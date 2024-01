L’UNRWA et les allégations d’Israël contre l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens, expliquées

Le États-Unis et une douzaine d’autres pays ont suspendu le financement supplémentaire de l’UNRWA, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, le la base des allégations israéliennes selon lesquelles quelque 190 employés de l’organisation sont membres du Hamas ou du Jihad islamique palestinien – et que 12 d’entre eux ont participé aux attaques du 7 octobre contre Israël.

Les allégations et la pause de financement qui en a résulté sont potentiellement l’une des controverses les plus importantes pour les civils de Gaza depuis les attaques du 7 octobre qui ont déclenché la guerre à Gaza. Ces réductions ne signifient pas que l’UNWRA devra fermer ses portes immédiatement, mais à moins que le financement ne soit rétabli, la mission à long terme de l’agence – et la poursuite de l’aide humanitaire à Gaza – est mise en doute.

La controverse a débuté vendredi, juste après que le plus haut tribunal de l’ONU a statué qu’Israël devait faire davantage pour prévenir le génocide du peuple palestinien tout en poursuivant sa guerre à Gaza, notamment en augmentant l’accès à l’aide humanitaire. Sans l’UNRWA, principal facilitateur de l’aide humanitaire à Gaza, cet ordre n’a plus de sens.

L’UNRWA a été créé par l’ONU en 1949 pour fournir une assistance et des services – écoles, cliniques, aide alimentaire et monétaire, et abri – aux réfugiés palestiniens de la Nakba de 1948, lorsque quelque 700 000 Palestiniens ont fui leurs foyers dans ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre qui a fondé le pays. L’UNRWA sert la population palestinienne non seulement Gaza, mais aussi en Cisjordanie, en Syrie, au Liban et en Jordanie.

En octobre, l’administration Biden a obtenu 75 millions de dollars d’aide alimentaire supplémentaire pour l’UNRWA après un blocage du Congrès sur l’aide en raison de craintes que l’agence emploie des membres du Hamas.

Mais après les allégations de vendredi, le Département d’État américain a annoncé qu’il retirerait son financement alors que l’UNRWA faisait l’objet d’un examen par l’organisme d’enquête de l’ONU, le Bureau des services de contrôle interne (OIOS).

Les États-Unis, la Suisse, le Canada, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Australie, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne, la Finlande, le Japon, l’Estonie et la Roumanie ont tous suspendu leur financement, tandis que l’UE et la France envisagent de le faire. selon Al Jazeera.

Après avoir pris connaissance de ces allégations, l’UNRWA a immédiatement licencié neuf des employés accusés d’appartenir au Hamas ; deux sont mortset le statut du douzième est actuellement inconnu.

“Il est choquant de voir une suspension des fonds accordés à l’Agence en réaction à des allégations contre un petit groupe d’employés, surtout compte tenu de l’action immédiate prise par l’UNRWA en mettant fin à leurs contrats et en demandant une enquête indépendante et transparente”, a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini. a déclaré vendredi dans un communiquéfaisant en outre référence à la décision de suspendre le financement comme suit : «punition collective» contre les Palestiniens dans un post sur X.

Voici ce que vous devez savoir sur ce qui s’est passé et sur la suite :

Selon Israël, que s’est-il passé ?

Les services de renseignement militaire israélien et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure équivalent au FBI, disposeraient d’un dossier de six pages – auquel certains médias ont pu accéder mais que Vox ne peut pas vérifier de manière indépendante – qui décrit les allégations.

Reuters, l’un des médias qui a consulté le dossier, a rapporté qu’Israël détenait les noms et les photos de 11 des travailleurs, dont l’un est un conseiller scolaire israélien accusé d’avoir aidé son fils à kidnapper une femme le 7 octobre. Selon les autorités israéliennes, 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 kidnappées ce jour-là. Deux des 11 personnes citées sont accusées d’avoir participé aux massacres des villages de Beeri, où au moins 97 personnes, soit une sur 10, ont été tuées, et de Re’im, qui a quitté plus de 360 ​​​​morts. L’un d’entre eux est accusé d’avoir coordonné la logistique d’approvisionnement pour l’attaque et d’avoir contribué au transfert du corps d’un soldat israélien vers Gaza. D’autres sont accusés d’avoir pénétré en Israël ce jour-là, mais leur rôle dans les attaques n’est pas clair.

Dès mardiIsraël n’avait pas fourni à l’ONU une copie officielle du dossier.

Dans quelle mesure les accusations sont-elles légitimes ?

Les accusations sont extrêmement graves, mais la solidité des preuves n’est pas claire.

Le Hamas, en plus d’être un groupe militant qui commet des violences non seulement contre les Israéliens mais aussi contre les Palestiniens à Gaza, est également un mouvement politique.

« L’UNRWA est l’un des plus grands employeurs de Gaza – ce n’est pas un endroit avec une économie normale, fonctionnelle et saine », a déclaré à Vox Michael Wahid Hanna, directeur du programme américain à l’International Crisis Group. « Il ne serait pas surprenant qu’il y ait parmi le personnel certains membres du personnel qui pourraient être affiliés, avoir des liens familiaux ou avoir des sympathies » avec le Hamas. L’UNRWA compte environ 30 000 employés au total et 13 000 à Gazadont la plupart sont palestiniens.

Il n’est pas totalement exclu d’imaginer que certains employés de l’UNRWA aient effectivement participé à l’attaque du 7 octobre, mais il est important de considérer comment le gouvernement israélien a obtenu cette information.

