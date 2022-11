L’Université Western construit l’arme secrète du Canada contre la prochaine pandémie

L’Université Western à London, en Ontario, construit un laboratoire de recherche unique pour étudier les plus grandes menaces virales de l’humanité – une arme secrète, si vous voulez, qui devrait mettre le Canada et le monde dans une meilleure position si et quand la prochaine pandémie se produira .

“[This is] au prochain niveau, en termes d’avoir une installation qui peut vraiment faire une différence », a déclaré le professeur Western Eric Arts, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la pathogenèse du VIH et le contrôle viral, qui sera directeur exécutif du nouveau Centre de recherche sur les agents pathogènes (PRC).

“Ce sera absolument incroyable et changera toute la dynamique de la façon dont nous abordons ces problèmes.”

Prévu pour être construit dans les deux prochaines années, le PRC sera presque comme un département de défense virale – en partie un champ de bataille simulé et en partie un arsenal – qui permettra aux scientifiques d’étudier comment les germes se propagent dans les environnements humains et de développer de nouvelles défenses contre eux, avec le l’espoir d’arrêter la prochaine pandémie avant qu’elle ne commence.

Tester des virus dans des environnements humains simulés

Le nouveau laboratoire reçoit 16 millions de dollars de financement fédéral. Cela fait partie d’une série plus large de subventions annoncées ce mois-ci par la Fondation canadienne pour l’innovation pour huit universités, dans le but de maintenir le pays à la pointe de la science pour empêcher les épidémies locales de devenir des catastrophes sanitaires mondiales.

Un rendu montre à quoi ressemblerait le nouveau Centre de recherche sur les agents pathogènes de l’Université Western. Non seulement le public pourrait regarder à l’intérieur du laboratoire pour avoir un aperçu du travail, mais les machines qui aident à assurer la sécurité des chercheurs seraient exposées, de sorte qu’elles peuvent être modifiées pour différentes expériences. (Université Western)

“La pandémie de COVID-19 a clairement démontré l’importance de la recherche de pointe sur les maladies infectieuses” et “s’assurer que les laboratoires respectent les normes et sont bien équipés pour relever les nouveaux défis des biosciences”, Roseann O’Reilly Runte, présidente et chef de la direction du Fondation canadienne pour l’innovation, a déclaré dans un communiqué de presse.

Ce qui rend le PRC si unique, c’est sa mission de comprendre comment les virus se propagent dans des environnements humains réels avec des conditions réalistes, telles que les cabines d’avion, les salles d’opération des hôpitaux et même les toilettes publiques.

Arts a déclaré que son équipe cherchait à identifier les conditions exactes qui expliqueraient les types d’événements de grande diffusion qui ont fait la une des journaux pendant les jours les plus tendus de la pandémie de COVID-19.

“Nous pulvérisons en fait le virus dans une pièce, qui contient par exemple une tranche de cabine d’avion, et nous aurons des passagers fictifs, comme des mannequins dans ces sièges qui respirent normalement.”

Pour faire respirer les mannequins, Arts et son équipe utilisent des poumons artificiels doublés des mêmes cellules que celles trouvées dans la vraie chose, puis y pompent de l’air au même rythme respiratoire et à la même pression d’air que lors d’une respiration normale. Ceci est fait pour mieux comprendre comment le flux de vent, l’humidité, la température et même différentes surfaces affectent la transmission.

“Ce faisant, nous pourrons également voir comment protéger les gens contre l’infection. Nous saurons comment le faire plus efficacement.”

Le laboratoire disposera de la “seule banque de vaccins de semences” au monde

La pandémie mondiale de COVID-19 a submergé les hôpitaux et les morgues et a causé des pertes économiques généralisées car les gens sont restés à la maison du travail et des achats pour éviter de propager le virus.

Arts dit que son équipe cherche à identifier les conditions exactes qui expliqueraient les types d’événements de grande diffusion qui ont fait la une des journaux pendant les jours les plus tendus de la pandémie de COVID-19. (Université Western)

« Nous luttions au Canada parce que nous n’avions pas ces installations pour produire ces vaccins. Contrairement à la plupart des pays du G7, qui avaient la capacité de produire leur propre vaccin, le Canada manquait, et il y a donc un grand besoin d’installations pour répondre très rapidement », a déclaré Arts.

