Lupita Nyong’o décrit “Wakanda Forever” comme “thérapeutique”

Lupita Nyong’o révèle la fabrication de “Wakanda Forever” ressentie “Thérapeutique” après la perte de “notre roi Chadwick Boseman”.

Marvel Studios a fourni des années d’informations sur leurs projets à venir le week-end dernier au San Deigo Comic-Con. Après la sortie de Avengers: Fin de partie, beaucoup soupçonnaient que l’ancre de la franchise de bandes dessinées serait celle de Chadwick Boseman, Black Panther. Soudain, en août 2022, Chadwick Boseman est décédé après une bataille privée contre le cancer, laissant le monde sous le choc. Alors que le monde était sous le choc, ses camarades de casting étaient en deuil et en deuil et forcés de continuer sans lui.

Lupita Nyong’o était sur place pour le panel Marvel Comic-Con Hall H pour présenter au grand public la bande-annonce de Black Panther: Wakanda Forever. La bande-annonce était un aperçu émouvant du film qui sera certainement un hommage à Chadwick Boseman. Après le panel du Hall H, Lupita a discuté avec Le journaliste hollywoodien pour discuter de la réalisation d’un film après avoir perdu Chadwick et alors que COVID-19 était toujours une menace pour la production.

“Cela a été une sacrée période de quelques années pour tout le monde”, a déclaré Nyong’o, qui joue Nakia dans les films, à THR. «Pour nous en tant que distribution, après avoir perdu notre roi, Chadwick Boseman, c’était beaucoup à traiter, et à bien des égards, nous le traitons toujours. Quand tu perds quelqu’un, je ne sais pas quand tu cesses de le manquer. Et bien sûr, nous l’avons tellement ressenti en faisant ce film sans lui.

“Faire ce film contre toute attente est une déclaration puissante en soi, et je suis très fière que nous l’ayons fait”, a-t-elle partagé. « C’était très thérapeutique. Cela m’a redonné un sentiment d’espoir en le réalisant, et je pense que nous avons élargi le monde de Wakanda d’une manière qui va époustoufler les gens – pas seulement Wakanda, mais le monde de Black Panther. Ça va époustoufler les gens, et je ne peux pas attendre que ce ne soit plus un secret.