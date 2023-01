Lupe Serrano, ballerine du pouvoir et du feu, est décédée à 92 ans

Raymond Lukens, membre du corps professoral de l’école Jacqueline Kennedy Onassis de l’entreprise, qui a vu Mme Serrano se produire et s’entraîner plus tard avec elle, l’a comparée à l’une des ballerines célèbres d’aujourd’hui. “Elle était la Natalia Osipova de son époque”, a-t-il déclaré dans une interview, faisant référence à la danseuse russe dont les sauts et les virages électrisants ont poussé la technique du ballet à des niveaux toujours plus élevés. “J’étais en admiration devant elle.”

Les critiques de danse de son époque ont en effet été impressionnés. “Miss Serrano peut danser comme une maison en feu”, a écrit John Martin du New York Times dans sa critique de “Fall River Legend” d’Agnes de Mille en 1960. Et en 1968, pour la première de “Swan Lake” du Ballet Theatre, en dans laquelle Mme Serrano a dansé le double rôle principal du cygne blanc vulnérable, Odette, et du sinistre cygne noir, Odile, Clive Barnes a écrit dans The Times que son Odile était « incroyablement malveillante – elle explose en un éclat nerveux et très excitant.