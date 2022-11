Lupita Nyong’o est Baaaawdy Goals à la première de “Wakanda Forever”

La superbe star Lupita Nyong’o a toujours eu de copieux kakes kenyans, et après avoir suivi un entraînement intense pour Panthère noire : Wakanda Forever, les résultats indéniables ont récemment été pleinement affichés.

Dimanche, la star de 39 ans a grésillé au Panthère noire : Wakanda pour toujours “Première africaine” au Filmhouse Cinemas IMAX Lekki à Lagos, Nigeria.

Tout en posant avec ses camarades de casting et le réalisateur Ryan Coogler, elle a enfilé une robe dorée Vivienne Westwood stylisée par Micaela Erlanger.

Ses cheveux ont également été façonnés de manière exquise par Vernon François qui a montré comment il avait fabriqué un “lustre loc” pour Nyong’o, l’un des nombreux qu’elle a portés lors de la promotion du film, et son glamour doux supérieur a été réalisé par Flawless Faces By Jane.

Alors que les photos de la première du film arrivaient, plusieurs personnes ont souligné à quel point la star était belle et étonnamment formée.

L’actrice est bien sûr connue pour être en forme et elle a récemment déclaré à Jimmy Fallon que pour le Panthe noirer suite, elle a pris les choses d’un cran.

Lors de l’émission du 1er novembre, Nyong’o qui joue l’espionne wakandaise Nakia a révélé qu’elle marchait avec des poids sous l’eau pour se préparer au rôle.

“C’est apprendre à améliorer sa capacité respiratoire en effectuant des tâches sous l’eau, donc je porterais ces poids et marcherais sur le fond d’une piscine”, a déclaré Nyong’o sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallon. “Il s’agit de contourner votre bouton de panique, car vous avez environ 2 minutes d’air à l’intérieur de vous, d’oxygène à l’intérieur de vous, donc quand vous paniquez, vous avez encore 2 minutes à vivre”, a-t-elle ajouté.

Parlez intense!

Quelques heures après la première, les gens réclament toujours de voir plus de photos de Lupita, et le désir d’herbes en forme de cœur s’ensuit.

Cette dame est tellement magnifique!

À quel point êtes-vous impatient de voir plus de [very bangin’ baaaawdied] Lupita Nyong’o et le reste de la Panthère noire : Wakanda pour toujours casting lorsque le film sortira en salles cette semaine?