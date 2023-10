L’UP s’approche du premier tour et devance La Salle

MANILLE, Philippines — L’Université des Philippines a résisté à un défi de taille de La Salle pour prolonger son invincibilité avec une victoire de 67-64 lors du match de basket-ball masculin de la saison 86 de l’UAAP, mercredi au Mall of Asia Area.

Gerry Abadiano a enterré le feu vert, 65-63, avec 1:01 à jouer avant que Reyland Torres ne frappe une paire de lancers francs sous pression et que CJ Cansino réalise un vol crucial alors que les Combating Maroons remportent leur sixième victoire consécutive.

« C’est une question de plaisir », a déclaré Abadiano en philippin après avoir marqué 13 points accompagnés de quatre rebonds et deux passes décisives. «Nous avons été bénis parce que nous avons remporté cette victoire. Mais ce n’est que le premier tour, nous ne sommes pas encore terminés. Nous avons encore beaucoup de jeux et nous avons beaucoup de choses à améliorer en tant qu’équipe.

Observant un déficit de 50-38 après un triple de Kevin Quiambao pour commencer le troisième quart-temps, UP a cliqué des deux côtés du terrain, déclenchant une séquence fulgurante de 21-0 et maintenant La Salle sans marquer de but de surface pendant les 14 minutes suivantes.

Cependant, les Archers ont réussi d’une manière ou d’une autre à se battre et même à égaliser le match à 63 après un tir en crochet de Quiambao avec 4:29 à jouer avant qu’Abadiano ne reprenne définitivement l’avantage sur les Combating Maroons.

«Nous avons commencé à plat des deux côtés en première mi-temps et notre défense en seconde période a fait la différence. C’était bien mieux en seconde période. On a vraiment travaillé pour les ballons détachés, on a pu récupérer. Il s’agit d’en vouloir plus pour nous », a déclaré UP Goldwin Monteverde, dont l’équipe tentera un balayage au premier tour dimanche lors d’un match revanche de la finale contre le champion en titre Ateneo.

Le MVP en titre Malick Diouf a réalisé un double-double de 10 points et 18 rebonds avec deux blocs, et deux interceptions en plus tandis qu’Harold Alarcon avait également 10 points pour accompagner huit rebonds et une interception.

La Salle a absorbé sa deuxième défaite consécutive, tombant à un bilan de 3-3 à égalité avec Ateneo et Adamson.

Phillips a mené les Archers verts avec 15 points, 14 rebonds, trois blocs et deux passes décisives, tandis que Quiambao avait 14 points et 7 rebonds en ratant Evan Nelle en raison d’une contusion au quad.

Les partitions :

UP (67) – Abadiano 13, Alarcon 10, Diouf 10, Lopez 7, Cansino 7, Torres 7, Belmonte 7, Cagulangan 6, Felicilda 0, Alter 0, Torculas 0, Pablo 0, Gonzales 0.

DLSU (64) – M. Phillips 15, Quiambao 14, David 7, Manuel 7, Nwankwo 6, Nonoy 5, Autriche 5, Abadam 2, Macalalag 2, Policarpio 1, B. Phillips 0, Escandor 0, Gollena 0.

Quarts de score : 21-28, 38-47, 59-50, 67-64