Lupita Nyong’o déambule dans les rues de New York avec le crâne rasé

Lupita Nyong’o est récemment sortie magnifique avec une tête fraîchement rasée, rappelant la Dora Milaje – le groupe militaire fictif entièrement féminin du Panthère noire films.

L’actrice s’est promenée dans les rues d’East Village, à New York, mercredi, toute chauve et toute belle, tout en portant une tenue qui comprenait une veste en jean clair sur un haut côtelé vert citron qui révélait son ventre déchiré. Sa mélanine apparaissait richement contre la couleur vive.

Le Wakanda pour toujours La star a basculé pendant un certain temps alors qu’elle se rendait sur Instagram en janvier pour révéler qu’elle coupait ses serrures, mais cela marque les débuts de son beau chauve.

Au sommet de l’année, Lupita et un ami ont utilisé l’audio d’un Attendre pour expirer scène où Angela Bassett (Savannah) a demandé à Loretta Devine (Gloria) de lui couper les cheveux jusqu’aux bretelles. Les fans et amis de l’actrice ont adoré la recréation de la scène mémorable, même si Lupita n’a pas révélé le look final. Cultiver star, Yara Shahidi a commenté: «J’ai besoin que cela soit soumis à toutes les remises de prix. Cependant, le 16 avril, Lupita a finalement publié sa nouvelle coupe après avoir publié un teaser au fil des mois. Dans la vidéo de révélation, « Il est si difficile de dire au revoir à hier » de Boy II Men a joué en arrière-plan alors qu’elle disait: « Il est temps de vous laisser partir. C’est triste. C’est tellement triste. Tu as été si bon avec moi. La lauréate du prix NAACP a déclaré: « Tu vas me manquer » et a embrassé sa main à plusieurs reprises, puis a touché ses cheveux pour littéralement embrasser ses jolies mèches au revoir. Elle a légendé le clip: « J’ai coupé mes sisterlocks! Voici comment j’ai dit au revoir. #sisterlocks #cheveux courts #nouvelle coupe de cheveux »

À ce moment-là, Lupita berçait un TWA (teeny weeny afro) tout au long du mois et a posté une photo posant fièrement avec son nouveau livre, Selema Masekela lors d’un défilé de mode africaine.

La beauté n’a pas révélé qu’elle était complètement chauve jusqu’à mercredi, lorsqu’elle a posté un selfie montrant sa tête sans poils.

« Heureux sans cheveux ! » elle a légendé la photo.

Magnifique!

Le nouveau look de Lupita a suscité les éloges de célébrités comme Towanda Braxton qui a commenté : « 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #beautiful @lupitanyongo Bienvenue dans le look ‘Clean’ ! ❤️ » et Ruth E. Carter, réalisatrice de costumes oscarisée de Black Panther, qui a inondé les commentaires de l’actrice d’émojis en forme de cœur.

Lupita a toujours été énervée en ce qui concerne ses coiffures, en particulier sur le tapis rouge, car elle a intégré les tendances actuelles à sa culture kenyane. Elle portait un style traditionnel lors du premier premier ministre de la Panthère noire – une queue de cheval en haut au centre de sa tête qui se tenait droit vers le ciel à l’aide de locs enroulés autour de l’extérieur.

En 2014, Magazine des gens l’a nommée « la plus belle personne du monde » et elle a dit qu’elle « n’avait jamais rêvé » qu’elle serait reconnue pour sa beauté alors qu’elle luttait pour embrasser son teint sombre depuis l’enfance.

Vous pouvez probablement voir la prochaine action accrocheuse de Lupita lorsqu’elle foulera le tapis rouge dans le spin-off Un endroit calme : premier jourdont la sortie est prévue le 8 mars 2024.