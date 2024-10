L’Université Western dévoile une recherche sur le vieillissement pour mieux vivre

L’exercice et l’entraînement cognitif peuvent-ils ralentir la progression de la démence ? L’augmentation fulgurante de la consommation de cannabis chez les personnes âgées présente-t-elle un bénéfice médical ? Quels sont les secrets de santé des SuperAgers, des personnes qui, à 80, 90 ans et au-delà, ont la mémoire d’une personne de 20 à 30 ans plus jeune ?

Alors que la population mondiale vieillit rapidement – un phénomène qualifié de « bombe à retardement démographique » – un nouveau podcast produit par la Schulich School of Medicine & Dentistry explore les merveilles et la complexité de la science du vieillissement avec des chercheurs et des cliniciens occidentaux. transformer le domaine.

Connectez-vous au podcast The Catalysts pour une mini-série sur la science du vieillissement, comportant des discussions stimulantes avec d’éminents chercheurs occidentaux qui redéfinissent ce que signifie vieillir.

La mini-série de six semaines présente également une conversation exclusive avec Fred « Rusty » Gage, lauréat du prix Taylor 2024 dont les travaux sur la plasticité et le pouvoir régénérateur du cerveau pourraient contribuer à inverser, voire stopper, les dommages causés par des maladies liées à l’âge comme la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson.

La série est produite en association avec le Prix international de médecine J. Allyn Taylor, l’un des prix de recherche médicale les plus prestigieux au Canada. Le thème du Prix cette année est « La science du vieillissement ».

Le moment choisi pour un podcast axé sur le vieillissement ne pourrait pas être meilleur, a déclaré Robert Bartha, vice-doyen de la recherche et de l’innovation chez Schulich Medicine & Dentistry.

« Les personnes âgées constituent le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada », a déclaré Bartha. « Dans moins d’une décennie, près du quart des Canadiens seront âgés de 65 ans ou plus. Le moment est crucial pour explorer la science du vieillissement, intensifier nos recherches sur les maladies neurodégénératives et relever les défis du vieillissement en santé partout au pays.

Ce qui distingue la mini-série The Catalysts, c’est la liste impressionnante de scientifiques de haut niveau et de cliniciens de premier plan qui apportent aux auditeurs des informations de pointe en première ligne de la recherche et des soins aux patients, a déclaré Bartha.

« Nous sommes ravis de présenter dans ce podcast certains des principaux chercheurs de Western et Schulich Medicine & Dentistry, qui apporteront des informations sur le vieillissement, les maladies neurodégénératives et les innovations en matière de soins de santé directement du laboratoire à l’auditeur », a déclaré Bartha. « J’encourage les amateurs de podcasts à se joindre à nous pour mieux comprendre les dernières percées et l’impact concret que ces découvertes ont sur le vieillissement en santé au Canada. »

Voici un aperçu de la programmation des Catalysts :

2 octobre – Développement accéléré de médicaments avec Lisa Saksida et Ravi Menon

Les scientifiques de renommée mondiale Lisa Saksida et Ravi Menon explorent une approche audacieuse pour accélérer les traitements contre la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la démence en « échouant rapidement ». Ils se concentrent sur l’identification rapide des thérapies inefficaces pour donner la priorité aux plus prometteuses. « Rien que dans le domaine de la maladie d’Alzheimer, au cours des 40 dernières années, environ 260 milliards de dollars ont été dépensés en essais cliniques », a déclaré Menon. « Au-delà de l’argent, pensez aux dizaines de milliers de patients dont les espoirs ont été déçus. »

9 octobre – En synchronisation : corps et esprit avec le Dr Manuel Montero-Odasso

Le Dr Manuel Montero-Odasso, gériatre de renom, discute de son essai révolutionnaire qui met en évidence le lien étroit entre la santé physique, la mobilité et la fonction cognitive. Ses recherches mettent en lumière l’une des questions les plus urgentes pour les personnes âgées atteintes de démence. « La démence et le déclin cognitif sont stigmatisés », a déclaré Montero-Odasso. « C’est une question avec laquelle nous sommes encore aux prises aujourd’hui. »

16 octobre – Surfer sur les hauts et les bas avec Jibran Khokhar

En tant que groupe démographique de consommateurs de cannabis qui connaît la croissance la plus rapide, les personnes âgées se tournent vers ce produit pour bien plus que des loisirs. Jibran Khokhar, un expert reconnu en matière de cannabis et de santé cérébrale, partage ses idées sur la façon dont le cannabis peut traiter la douleur chronique, l’anxiété et les maladies neurodégénératives chez les populations vieillissantes – tout en séparant la réalité de la fiction concernant ses bienfaits médicinaux.

23 octobre – Du réel au surréaliste avec Paul Frewen

Imaginez-vous enfiler une paire de lunettes de réalité virtuelle et être transporté vers une croisière sur le Rhin. Le psychologue Paul Frewen explore comment la réalité virtuelle transforme les soins de santé mentale pour les personnes âgées, en favorisant les liens sociaux, en améliorant le bien-être et en proposant des interventions innovantes pour les problèmes de santé mentale.

30 octobre – The SuperAgers avec Angela Roberts

Rencontrez les SuperAgers – des personnes âgées dont les performances cognitives sont comparables à celles de personnes plusieurs décennies plus jeunes. Angela Roberts de Western nous emmène dans le monde de ces individus remarquables, qui défient les effets typiques du vieillissement avec un esprit vif, une joie de vivre et une résilience face à l’adversité.

6 novembre – Avec Fred « Rusty » Gage, lauréat du prix Taylor 2024

Avec à son actif de nombreuses avancées qui ont fait progresser notre compréhension du vieillissement cérébral, le lauréat du prix Taylor 2024, Fred « Rusty » Gage du Salk Institute de La Jolla, en Californie, constituera une finale extraordinaire à la série. Ses travaux portent sur la plasticité cérébrale et le pouvoir régénérateur dans le contexte du déclin neurodégénératif.

Vous pouvez retrouver The Catalysts sur Spotify et Podcasts Apple.