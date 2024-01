L’UNRWA, l’agence humanitaire clé de l’ONU à Gaza, se retrouve dans une tempête diplomatique

Par Mark Lowen, à Jérusalem

il y a 39 minutes

À Gaza, une bande de terre en passe de devenir un désert, peu d’organismes humanitaires internationaux peuvent encore intervenir. L’ONU en fait partie.

Son Agence de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine, ou UNRWA, a été fondée en 1949 et travaille à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie, au Liban et en Jordanie, s’occupant des 700 000 Palestiniens qui ont été forcés ou ont fui leurs foyers avec la création de l’État. d’Israël.

Aujourd’hui, dit le chef de l’agence, l’aide vitale dont dépendent deux millions de Gazaouis pourrait être sur le point de prendre fin, alors que plusieurs gouvernements occidentaux suspendent leur financement en raison d’allégations selon lesquelles certains membres du personnel de l’UNRWA auraient été impliqués dans les attaques du 7 octobre contre Israël.

La mission gère actuellement des abris pour les personnes déplacées et distribue la seule aide autorisée par Israël – mais elle va bien plus que cela. L’UNRWA fournit des infrastructures et des outils essentiels à la vie quotidienne qui ont cruellement manqué à Gaza à cause de ses cycles apparemment sans fin de violence, de siège et d’appauvrissement.

Elle gère des établissements médicaux et éducatifs, notamment des centres de formation d’enseignants et près de 300 écoles primaires, et produit également des manuels scolaires destinés à éduquer les jeunes Palestiniens. Rien qu’à Gaza, elle emploie quelque 13 000 personnes. En tant que plus grande agence des Nations Unies opérant à Gaza, elle a joué un rôle clé dans les efforts humanitaires.

Et c’est aussi devenu une sorte de ballon de football politique, lancé par diverses parties au fil des ans. Son existence même est critiquée par Israël car elle confère aux Palestiniens un statut de réfugiés, encourageant ainsi leurs espoirs persistants d’un droit au retour sur la terre dont ils ont été chassés en 1948 ou lors des guerres successives.

Le sort des réfugiés est une question centrale dans le conflit israélo-arabe. De nombreux Palestiniens nourrissent le rêve de retourner dans la Palestine historique, dont certaines parties se trouvent désormais en Israël. Israël rejette cette affirmation et a souvent critiqué la création de l’UNRWA pour la manière dont elle permet l’héritage du statut de réfugié.

« Haine et intolérance »

De plus, les gouvernements israéliens dénoncent depuis longtemps l’enseignement et les manuels scolaires de l’agence car, à leur avis, ils perpétuent des opinions anti-israéliennes.

En 2022, l’organisme de surveillance israélien IMPACT-se a déclaré que le matériel pédagogique de l’UNRWA enseignait aux étudiants qu’Israël tentait « d’effacer l’identité palestinienne, de voler et de falsifier le patrimoine palestinien et d’effacer le patrimoine culturel de Jérusalem », ajoutant que l’agence promouvait « l’antisémitisme, haine, intolérance et manque de neutralité”.

La Commission européenne a identifié ce qu’elle a qualifié de « contenu antisémite » dans les manuels scolaires, « y compris même une incitation à la violence ». Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises que le financement de l’UE en faveur de l’Autorité palestinienne soit conditionné à la suppression de ces contenus. L’UNRWA a précédemment déclaré que les rapports concernant son matériel éducatif étaient « inexacts et trompeurs » et que bon nombre des livres en question n’étaient pas utilisés dans ses écoles.

En 2018, l’administration de Donald Trump, un fervent partisan du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a complètement cessé de soutenir financièrement l’UNRWA, qualifiant l’organisme d’« irrémédiablement défectueux ».

Aujourd’hui, alors que plusieurs gouvernements occidentaux gèlent leur financement, l’agence se retrouve à nouveau dans une situation potentiellement grave – avec des implications significatives pour les 5,3 millions de réfugiés palestiniens enregistrés auprès d’elle. Les États-Unis, l’un des pays qui ont pris la décision, sont leur plus grand donateur, avec une contribution d’environ 340 millions de dollars (268 millions de livres sterling) en 2022. L’Allemagne, qui a également suspendu son financement, vient ensuite, après avoir envoyé 162 millions de dollars cette année-là.

Israël accuse depuis longtemps les branches de l’ONU de partialité, d’antisémitisme et pire encore. Et aujourd’hui, un gouvernement confronté à des critiques croissantes dans son pays et à l’étranger à propos de la guerre à Gaza a saisi cette opportunité pour renforcer son argument – ​​et déplacer quelque peu son orientation.

Pour les alliés occidentaux d’Israël, c’est aussi l’occasion de montrer leur compréhension et leur soutien à Israël tout en maintenant la pression sur son gouvernement pour qu’il freine l’offensive.

Malgré la suspension des fonds, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a tenu à souligner que les violations commises par une poignée de membres du personnel « ne devraient pas attaquer l’ensemble de l’agence », qui, a-t-il ajouté, a « contribué à sauver littéralement des milliers de vies à Gaza ». faire un travail important”.