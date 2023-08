Lupin Digital Health dévoile une clinique en ligne pour l’insuffisance cardiaque

La branche santé numérique de la société pharmaceutique indienne Lupin a dévoilé sa clinique en ligne pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

Appelée Lyfe, la clinique virtuelle est gérée par une équipe d’ambulanciers paramédicaux, d’infirmières, de cardiothérapeutes, de coachs de santé et de gestionnaires de soins qui soutiennent les cardiologues dans la gestion de leurs patients. Sans préciser, Lupin Digital Health a déclaré que la clinique est équipée d’un logiciel guidé par l’IA et de dispositifs médicaux approuvés au niveau international qui aident à « fournir des alertes et des informations cliniquement exploitables ».

Il dispose également de technologies qui fournissent des mises à jour en temps réel aux médecins et offrent aux patients des parcours de soins personnalisés, des services d’urgence et des ressources éducatives.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Plus de 10 millions de personnes en Inde souffrent aujourd’hui d’insuffisance cardiaque, une maladie évolutive qui est la principale cause de décès cardiaque. Lupin s’attaque à son fardeau croissant sur le système de santé du pays en permettant aux cardiologues de gérer facilement les conditions des patients atteints d’insuffisance cardiaque de n’importe où.

Lupin, selon son président Rajeev Sibal de India Region Formulations, cherche à « s’associer à tous les cardiologues en Inde, en les complétant par une équipe multidisciplinaire d’experts pour les aider à mieux gérer leurs patients souffrant d’insuffisance cardiaque ».

Sur la base des résultats de la mise en œuvre initiale, Lyfe a atteint une conformité de 88 % des patients, amélioré les signes vitaux et réduit le risque de réadmission.

LA GRANDE TENDANCE

Un certain nombre de cliniques en ligne se sont développées à travers l’Inde ces dernières années pour aider à améliorer l’accès aux services de santé, en particulier dans les communautés éloignées et rurales, ainsi qu’à remédier à la pénurie de travailleurs de la santé. L’année dernière, démarrage CureBay, qui gère un réseau de cliniques en ligne à Odisha, a levé 6 millions de dollars en financement de série A pour ouvrir davantage de cliniques virtuelles.

Dans la capitale indienne, une autre startup, AkosMD, a lancé une clinique alimentée par l’IA qui offre des solutions et des services intégrés de télémédecine et de gestion des soins.

ENREGISTREMENT

Commentant le lancement de Lyfe, le PDG de Lupin Digital Health, Sidharth Srinivasan, a déclaré : « Notre objectif est d’aider les cardiologues et les soignants à gérer efficacement l’insuffisance cardiaque, en garantissant de meilleurs résultats de santé pour les patients… Nous nous engageons à rendre cette solution innovante accessible au plus grand nombre. autant de patients que possible grâce à des collaborations avec des cardiologues et des hôpitaux. »