L’Université Wilberforce efface la dette due à l’école pour les diplômés 2020 et 2021

Le président d’une université historiquement noire de l’Ohio a donné aux promotions 2020 et printemps 2021 une raison de plus de célébrer à la fin de la cérémonie d’ouverture de samedi: leur dette envers l’université avait été payée.

L’Université Wilberforce a utilisé des fonds du United Negro College Fund, de la Fondation Jack and Jill et d’autres sources pour effacer plus de 375 000 $ de dettes, selon un communiqué de l’école.

Le don n’inclut pas les prêts fédéraux, les prêts bancaires ou autres prêts personnels contractés par l’étudiant. Les fonds couvriront les amendes, les frais et les soldes des frais de scolarité qui étaient payés directement à l’université par les étudiants ou leurs parents, a rapporté CNN.

« Nous souhaitons vous donner un nouveau départ », a déclaré le président de Wilberforce, Elfred Anthony Pinkard, aux étudiants, suscitant des acclamations et des applaudissements. Et vous ne devez rien à Wilberforce. Toutes nos félicitations. »

Da’Marco Barksdale, l’un des 166 étudiants qui ont assisté à l’obtention du diplôme samedi, savait que sa dette universitaire pourrait le suivre bien après l’obtention du diplôme et a déclaré qu’il était choqué d’entendre l’annonce. Barksdale, un étudiant en communication de masse de 24 ans, a déclaré qu’étant donné qu’il n’avait aucun autre prêt en cours, ce cadeau le soulagerait de toutes ses dettes d’études.

« C’est un sentiment incroyable », a-t-il déclaré. « C’est comme si nous venions de gagner le Super Bowl. »

Barksdale, originaire de Dayton, Ohio, a déclaré qu’il avait toujours voulu assister à une HBCU et que Wilberforce se sentait comme une famille. Maintenant qu’il n’a plus de dettes, il espère poursuivre une maîtrise et un doctorat et commencer une carrière dans le journalisme sportif.

Selon les données du National Center for Education Statistics, les diplômés noirs ont en moyenne 52 000 $ de dettes d’études, soit 25 000 $ de plus que leurs pairs blancs. Les HBCU comme Wilberforce scolarisent de manière disproportionnée des étudiants issus de familles à faible revenu qui empruntent généralement plus en prêts étudiants et ont une dette plus élevée que leurs pairs, selon le United Negro College Fund.

Les défenseurs ont appelé l’administration Biden à adopter une approche ciblée de l’annulation de la dette des étudiants pour aider les Noirs américains à créer de la richesse et à réduire l’écart de richesse raciale. Biden a dévoilé une liste de nouvelles politiques destinées à promouvoir l’équité raciale mardi à l’occasion du 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa, mais le plan n’a pas abordé la dette des prêts étudiants.

« Les éléments du plan sont encourageants, mais il ne résout pas la crise de la dette des prêts étudiants qui affecte de manière disproportionnée les Afro-Américains », a déclaré Derrick Johnson, président de la NAACP, au Washington Post. « Vous ne pouvez pas commencer à combler l’écart de richesse raciale sans aborder la crise de la dette des prêts étudiants. »

La surprise inattendue de Wilberforce reflète les initiatives récentes d’autres HBCU. Le mois dernier, la Delaware State University a annoncé qu’elle utiliserait des fonds de relance pour annuler plus de 730 000 $ de dette pour les récents diplômés qui ont eu des difficultés financières au milieu de la pandémie de coronavirus.

En 2019, le milliardaire Robert F. Smith a annoncé que sa famille rembourserait toutes les dettes de prêts étudiants des diplômés du Morehouse College lors de leur entrée en fonction.

