L’UNRWA suspend temporairement ses services dans le plus grand camp de réfugiés du Liban en raison des inquiétudes suscitées par les groupes armés

L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens a annoncé vendredi avoir décidé de suspendre tous ses services dans le plus grand camp de réfugiés du Liban pour protester contre la présence d’hommes armés dans ses installations.

La décision de l’UNRWA est entrée en vigueur peu avant midi vendredi au camp de réfugiés d’Ein el-Hilweh près de la ville portuaire de Sidon. Les services reprendront samedi, a indiqué l’UNRWA.

Des jours de batailles de rue ont eu lieu dans le camp entre le groupe Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et deux groupes militants islamiques, Jund al Sham et Shabab al Muslim. Les affrontements ont éclaté le 30 juillet, après que le Fatah a accusé ses rivaux d’avoir abattu un haut responsable militaire du Fatah.

Les combats ont tué au moins 13 personnes, en ont blessé des dizaines et causé des millions de dollars de dégâts dans le camp, selon des responsables de l’UNRWA.

Les forces de sécurité libanaises n’opèrent pas à l’intérieur des camps de réfugiés, où la sécurité est entre les mains de factions palestiniennes qui se disputent souvent le pouvoir.

L’UNRWA a déclaré vendredi dans son communiqué que des combattants armés étaient toujours présents dans ses installations, y compris des écoles. Il a ajouté que l’UNRWA réitère son appel aux acteurs armés pour qu’ils quittent immédiatement ses installations, « afin d’assurer la livraison sans entrave de l’assistance indispensable aux réfugiés ».

L’UNRWA a déclaré qu’il « ne tolère pas les actions qui violent l’inviolabilité et la neutralité de ses installations ». Il a ajouté qu’il est peu probable que des écoles soient disponibles pour 3 200 enfants au début de la nouvelle année scolaire, compte tenu des violations répétées et des dommages importants signalés.

Ein el-Hilweh abrite plus de 50 000 personnes et est le plus grand des 12 camps de réfugiés palestiniens au Liban.