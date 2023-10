Crédit d’image : Neil Rasmus/BFA.com/Shutterstock/David Fisher/Shutterstock

Lupita Nyong’o40 ans, ne s’est pas retenue lorsqu’elle a annoncé sa rupture avec Selema Masekela via Instagram le 19 octobre. L’actrice oscarisée a écrit une longue déclaration sur son « chagrin » et a déclaré que son amour pour son désormais ex était « éteint » après leur séparation. « Il se passe des choses bien plus importantes dans le monde en ce moment, et mes pensées vont à ceux qui souffrent profondément », a commencé Lupita en légende. Malgré cela, elle a noté qu’il lui semblait « nécessaire » de remédier à la rupture puisqu’elle ne peut « plus faire confiance » à Selema.

« En ce moment, il est nécessaire pour moi de partager une vérité personnelle et de me dissocier publiquement de quelqu’un en qui je ne peux plus faire confiance », a-t-elle poursuivi. « Je me retrouve dans une période de chagrin à cause d’un amour soudainement et dévastateur éteint par la tromperie. » La femme de 40 ans et Selema sont devenus officiels sur Instagram en décembre 2022, cependant, on ne sait pas quand ils ont commencé leur romance.

« Je suis tenté de courir dans l’ombre et de me cacher, pour revenir à la lumière lorsque j’ai retrouvé suffisamment de forces pour pouvoir dire : « Quoi qu’il en soit, ma vie est meilleure ainsi ». Mais je me souviens que l’ampleur de la douleur que je ressens est égale à la mesure de ma capacité d’aimer », a poursuivi Lupita. « Et donc, je choisis d’affronter la douleur, de cultiver le courage de vivre ma vie exactement telle qu’elle est et d’avoir confiance que cela aussi passera. »

Plus loin dans le post, le Panthère noire La starlette a admis qu’elle avait choisi de parler publiquement de la séparation pour « la garder à 100 » avec ses 10,8 millions de followers. « La promesse, disent-ils, est qu’un cœur tendre est ce qui donne naissance à l’intrépidité. J’espère que c’est vrai… je partage ça pour le garder [100 emoji], et j’espère que la connaissance de mon expérience pourrait être utile à quelqu’un d’autre qui vit le chagrin et est prêt à essayer d’échapper à la douleur et de passer à côté de la sagesse qui en découle », a partagé Lupita. « #Rupture Faisons face à notre douleur pour ne pas la propager. »

La nouvelle de la rupture de Selema et Lupita survient un jour après qu’elle a été aperçue à Janelle Monaele concert de à Los Angeles aux côtés d’un nouvel acteur célibataire Josué Jackson, 45 (voir PHOTOS ICI). Le Ruisseau Dawson ancien et Lupita ont été photographiés ensemble au spectacle dans la foulée de sa séparation d’avec Jodie Turner Smith, 37 ans, qui a demandé le divorce d’avec Joshua plus tôt ce mois-ci. Le Reine et mince La star et Joshua se sont mariés de 2019 jusqu’à son récent dossier, qui indiquait la date de séparation au 13 septembre, comme le rapporte TMZ. Ils partagent une fille, Janie3.