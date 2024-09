Lupita Nyong’o dans le film poignant de DreamWorks

Dans les scènes d’ouverture de Le robot sauvageun robot s’échoue sur le rivage d’une île isolée, portant les marques et les étiquettes de ses fabricants humains. L’unité Rozzum 7134, interprétée par Lupita Nyong’o dans une performance inspirée, est une machine construite pour servir. L’une de ses premières phrases après avoir été activée par une colonie de castors est une expression de cette fidélité : Elle accomplit toujours sa tâche, il suffit de demander. Naturellement, les animaux de ce lieu isolé craignent cet imposant assemblage métallique. Lorsqu’on leur présente ses gestes d’aide enthousiastes, ils se précipitent.

Présenté en première au Festival du film de Toronto, Le robot sauvage est l’histoire de la façon dont Rozzum 7134 devient Roz et trouve sa place et son but au sein de l’écosystème dynamique d’une île obscure. Chris Sanders (Lilo et Stitch, Comment dresser votre dragon) a adapté ce long métrage poignant de DreamWorks de la trilogie touchante de Peter Brown du même nom. Lorsqu’il sortira dans les salles le 27 septembre, Le robot sauvage plaira non seulement à ses fans actuels mais en attirera également de nouveaux.

Le robot sauvage L’essentiel

Une délicieuse histoire de survie et de communauté.

Lieu: Festival international du film de Toronto (présentations de gala)

Date de sortie : Vendredi 27 septembre

Casting: Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Catherine O’Hara, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu

Réalisateur-scénariste : Chris Sanders

Classé PG, 1 heure 41 minutes

Une partie de l’attrait de cette animation tendre vient de ses performances vocales engagées et captivantes. Nyong’o, dont le travail vocal précédent comprend Disney Le livre de la jungle et un épisode de Grande bouchese transforme dans son rôle de robot surmontant la rigidité de sa programmation pour le terrain plus lâche et plus inattendu de la maternité. Roz rencontre d’abord les créatures de l’île avec une curiosité mécanique et une voix statique pour le prouver. En tant que représentante de l’intelligence artificielle, le robot commence son voyage en scrutant l’île à la recherche de données.

Dans une séquence rapide et bien réalisée, Roz se replie sur elle-même, adoptant une posture de pseudo-hibernation tandis qu’elle absorbe les sons et les textures du paysage. Après avoir appris, entre autres, le langage de tous les animaux, l’île vibre de l’énergie excitante de la compréhension : les créatures s’affairent autour du robot endormi tandis que leurs cris, leurs cris et leurs rugissements deviennent des commentaires lisibles sur l’étrangeté de cette machine et sur ce que sa présence signifie pour l’avenir de l’île.

Quand Roz se réveille, les animaux ont toujours peur d’elle. D’autant plus maintenant qu’elle, comme ses prédécesseurs coloniaux humains, a appris leurs manières. Elle se morfond, offrant faiblement de l’aide à un groupe d’électeurs indifférents. Son but se présente sous la forme d’un oison qui s’imprègne d’elle. Sous le regard de la petite créature, Roz est mère. En représentant l’inquiétude anxieuse du robot et son refus initial de cette responsabilité, Nyong’o exprime ses sentiments avec des niveaux appropriés de surprise et d’incrédulité. La programmation de Roz l’empêche de rejeter catégoriquement l’oison – rappelez-vous, elle termine toujours la tâche, il suffit de demander – malgré sa compréhension limitée de ce qu’il faut pour élever une oie. Elle accepte donc à contrecœur d’élever l’oison, qu’elle nomme Brightbill (Kit Connor de Coup de coeur).

Des créatures plus perplexes qu’effrayées, dont Fink, un renard astucieux doublé avec humour par Pedro Pascal, et Pinktail, une mère opossum surmenée à qui Catherine O’Hara prête une voix délicieuse, aident Roz dans son voyage. Leurs conseils vont de l’utile au carrément douteux. Pourtant, il y a une douceur dans l’effort communautaire qui donne Le robot sauvage certains de ses moments les plus poignants.

L’approche initiale de Roz pour élever Brightbill implique une précision scientifique et une rigidité technologique : elle met l’oison en conserve et recherche dans la base de données des informations sur la façon de lui apprendre à chasser, à nager et à voler. Ces méthodes ne fonctionnent pas toujours, et la plupart Le robot sauvage Roz Nyongo se sert de son cœur pour contrer l’obligation parfois écrasante de la parentalité, selon ses propres termes, plutôt que de son esprit. Alors que Roz se penche sur son rôle plus maternel, la voix mécanique de Nyongo devient plus souple et délicate, comme si elle laissait de la place pour répondre à des questions qu’elle ne sait même pas poser.

Roz n’est pas la seule personne qui grandit sur l’île. Brightbill vieillit et, avec son propre développement, vient le désamour de l’adolescence. Fink, qui commence comme un personnage secondaire, est complété par une histoire de fond qui nous aide à mieux comprendre les pulsions conspiratrices et machiavéliques du renard.

Sanders, qui a écrit le scénario en plus de la réalisation, a créé une version à l’écran de ces personnages qui leur donne toujours l’impression de faire partie d’une famille. Si les personnalités nous attachent à l’histoire, c’est l’animation qui nous attire au départ. Le film de Sanders mélange des personnages photoréalistes avec des images picturales du paysage pour créer des scènes délicieuses et immersives. La vie sur l’île est rendue avec énergie et le film est également très détaillé, des échardes sur l’arbre géant qu’un castor industriel (Matt Berry) ronge quotidiennement aux poils fins de l’ours grizzly acariâtre Thorn (Mark Hamill). Ce lieu isolé représente une beauté intacte, un environnement non perturbé par les machinations humaines.

L’absence de personnes ne signifie pas qu’il n’y a pas de menace humaine. Comme dans l’aventure robotique de Pixar Wall-E, Le robot sauvage parle également des conséquences subtiles d’un consumérisme incontrôlé. Lorsque les humains envoient d’autres machines, dont un drone menaçant interprété par Stephanie Hsu, pour récupérer Roz, leur impact sur la terre verdoyante est pénible à regarder. Il y a un courant sentimental saisissant qui émane de ce message environnemental, en plus du parcours de Roz à travers la maternité. Le robot sauvage se terminant rapidement par un troisième acte plus précipité, ces fils offrent des rappels utiles sur l’interdépendance et des leçons pleines d’espoir dans la communauté.