L’UPI de l’Inde reçoit un coup de pouce dans sa quête de mondialisation

Nous avons récemment écrit dans cette chronique comment GoogleGOOG Pay a déjoué tous les pronostics en Inde, un marché crucial de la technologie financière où les géants américains de la technologie et des cartes de crédit ont eu du mal à se tailler une niche. L’application Google Pay continue de détenir une part de marché d’environ 35 % du principal système de paiement local United Payments Interface (UPI) en Inde, tandis que WhatsApp Pay et AmazonAMZN Pay détiennent chacun moins de 1 % et PayPalPYPL est totalement absent.

Alors que Google a des concurrents nationaux agressifs dans le secteur des paiements en Inde, comme PhonePe, soutenu par WalmartWMT, et le géant local de la technologie financière Paytm, et a été accusé de pratiques monopolistiques compte tenu de la domination de son magasin d’applications, le géant américain de la technologie a néanmoins évité pour l’essentiel les difficultés réglementaires dans le sous-continent. En effet, sur le marché fintech indien, Google est une entreprise mondiale qui parvient généralement à penser localement.

Dans cet esprit, sa décision de s’associer à UPI pour l’expansion internationale du réseau de paiement indien semble être une décision judicieuse qui pourrait à la fois soutenir un objectif politique important du gouvernement indien et offrir à Google Pay de nouvelles opportunités de croissance.

Un rapprochement stratégique

Le 17 janvier, Google India Digital Services Pvt. et National Payments Corporation of India, le créateur d’UPI, ont signé un accord pour élargir les services d’UPI au-delà de l’Inde. Le rapprochement vise à la fois à faciliter les paiements en dehors de l’Inde pour les voyageurs indiens et à ouvrir la voie à des systèmes de paiement inspirés de l’UPI dans d’autres pays. « Cela s’inscrit dans le cadre des efforts du NPCI visant à renforcer la position de l’Inde dans le paysage mondial des paiements numériques » UPI » a déclaré dans un communiqué, ajoutant que l’accord soutiendrait également la simplification des envois de fonds en réduisant la dépendance aux canaux de transfert d’argent conventionnels.

En s’associant à UPI, Google crée non seulement de nouvelles opportunités de finance numérique pour lui-même, mais signale également au gouvernement indien qu’il est un partenaire important dans les efforts de New Delhi visant à mondialiser le rail de paiement local – ce que le Premier ministre Narendra Modi a personnellement fait. préconisé. Par exemple, au Sommet des BRICS en août 2023, Modi a noté que l’UPI s’était étendu à des pays comme les Émirats arabes unis, Singapour et la France. “Il existe également de nombreuses possibilités de travailler sur ce sujet avec les pays BRICS”, a-t-il déclaré.

En août également, Modi a déclaré à l’Inde Affaires aujourd’hui que 46 % des transactions mondiales de paiement numérique se font aujourd’hui en Inde, ce qu’il a décrit comme « un exemple brillant du succès de nos politiques », ajoutant que « le monde considère aujourd’hui l’Inde comme un incubateur d’innovation ».

L’aspect des envois de fonds est également important. Dans un récent rapport, le Banque mondiale a noté que les envois de fonds de l’Inde ont atteint 125 milliards de dollars américains en 2023, le plus élevé au monde et bien devant le Mexique, numéro deux, et la Chine, numéro trois. La croissance annuelle a été de 12,4 %.

en mars 2023, NPCI a signé un accord avec PayNow de Singapour pour faciliter les transferts d’argent transfrontaliers en temps réel. L’Autorité monétaire de Singapour estime que l’utilisation de ce rail de paiement réduirait de 10 % les coûts des envois de fonds entre les deux pays.

Apprendre d’Alipay

Alors qu’UPI se prépare à accélérer son expansion internationale, elle peut tirer d’importantes leçons d’un autre géant asiatique de la fintech ayant l’ambition de se développer à l’étranger. En effet, la société chinoise Alipay a été la première grande fintech asiatique à tenter de s’implanter à l’échelle mondiale – un effort qui a donné des résultats mitigés pour plusieurs raisons.

Premièrement, Alipay ne l’a jamais dit explicitement, mais sa vague d’acquisitions stratégiques de portefeuilles électroniques sur tous les principaux marchés d’Asie du Sud-Est suggère que la société chinoise souhaitait construire un système de paiement alternatif pour la région. Le problème avec cette stratégie est que l’Asie du Sud-Est n’est pas un marché ou un régime réglementaire comme le marché intérieur d’Alipay en Chine. Un tel projet pourrait ne pas se concrétiser avant de nombreuses années.

Même les banquiers centraux de la région ne parviendront peut-être pas à créer un système de paiement régional basé sur un code QR – même s’ils travaillent assidûment pour y parvenir. Ils ont l’avantage d’être les décideurs en matière de réglementation.

Deuxièmement, Alipay a sous-estimé le risque géopolitique, parfaitement illustré par l’échec de l’offre de sa société mère Ant Group d’acquérir MoneyGram aux États-Unis. Bien qu’Ant ait ensuite acquis avec succès la société britannique WorldFirst en 2019, cette société a dû fermer ses opérations aux États-Unis pour que l’accord soit conclu.

Jusqu’à présent, UPI semble se développer d’une manière plus stratégique et calculée qu’Alipay. L’expansion s’est produite d’abord dans les pays qui envoient le plus d’argent vers l’Inde, comme les Émirats arabes unis, les États-Unis et Singapour, ainsi qu’au Népal, un proche voisin de l’Inde et un marché approprié pour essayer de construire un rail de paiement UPI à partir de zéro. . Si l’expansion du Népal réussit, elle pourrait servir de modèle pour d’autres marchés émergents.

Enfin, avoir Google comme partenaire est de bon augure pour UPI. Très peu d’entreprises technologiques disposent d’une combinaison de ressources, de capitaux, de technologie et de puissance de marque de premier plan comme Google. Nous pensons que ce rapprochement pourrait s’avérer crucial dans les efforts d’UPI visant à s’implanter en dehors de son pays d’origine et à propulser la fintech indienne à l’échelle mondiale.

