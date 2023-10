L’UNRWA met en garde contre une catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza — Enjeux mondiaux

JERUSALEM-EST, 16 oct (IPS) – À partir d’aujourd’hui, mes collègues de l’UNRWA à Gaza ne sont plus en mesure de fournir une aide humanitaire. Au moment où je vous parle, Gaza manque d’eau et d’électricité. En fait, Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité.

Si nous regardons la question de l’eau – nous savons tous que l’eau, c’est la vie – Gaza manque d’eau, et Gaza manque de vie. Bientôt, je crois, avec cela, il n’y aura plus ni nourriture ni médicaments. ? Il n’y a pas une goutte d’eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant qui n’a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza au cours des huit derniers jours. ? Le nombre de personnes cherchant refuge dans nos écoles et autres installations de l’UNRWA dans le sud est absolument écrasant, et nous n’avons plus la capacité de les accueillir. Mon équipe, qui a déménagé à Rafah pour poursuivre les opérations suite à l’ultimatum israélien, travaille dans le même bâtiment que des milliers de personnes déplacées désespérées, rationnant également leur nourriture et leur eau. En fait, une catastrophe humanitaire sans précédent se déroule sous nos yeux. Et déjà – et il ne faut jamais oublier cela – avant la guerre, Gaza était sous blocus depuis 16 ans et, en gros, plus de 60 pour cent de la population dépendait déjà de l’aide alimentaire internationale. C’était déjà avant la guerre une société d’assistance humanitaire. Chaque heure, nous recevons de plus en plus d’appels à l’aide désespérés de la part de personnes à travers la bande de Gaza. ? ? L’UNRWA a déjà perdu 14 membres de son personnel. Il s’agissait d’enseignants, d’ingénieurs, de gardiens et de psychologues, d’un ingénieur et d’un gynécologue. La plupart de nos 13 000 employés de l’UNRWA dans la bande de Gaza sont désormais déplacés ou hors de chez eux. Mon collègue Kamal a perdu sa cousine et toute sa famille. Ma collègue Helen et ses enfants ont été sortis des décombres. J’étais tellement soulagé d’apprendre qu’ils étaient toujours en vie.? Mon collègue Inas craint que Gaza n’existe plus. « Chaque histoire qui sort de Gaza parle de survie, de désespoir et de perte. » Des milliers de personnes ont été tuées, dont des enfants et des femmes. « Gaza manque même désormais de sacs mortuaires. Des familles entières sont déchirées. Au moins un million de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en une seule semaine. Une rivière de gens continue de couler vers le sud. Aucun endroit n’est sûr à Gaza. Au moins 400 000 personnes déplacées se trouvent désormais dans des écoles et des bâtiments de l’UNRWA, et la plupart ne sont pas équipées comme abris d’urgence. Les conditions sanitaires sont tout simplement épouvantables et nous avons par exemple des rapports dans notre base logistique où des centaines de personnes partagent une seule toilette. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées sont tout simplement privés de leur dignité humaine fondamentale, et c’est une honte totale ! Si nous n’apportons pas maintenant des fournitures à Gaza, l’UNRWA et les travailleurs humanitaires ne pourront pas poursuivre leurs opérations humanitaires. ? Les opérations de l’UNRWA représentent la plus grande empreinte des Nations Unies dans la bande de Gaza, et nous sommes au bord de l’effondrement. C’est absolument sans précédent. ? Nous ne cessons de rappeler que le droit international humanitaire doit désormais être au centre de nos préoccupations. Les guerres, toutes les guerres, même celle-ci, ont des lois. ? Le droit international humanitaire est le droit de tout conflit armé. « Il fixe explicitement les normes minimales qui doivent prévaloir à tout moment. ?? La protection des blessés et des civils, y compris des travailleurs humanitaires, n’est pas négociable en vertu du droit humanitaire. L’attaque de la semaine dernière contre Israël a été épouvantable – des images et des témoignages dévastateurs continuent de circuler. ?? L’attaque et la prise d’otages constituent une violation flagrante du droit international humanitaire. « Mais la réponse au meurtre de civils ne peut pas être de tuer davantage de civils. ? Imposer un siège et bombarder des infrastructures civiles dans une zone densément peuplée n’apportera pas la paix et la sécurité à la région. ? Le siège de Gaza, tel qu’il est imposé, n’est rien d’autre qu’une punition collective. Ainsi, avant qu’il ne soit trop tard, le siège doit être levé et les agences humanitaires doivent être en mesure d’acheminer en toute sécurité des fournitures essentielles telles que du carburant, de l’eau, de la nourriture et des médicaments. Et nous en avons besoin MAINTENANT. Ces derniers jours, nous avons plaidé pour l’arrivée du carburant car nous en avons besoin pour la station d’eau et l’usine de dessalement au sud de Gaza. Malheureusement, nous n’avons toujours pas de carburant. Toutes les parties doivent faciliter la création d’un couloir humanitaire afin que nous puissions atteindre tous ceux qui ont besoin de soutien. ?? L’UNRWA et les agences humanitaires doivent être en mesure de faire leur travail et de sauver des vies. Et nous devons le faire en toute sécurité, sans risquer notre propre vie. Enfin, nous appelons également à une suspension des hostilités pour des raisons humanitaires, et cela doit avoir lieu sans délai si nous voulons éviter de nouvelles pertes en vies humaines.

Philippe Lazzarini est Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)

IPS Bureau de l'ONU

