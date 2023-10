La forte courtisation wakandaise de Lupita Nyong’o avec Selema Masekela est officiellement terminée et l’actrice admet qu’elle a le cœur brisé parce que cela survient au milieu d’une « tromperie récente ».

Le message de Lupita intervient après qu’elle a été aperçue avec Joshua Jackson qui est actuellement en instance de divorce avec Jodie Turner-Smith.

Jeudi, Lupita a annoncé sa séparation sur Instagram et a commencé par reconnaître qu’« il se passe des choses bien plus importantes dans le monde en ce moment, et mes pensées vont à ceux qui souffrent profondément », apparemment en référence au conflit israélo-palestinien. .

L’actrice de 40 ans a ensuite détaillé sa rupture avec Masekela, 52 ans, notant qu’elle souhaitait se dissocier publiquement de lui parce qu’il avait trahi sa confiance.

« En ce moment, il est nécessaire pour moi de partager une vérité personnelle et de me dissocier publiquement de quelqu’un en qui je ne peux plus faire confiance », a-t-elle écrit. « Je me retrouve dans une période de chagrin à cause d’un amour soudainement et dévastateur éteint par la tromperie. »

Elle a continué et a partagé qu’elle avait le cœur brisé mais qu’elle « choisissait d’affronter la douleur »…

« Je suis tenté de courir dans l’ombre et de me cacher, pour revenir à la lumière lorsque j’ai retrouvé suffisamment de forces pour dire : « Quoi qu’il en soit, ma vie est meilleure ainsi ».

et a terminé son message en encourageant ses partisans à ne pas fuir leur blessure.

« Mais je me souviens que l’ampleur de la douleur que je ressens est égale à la mesure de ma capacité d’aimer. Et donc, je choisis d’affronter la douleur, de cultiver le courage de vivre ma vie exactement telle qu’elle est et d’avoir confiance que cela aussi passera. […] Faisons face à notre douleur pour ne pas la propager.

Le Wakanda pour toujours La star a rendu public pour la première fois le fils de Hugh Masekela en décembre de l’année dernière après que les fans aient continuellement commenté sa « chimie » avec sa co-star Tenoch Huerta.

« Nous cliquons ! » elle a sous-titré une vidéo supprimée depuis d’elle-même et Masekela dans des tenues aux couleurs coordonnées. « @selema #thisismylove #nuffsaid », a-t-elle ajouté.

Le message de rupture de Lupita Nyong’o intervient alors qu’elle a été repérée avec Joshua Jackson, ce qui incite les fans à spéculer sur une éventuelle romance entre eux.

Appuyez sur le flip pour cela.