Les premiers rapports sur le dossier d’Axios indiquaient que les informations avaient été obtenues grâce à des aveux. « Une grande partie de l’intelligence est le résultat de interrogatoires de militants qui ont été arrêtés lors de l’attaque du 7 octobre », a déclaré un haut responsable israélien. a déclaré à Barak Ravid d’Axios. Mais des rapports ultérieurs du New York Times ne mentionne pas les aveux, affirmant plutôt que les preuves ont été obtenues grâce aux conversations téléphoniques, aux SMS et aux mouvements des militants accusés le jour de l’attaque.

L’appareil de sécurité israélien a une longue histoire de recours à la torture sur des détenus palestiniens pour leur extorquer des aveux. Au cours des dernières décennies, le recours à la torture a été quelque peu restreint par les tribunauxmais le Shin Bet utilise encore certaines techniques, comme le refus de dormir et l’isolement cellulaire pour obtenir des aveux. Et puis il y a ce qu’on appelle «bombe à retardement» échappatoire, dans laquelle les interrogateurs du Shin Bet peuvent utiliser « des moyens exceptionnels pour enquêter » si de telles tactiques étaient le seul moyen de prévenir d’éventuelles violences futures et de sauver des vies.

Comme l’ont documenté Haaretz et Euro-Med Human Rights Monitor, Détenus palestiniens sont actuellement maltraités dans les prisons israéliennes, et six sont morts depuis le 7 octobre.

“Le problème avec la torture, c’est que si l’interrogateur ne connaît pas la réponse et utilise la violence, il ne saura pas si ce qui est dit est vrai, ou si quelque chose a été dit juste pour faire cesser la douleur”, Lisa Hajjar, professeur de sociologie du droit et des conflits à l’UC Santa Barbara, a déclaré à Vox. « Et donc, c’est une sorte de phénomène, mais dans un autre sens, ce qui est très courant dans la torture dans les conflits politiques, l’État a vraiment intérêt à générer des informations qu’il peut utiliser à des fins politiques. [its] fins, que ces informations soient vraies ou non.

Si la torture a effectivement été utilisée pour recueillir des renseignements israéliens, cela remet en question leur véracité.

De plus, les allégations d’Israël à l’égard de l’UNRWA pourraient être teintées par la remise en question de ses affirmations passées. Par exemple, le gouvernement israélien a affirmé que le Hamas utilisait l’hôpital al-Shifa à Gaza comme centre de « commandement et contrôle ». Israël a utilisé ces allégations pour attaquer l’hôpital en novembre, mais une enquête ultérieure menée par le Washington Post a mis en doute ces affirmations. Sans la publication du dossier israélien ou un examen plus indépendant de ses preuves, il est difficile de savoir dans quelle mesure ses informations sont exactes.

Les États-Unis, au moins, se tiennent aux côtés d’Israël. Le lundi, Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré lors d’une conférence de presse que « nous n’avons pas eu la possibilité d’enquêter [the allegations] nous-mêmes. Mais ils sont hautement, hautement crédibles.

Pourquoi tout cela n’est-il révélé que maintenant ?

Le timing des allégations est surprenant, d’autant plus que, comme Lazzarini, le chef de l’UNRWA, a déclaré dans un communiqué Vendredi, « l’UNRWA partage chaque année la liste de tout son personnel avec les pays hôtes, dont Israël. L’Agence n’a jamais reçu de préoccupations concernant des membres spécifiques du personnel.

Il y a cependant eu « des allégations persistantes selon lesquelles des responsables et des employés de l’UNRWA auraient des liens avec le Hamas et seraient contrôlés par le Hamas. Il y a eu cette attention et cette critique de longue date [within Israel, which] a cherché à examiner à la fois le genre de choses que fait l’UNRWA, ses activités et les personnes qui travaillent pour l’organisation », a déclaré Hanna.

Les politiciens israéliens sont allés au-delà de la simple attaque rhétorique de l’UNRWA : le Premier ministre Benjamin Netanyahu a même tenté de le démanteler en 2017. Ces efforts n’ont été amplifiés que pendant la guerre actuelle à Gaza, au cours de laquelle les responsables israéliens ont sapé l’ensemble du système des Nations Unies.

Plusieurs responsables israéliens ont accusé la Cour internationale de Justice d’être antisémite ou de faire preuve de parti pris anti-israélien après avoir jugé qu’Israël pourrait commettre un génocide ou n’avoir pas réussi à l’empêcher de se produire à Gaza. Itamar Ben Gvir, ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, a déclaré qu’Israël devrait ignorer les décisions.

En effet, les relations d’Israël avec l’ONU sont à un niveau historiquement bas, comme l’a déclaré Gabriela Shalev, ancienne représentante d’Israël à l’ONU. a déclaré à CNN en décembreet la confiance dans l’UNRWA est exceptionnellement faible, alors que Shalev et d’autres Israéliens se demandent si les biens humanitaires vont au Hamas ou aux civils, malgré l’aide extrêmement limitée qui parvient effectivement.

Avant la guerre, les principaux arguments contre l’UNRWA étaient que les écoles encourageaient les enseignements antisémites – même si, comme l’a déclaré à Vox Natan Sachs, directeur du programme Moyen-Orient à la Brookings Institution, la seule alternative aux écoles de l’UNRWA à Gaza sont « les écoles du Hamas ». — l’organisation a fourni une aide au Hamas et a perpétué le conflit entre Israël et les Palestiniens parce qu’elle n’a pas intégré les réfugiés palestiniens dans de nouvelles populations.

« Dans l’argumentation israélienne, l’UNRWA est une raison centrale de la perpétuation du problème des réfugiés palestiniens », a déclaré Sachs. « Ils diront donc simplement que des centaines de milliers de réfugiés juifs datant précisément de la même époque ont été réinstallés en Israël et ne le sont pas…