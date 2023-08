L’UPA a perdu une décennie, chaque crise s’est transformée en réforme maintenant : Nirmala Sitharaman

L’Alliance progressiste unie (UPA) a perdu une décennie, a déclaré la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, alors qu’elle s’enfonçait dans le front de l’opposition tout en répondant à la motion de censure au Parlement.

Sa critique de l’UPA, le front de l’opposition qui était au pouvoir de 2004 à 2014 et qui est maintenant connu sous l’acronyme « INDE », a été suivie d’un bilan du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Près d’une heure après le début de son discours, le Congrès, le DMK, Trinamool et les partis de gauche ont organisé un débrayage accusant le ministre des Finances d’avoir induit le Lok Sabha en erreur.

Mme Sitharaman a déclaré que l’UPA n’avait aucune crédibilité et qu’elle rappelait au peuple la corruption et le copinage, en raison desquels les partis d’opposition ont choisi le nom « INDE » pour leur front.

« INDE » signifie Indian National Developmental Inclusive Alliance et comprend 26 partis, dont le Congrès, Trinamool, DMK, RJD et d’autres.

Le ministre a également jeté un coup d’œil sur les prétendants du front de l’opposition et a souligné comment ils s’opposent les uns aux autres dans différents États.

« C’est un partenariat bizarre. Au Pendjab, le Congrès et l’AAP se battent. Au Bengale occidental, Trinamool, la gauche et le Congrès se battent. Au Kerala, la gauche et le Congrès se battent. Au Jammu et au Congrès, la Conférence nationale et le PDP se battent », a déclaré le ministre des Finances.

« L’UPA a perdu une décennie entière, mais chaque crise s’est transformée en réforme maintenant. Sous la NDA, nous avons connu une croissance élevée et une faible inflation », a-t-elle ajouté.

Elle a également souligné comment son gouvernement a révolutionné le secteur financier avec l’UPI (Unified Payments Interface).

« UPI a reçu des éloges dans le monde entier. Nous pouvons utiliser cette technologie pour établir des partenariats en France, en Australie, au Moyen-Orient et même au Royaume-Uni. Même le FMI a déclaré dans sa déclaration que l’Inde avait établi une norme mondiale avec UPI », a-t-elle ajouté.

Mme Sitharaman a déclaré que les politiques du gouvernement soutiennent les start-ups qui ont enregistré des gains considérables. « Nous sommes passés d’un pays importateur à un pays exportateur », a-t-elle ajouté.

Les banques du secteur public ont enregistré des bénéfices de plus de Rs 1 lakh crore, a-t-elle ajouté.

« La dynastie politique du Congrès profitait des fuites de colmatage et des escroqueries majeures. Mais la NDA y a mis fin. Un bénéfice de 2,76 lakh crore de Rs a été enregistré parce que nous avons arrêté les fuites », a-t-elle déclaré.

La NDA, ou Alliance démocratique nationale, est le front au pouvoir dirigé par le Bharatiya Janata Party (BJP) de Mme Sitharaman.

La ministre a souligné l’accent mis par son gouvernement sur le système de santé et qu’il y a maintenant 23 AIIMS dans le pays, contre seulement sept en 2014, lorsque le gouvernement Modi a été élu au pouvoir.

« L’AIIMS à Madurai, dans le Tamil Nadu, est en cours de création. L’AIIMS dispose généralement de 750 lits, mais l’AIIMS Madurai en aura 900. Les cours MBBS avec 50 étudiants ont déjà commencé depuis avril 2022 », a-t-elle déclaré.

S’adressant à l’ancien gouvernement de l’UPA, elle a déclaré: « Le lancement d’un programme est facile, mais sa mise en œuvre est difficile. »

Elle a également souligné les efforts de son gouvernement pour lutter contre l’inflation, y compris les prix des tomates qui ont monté en flèche ces dernières années.

« Nous avons importé des tomates du Népal. Delhi et la région de la capitale nationale (RCN) obtiendront des tomates à des tarifs subventionnés aussi bas que Rs 70. Les États dirigés par l’opposition n’ont pas baissé le prix du carburant, ce qui fait que les pressions inflationnistes restent élevées, » a déclaré le ministre.

Elle a également critiqué le DMK, leur rappelant un incident de 1989 au cours duquel le « sari de l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, J Jayalalithaa (alors chef de l’opposition) a été tiré et les membres du DMK se sont moqués d’elle ».

« Jayalalithaa a fait le vœu qu’elle ne reviendrait à l’assemblée qu’après être devenue ministre en chef, et deux ans plus tard, elle est revenue en tant que ministre en chef », a-t-elle ajouté.