L’UNRWA est menacé par les accusations de terrorisme

Les dirigeants de la plus grande agence des Nations Unies à Gaza ont averti lundi qu’elle pourrait bientôt manquer d’argent alors que de nouvelles allégations émergeaient concernant l’influence du Hamas sur l’organisation.

Alors que les responsables de l’ONU s’inquiétaient de l’avenir de l’UNRWA, la principale agence d’aide aux Palestiniens, les responsables israéliens se demandaient s’il était logique de lancer publiquement des accusations selon lesquelles un groupe de travailleurs de l’agence était impliqué dans l’attaque terroriste du 7 octobre. Selon trois responsables israéliens impliqués dans les discussions, certains responsables militaires israéliens pensaient que c’était une erreur de déclencher un tollé, car l’effondrement de l’agence laisserait un énorme vide administratif et logistique au milieu d’une crise humanitaire.

L’UNRWA joue un rôle crucial à Gaza – en distribuant de la nourriture, de l’eau et des médicaments – et on ne sait pas clairement qui comblerait le vide en cas d’effondrement. La plupart des 2,2 millions d’habitants de Gaza sont déplacés de leurs foyers, beaucoup se réfugient dans des centres et des écoles gérés par l’agence, et cela contribue à répartir l’aide qui arrive chaque jour à Gaza.

Israël a accusé au moins 12 employés de l’agence – l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine – d’avoir participé à l’attaque du 7 octobre et que 1 300 employés étaient membres du groupe. L’assaut du 7 octobre s’est terminé avec environ 1 200 morts et 240 autres prises en otages, selon les estimations israéliennes.