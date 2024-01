L’UNRWA licencie plusieurs employés pour implication présumée dans l’attaque du Hamas le 7 octobre : NPR

basculer la légende Hassan Eslaiah/AP

Hassan Eslaiah/AP

TEL AVIV, Israël — La principale agence des Nations Unies qui fournit de l’aide aux Palestiniens de Gaza a licencié plusieurs employés suite à des allégations selon lesquelles ils auraient été impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué quelque 1 200 personnes en Israël.

“Les autorités israéliennes ont fourni à l’UNRWA des informations sur l’implication présumée de plusieurs employés de l’UNRWA dans les horribles attaques contre Israël le 7 octobre”, a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’agence des Nations Unies qui fournit de l’aide aux réfugiés palestiniens. dans un rapport.

“Afin de protéger la capacité de l’Agence à fournir une aide humanitaire, j’ai pris la décision de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et d’ouvrir une enquête afin d’établir la vérité sans délai.”

Le ministère israélien des Affaires étrangères a demandé « une enquête urgente de la part de l’UNRWA concernant l’implication de ses employés dans les événements terroristes du 7 octobre ».

“Il est important que l’UNRWA mène une inspection interne approfondie concernant les activités du Hamas et d’autres éléments terroristes dans ses rangs afin de garantir que les activités humanitaires de l’organisation ne font pas l’objet d’abus”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Ni Israël ni les Nations Unies n’ont fourni dans l’immédiat davantage de détails sur les allégations portées contre les employés de l’UNRWA.



basculer la légende John Minchillo/AP

John Minchillo/AP

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu jeudi avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, des allégations actuelles selon lesquelles des travailleurs de l’ONU seraient impliqués dans l’attaque du 7 octobre et a demandé une enquête approfondie et rapide.

Douze employés de l’UNRWA auraient été impliqués, selon le Département d’État américainqui a également déclaré avoir temporairement suspendu le financement supplémentaire de l’agence des Nations Unies “pendant que nous examinons ces allégations et les mesures que les Nations Unies prennent pour y répondre”.

L’UNRWA joue un rôle essentiel en soutenant les Palestiniens fuyant la guerre à Gaza. Le estimations de l’agence que jusqu’à 1,9 million de personnes s’abritent dans ou à proximité de ses installations, qui comprennent des écoles et des entrepôts d’aide. L’UNRWA coordonne également les convois de nourriture et de fournitures médicales vers Gaza.

Les installations gérées par l’agence ont été la cible de tirs répétés pendant la guerre. Plus récemment, le 24 janvier, un bâtiment situé à l’intérieur du centre de formation de l’UNRWA à Khan Younis a été touché par des obus. Le l’agence a dit que le bâtiment abritait quelque 800 personnes déplacées et qu’au moins 13 personnes avaient été tuées et 56 blessées lors de l’incident.

L’armée israélienne, connue sous le nom de Forces de défense israéliennes (FDI), a nié toute implication dans cet incident. “Après un examen de nos systèmes opérationnels, Tsahal a actuellement exclu que cet incident soit le résultat d’une frappe aérienne ou d’artillerie de Tsahal. Un examen approfondi des opérations des forces dans les environs est en cours”, a-t-il déclaré dans un communiqué. une déclaration.

De violents combats à Khan Younis ont tué et blessé des dizaines de personnes ces derniers jours, selon le ministère de la Santé de Gaza. On estime que plus de 26 000 personnes sont mortes à Gaza depuis le début de la guerre. Le nombre total de morts comprend à la fois des combattants et des civils, dont la majorité sont des femmes et des enfants.

Dans sa déclaration, Lazzarini de l’UNRWA a qualifié de « choquantes » les allégations contre les employés de l’agence.

« Plus de 2 millions de personnes à Gaza dépendent de l’aide vitale que l’Agence leur fournit depuis le début de la guerre », a-t-il déclaré. “Quiconque trahit les valeurs fondamentales des Nations Unies trahit également ceux que nous servons à Gaza, dans la région et ailleurs dans le monde.”

Michele Kelemen de NPR a contribué à ce rapport depuis Washington, et Eve Guterman et Alon Avital ont contribué depuis Tel Aviv,…