrice a publié un clip de 54 secondes sur TikTok donnant aux fans un aperçu de la formation atroce qu’elle a subie pour donner vie à la véritable essence de l’espionne “chien de guerre” Nakia. Nyong’o a sous-titré la vidéo : « Nager jusqu’à Talokan n’a pas été aussi facile qu’il n’y paraît ! Supervisé en toute sécurité par @XPTLife et #MarkRobertsFitness.

Alors que de nombreux fans ont été émerveillés par ses compétences sous l’eau, d’autres fans ont été immédiatement émerveillés par ses kilos qu’elle poussait sous l’eau.

Le rappeur Rubi Rose a tweeté “Lupita a obtenu le phatty stupide” et plusieurs utilisateurs sur Twitter ne pouvaient pas être plus d’accord. Le tweet compte actuellement 5 000 retweets et 67 000 likes et compte.

Un utilisateur a répondu en disant : “Les femmes objectivant les femmes doivent aimer l’ironie, je veux dire l’autonomisation 😂.” Un autre a commenté: “COMME DAMNNNN LEMME TRAVAILLER SOUS L’EAU TROP WTF!”

Lors de son entretien sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallonelle a parlé de ses techniques de respiration sous l’eau.

“” C’est apprendre à améliorer votre capacité respiratoire en effectuant des tâches sous l’eau, donc je porterais ces poids et marcherais sur le fond d’une piscine. Il s’agit de contourner votre bouton de panique, car vous avez environ 2 minutes d’air à l’intérieur de vous, d’oxygène à l’intérieur de vous, donc quand vous paniquez, vous avez encore 2 minutes à vivre.

Cet été, elle a partagé un court extrait de sa routine d’entraînement sur Instagram, et il est logique que le corps de sa sœur soit si frappant. Elle travaille depuis des mois maintenant et honnêtement, si cela ne vous donne pas envie d’aller à la salle de sport, je ne sais pas ce qui le fera !

La vidéo montre la star de Black Panther tenant des poids de bras moyens dans une salle de sport, avant que son entraîneur ne crie “coup de poing”. Nyong’o commence de manière impressionnante à faire des coups de poing à un rythme régulier tout en tenant toujours les poids, et elle chante tout le temps le hit de 1992 d’Ace of Base, “The Sign”. Comme comment sis?!

Son entraîneur continue de l’encourager en arrière-plan et lui conseille de “continuer à respirer, continuer à bouger”. Nyong’o continue de frapper pendant plus d’une minute, avant qu’on lui dise de passer aux relances latérales.

De nombreux utilisateurs dans les commentaires ont été inspirés par l’effort de Nyong’o et ont admis qu’ils pourraient utiliser une routine similaire et des voyages au gymnase.

En 2018, Lupita a partagé avec E!Actualités cette formation était “intense” pour son rôle de Nakia dans Black Panther.

“Cela signifiait que je devais être particulièrement en forme pour pouvoir faire les cascades qu’ils me demandaient de faire”, a-t-elle déclaré. “J’ai adoré le défi physique.” elle a ajouté.

Apparemment, la formation de Nyong’o comprenait un camp d’entraînement de six semaines à Atlanta qui lui a enseigné des compétences spéciales pendant six heures par jour. Ouf! Pouvons-nous rejoindre la prochaine fois Nyong’o ?!

Évidemment, ce n’est pas un secret caché que Lupita a été cette fille de ses talents d’actrice à sa beauté et enfin et surtout son corps !