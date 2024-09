Lupita Nyong’o a parlé de sa décision de revenir à son accent kenyan après l’avoir masqué pendant des années au début de sa carrière

Au début de sa carrière, Lupita Nyong’o Elle voulait juste se fondre dans la masse d’Hollywood, mais elle a vite réalisé que se démarquer était un don caché.

Pour le premier épisode de son nouveau podcast Occupe-toi de toiLupita a parlé de son parcours intime pour accepter pleinement son identité et lutter contre la « relation compliquée avec ma façon de parler » pendant des années.

L’actrice oscarisée est née à Mexico, au Mexique, de parents kenyans, mais a été élevée au Kenya dès l’âge de trois ans. Elle s’identifie comme kenyane-mexicaine et parle couramment l’espagnol. Bien qu’elle vive aux États-Unis depuis vingt ans, Lupita a révélé dans son podcast que « pour créer ce podcast, j’ai dû me sentir très à l’aise avec ma voix ».

Bien qu’elle ait adopté son accent est-africain alors qu’elle était inscrite au Hampshire College du Massachusetts, Lupita se souvient du changement qui s’est produit lorsqu’elle a rejoint la Yale School of Drama pour se consacrer au théâtre.

« J’ai fait ce pacte avec moi-même : j’apprendrais à avoir un son américain d’une manière qui me garantirait une carrière d’acteur », a-t-il déclaré. Robot sauvage « Parce que je ne connaissais pas beaucoup de gens avec un accent kenyan dans le cinéma et à la télévision. Il n’y avait tout simplement pas de marché pour ça », a déclaré la star.

Pour être sûre de parler comme une Américaine, Lupita a consacré plusieurs jours de sa semaine à des cours de chant. Mais un compliment d’une directrice de casting sur son accent ne lui a laissé qu’un sentiment doux-amer : « Elle a dit : « Oh mon Dieu, tu n’as pas d’accent. » Et j’étais à la fois si heureuse et si anéantie. Je m’étais débarrassée de moi-même, en quelque sorte. »

Donc, en 2014, avant de commencer la tournée de presse pour 12 ans d’esclavage (le long métrage qu’elle a joué juste après avoir obtenu son diplôme de Yale et pour lequel elle a finalement remporté un Oscar), Lupita a décidé de changer de style. Elle a appelé son attaché de presse et lui a dit : « J’ai décidé qu’à partir de demain, je reprendrai mon accent d’origine. Je veux faire passer le message qu’être africaine est suffisant. Ils ne m’avaient jamais entendu parler avec un accent kenyan. »

La mère de Lupita a soutenu sa décision, ce qui a réconforté l’actrice. « Elle m’a dit : « Ton accent est représentatif de ton expérience de vie ». Cela m’a réconforté, car j’ai compris qu’un accent vient de la vie… et comme la peau et les cheveux, il peut changer et c’est normal. »

La voix de Lupita est devenue une voix que les fans connaissent et adorent. Aujourd’hui, elle souhaite mettre en lumière d’autres belles voix d’Afrique avec son podcast.

« J’ai créé MIND YOUR OWN parce que j’avais le mal du pays et que je voulais entendre des histoires d’autres Africains naviguant dans plus d’un monde qu’ils considèrent comme leur chez-eux, comme moi », explique Lupita a écrit sur Instagram. « C’est aussi pour tous ceux qui se sont déjà sentis étrangers d’une manière ou d’une autre ; pour tous ceux qui réfléchissent à ce que signifie vraiment appartenir. »

« Ce spectacle parle d’histoires personnelles, intimes, individuelles et décalées qui mettent en lumière qui nous sommes en tant qu’Africains aujourd’hui ! »

