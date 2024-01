L’UNRWA enquête sur les accusations d’implication de travailleurs dans les attaques du 7 octobre

Le secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, s’est entretenu jeudi avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et a appelé à « une enquête approfondie et rapide », a indiqué le département d’État. Le département a également déclaré qu’il demandait à Israël, qui avait initialement formulé l’allégation, plus d’informations, et a ajouté que « l’UNRWA joue un rôle essentiel en fournissant une assistance vitale aux Palestiniens, y compris de la nourriture essentielle, des médicaments, des abris et d’autres aides humanitaires vitales ».

David Satterfield, l’envoyé spécial américain pour les affaires humanitaires, a dirigé un groupe de responsables américains qui ont rencontré le général de division israélien Aharon Haliva, qui leur a montré l’intégralité des documents d’information, selon un responsable présent à la session.

Les dirigeants de l’ONU ont exhorté à plusieurs reprises Israël à faire davantage pour limiter les dommages causés aux civils et aux travailleurs humanitaires dans le conflit. Plus de 100 employés de l’ONU ont été tués depuis le début de la guerre, soit le nombre le plus élevé que l’organisation mondiale ait souffert dans un seul conflit.

Les responsables de l’ONU ont également averti en termes sévères que les habitants ordinaires de Gaza courent le risque de mourir de faim et sont confrontés à une recrudescence des maladies infectieuses à mesure que le temps se refroidit.

Josep Borrell Fontelles, le plus haut diplomate de l’UE et vice-président de la Commission européenne, s’est dit « extrêmement préoccupé » par les allégations selon lesquelles des employés de l’ONU auraient été impliqués dans les attaques terroristes. Il a déclaré que la commission était en contact avec l’UNRWA et espérait qu’elle prenne des mesures immédiates contre le personnel impliqué.

Des rapports supplémentaires ont été fournis par Gaya Gupta et Adam Selle .