L’Université Western obtient l’approbation du tribunal pour renommer les bourses honorant un professeur « raciste »

Un tribunal ontarien a autorisé l’Université Western à retirer le nom d’un professeur d’histoire émérite de six prix universitaires financés par sa succession à la suite de critiques selon lesquelles il adoptait des opinions radicales et racistes.

Kenneth Hilborn a enseigné l’histoire et les relations internationales à l’université de London, en Ontario, de 1961 à 1997. Après son décès en 2013 à l’âge de 79 ans, la succession de Hilborn a légué 1 million de dollars à Western, dont 750 000 $ au département d’histoire pour quatre bourses de premier cycle et deux bourses d’études supérieures distribués depuis 2016.

En 2019, les universitaires ont commencé à demander à l’école d’intervenir, lier les bourses à la légitimation des convictions d’extrême droite par les universités.

“Il s’est ouvertement opposé à l’égalité des êtres humains”, a déclaré Will Langford, qui enseigne l’histoire à l’Université Dalhousie à Halifax.

Langford a écrit un essai de 2020 dans lequel il a qualifié Hilborn de “raciste” et a critiqué Western pour ne pas avoir reconnu les vues de Hilborn dans l’attribution des bourses.

Une bataille d’essais

Langford, qui a appris le projet de Western de retirer le nom de Hilborn des bourses lors d’un appel téléphonique de CBC News, a qualifié le développement de “bonne nouvelle”.

Les élèves participent à des événements d’orientation mardi à Western, une école où Hilborn a enseigné de 1961 à 1997. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

“Je pense que le département saisit l’occasion qui s’offre à lui pour s’engager dans cette histoire, l’histoire de son propre département, de sa propre université, et j’espère qu’il enseigne les bourses dans ses cours.

“J’espère aussi une sorte de reconnaissance, peut-être sur le site Web du ministère, afin que toute personne du public qui souhaite en savoir plus puisse facilement la trouver.”

Le nom de Hilborn est attaché à six bourses de l’université, léguées par sa succession. (Université Western)

Francine McKenzie, professeure adjointe à Western qui enseigne également l’histoire et les relations internationales, a répondu à l’essai de Langford en 2020 avec l’un des siens la même année intitulé “Département d’histoire de Western et prix étudiants Hilborn.”

“Les prix Hilborn font du bien, maintenant et pour toujours”, a-t-elle écrit. “Bien que les prix Hilborn soient beaucoup plus modestes que les bourses Rhodes, la comparaison est utile : le Rhodes Trust n’approuve pas les opinions de Cecil Rhodes ; le département d’histoire n’approuve pas les opinions de Ken Hilborn.”

Dans l’essai, elle a noté que le département d’histoire de Western “a discuté des implications de la création de prix étudiants grâce à son legs et a décidé que les prix devraient rester”.

Trois ans plus tard, l’Université Western a tranquillement fait un virage à 180 degrés, demandant cette année à un tribunal ontarien de retirer le nom de Hilborn des prix.

Le travail de Hilborn “a fait du mal”, déclare le groupe

McKenzie n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News mardi.

Mais les documents judiciaires récemment découverts de l’université, dans sa demande au Bureau du tuteur et curateur public de retirer le nom de Hilborn des bourses, offrent un aperçu de ce qui aurait pu inciter Western à changer d’avis.

Les étudiants sont retournés mardi à Western pour l’année universitaire 2022-23. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

Selon les documents, le département d’histoire de Western a créé un groupe de recherche pour déterminer “si les critiques adressées à Hilborn étaient fondées”.

Le groupe de recherche pensait que le travail universitaire de Hilborn “avait nui” et causé “une violence épistémique en supprimant, rejetant et banalisant les personnes opprimées, vulnérables ou victimes de discrimination”.

Les documents judiciaires indiquent également que le travail de Hilborn “a renforcé les arguments de la suprématie blanche, a attaché de l’importance à la sécurité des Blancs, jamais des Noirs, et a affirmé explicitement la bonté et la supériorité des Blancs”.

Le groupe de recherche du département d’histoire a recommandé de retirer le nom de Hilborn des bourses, indiquent des documents judiciaires, car si l’école ne le faisait pas, Western serait “considéré comme tolérant et approuvant tacitement ses opinions”, ce que les chercheurs ont noté “aller à l’encontre des objectifs de l’Université Western. et des valeurs.”

Hilborn semblait être mort sans parents vivants. Les documents judiciaires dans l’affaire ne font aucune mention de sa famille à l’exception de sa mère et de son père, qui étaient déjà décédés en 2013. La nécrologie de Hilborn, qui existe toujours sur le site Web de l’Université Westernne mentionne aucun enfant ou ami, et le Bureau du Tuteur et curateur public est régulièrement appelé à prendre des décisions juridiques concernant les successions lorsqu’il n’y a personne d’autre pour le faire.

Les documents judiciaires n’indiquent pas comment Western renommerait les bourses ni quand cela pourrait se produire.

“Comme l’affaire est toujours devant le tribunal, il ne serait pas approprié de commenter pour le moment”, a écrit Jordan Diacur, l’avocat de Hamilton qui représente Western dans l’affaire judiciaire, à CBC News dans un courriel vendredi.

Marcia Steyaert, directrice exécutive de la stratégie éditoriale et des relations avec les médias de l’école, n’a pas renvoyé de demande de commentaire au moment de la publication.