Beaucoup à l’époque étaient étonnés et vexés de voir comment un virus avait pu prendre les meilleurs esprits de la médecine si pris au dépourvu. C’est pourquoi Arts a déclaré que l’autre moitié du nouveau PRC de Western sera consacrée aux défenses contre les virus émergents, avant même qu’ils ne se produisent.

“Nous avons une grande équipe qui met en place la seule banque de vaccins de semences au monde, ce qui signifie que nous allons avoir des stocks de vaccins stockés dans notre congélateur, des milliers et des milliers d’entre eux qui ne seront là que pour servir un but s’ils apparaissent dans la population humaine.

“Donc, si jamais nous avons un saut d’un animal sauvage, cette banque de vaccins prédictifs aura déjà un vaccin là-bas pour combattre cette pandémie, de sorte qu’il ne s’agit que d’étendre ce vaccin et de le diffuser pour les humains.”

La recherche “conduira une toute nouvelle industrie”

Arts a déclaré que pour de nombreux partenaires industriels de son équipe, le nouveau laboratoire ne peut pas être construit assez tôt.

Grâce à la nouvelle installation, il développera son travail actuel chez Western’s Facilité d’Impacktun laboratoire d’imagerie virale qui n’avait que trois mois lorsque la pandémie est arrivée au Canada au début de 2020.

Il s’agit d’une avancée importante dans la capacité du Canada à se préparer et à combattre une éventuelle épidémie et pandémie. – Dr Michael Silverman, directeur du contrôle des maladies infectieuses à St. Joseph’s Healthcare

Peu de temps après, le laboratoire a été rapidement mis à profit pour des applications plus pratiques, lorsque l’industrie est venue frapper à la porte à la recherche de conseils sur la façon de créer de nouveaux matériaux et espaces qui atténueraient la propagation du COVID-19.

Aujourd’hui, Arts et son équipe collaborent avec 35 grandes entreprises, telles que 3M Canada, qui souhaitent améliorer la conception des véhicules, de l’équipement, des bâtiments, des vêtements et des systèmes de ventilation afin de mieux protéger les gens contre les maladies.

“Cela va conduire une toute nouvelle industrie”, a-t-il déclaré. “Nos partenaires sont de très grandes multinationales.”

Le laboratoire aurait pu faire la différence au début de la pandémie

Le PRC mettra l’Université Western et Londres sur la carte en termes de développement de nouveaux matériaux résistants aux virus pour l’industrie. Mais il a également le potentiel de changer la donne dans la façon dont l’humanité traite la maladie.

Le Dr Michael Silverman, directeur du programme des maladies infectieuses au St. Joseph’s Health Care à Londres, affirme que le fait d’avoir des vaccins efficaces et testés pour la sécurité contre les virus pourrait nous donner une bonne longueur d’avance la prochaine fois qu’un virus comme le COVID-19 passera des animaux aux humains . (St. Joseph’s Health Care London)

Le Dr Michael Silverman, directeur du programme des maladies infectieuses au St. Joseph’s Health Care à Londres, a déclaré que le fait d’avoir des vaccins efficaces et testés pour la sécurité contre les virus pourrait potentiellement nous donner une bonne longueur d’avance la prochaine fois qu’un virus comme le COVID-19 passera des animaux à personnes.

“Comme tous ceux qui connaissent la pandémie, ces mois [without a vaccine] étaient particulièrement douloureux.

“En étudiant [viruses] tôt, et en développant des candidats vaccins potentiels et en les conservant dans une banque, si une épidémie se produisait avant qu’elle ne devienne une pandémie, nous serions en mesure de développer rapidement ces vaccins », a déclaré Silverman.

«Cela aurait aidé non seulement le Canada; cela aurait aidé le monde si nous avions des banques de vaccins qui avaient des vaccins contre le coronavirus.

“C’est extrêmement excitant”, a-t-il déclaré. “C’est une avancée importante dans la capacité du Canada à se préparer et à combattre une éventuelle épidémie et pandémie.”