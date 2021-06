L’Université Brandeis du Massachusetts a été critiquée pour avoir recommandé l’élimination progressive de nombreux mots et expressions qu’elle prétend offensants, notamment « pique-nique », « policier » et « règle empirique ».

L’Université Brandeis, située dans la ville de Waltham, est la dernière université américaine à être accusée d’avoir injecté des points de discussion extrêmement réveillés dans sa scolarité, son centre de prévention, de plaidoyer et de ressources attirant l’attention pour avoir fourni une longue liste de mots et de termes régulièrement utilisés. recommande aux professeurs et au personnel d’éviter d’utiliser. L’école fournit même des mots et des phrases alternatifs qu’elle juge plus inclusifs.

Dans la section « violent » de la liste des langages offensants se trouvent des termes couramment utilisés comme « le tuer ». Au lieu de complimenter quelqu’un et de dire qu’il est « le tuer », la liste recommande qu’on se contente de dire « bon travail » ou alors « impressionnant » pour éviter d’assimiler le succès au meurtre.

Également sur la liste des « langages coquins » figurent le « policier », la « règle générale » et bien d’autres.

Le « pique-nique » et la « règle empirique », selon l’école, ont des origines racistes et sexistes, bien que le « pique-nique » semble avoir depuis été retiré de la liste sans explication – l’école prévient que la liste sera « grandir et changer tout le temps. »

« Règle de base » le groupe de défense prétend, « provient prétendument d’une ancienne loi britannique autorisant les hommes à battre leur femme avec des bâtons pas plus larges que leur pouce. »





« Pique-nique, » d’autre part, est « souvent associé à des lynchages de Noirs aux États-Unis, au cours desquels des spectateurs blancs auraient regardé en mangeant, les qualifiant de pique-niques ou d’autres termes impliquant des insultes raciales contre les Noirs » selon une description précédente utilisée par le groupe.

Alors que ces origines ont été présentées par des militants dans le passé, les deux sont très contestées par les historiens.

Le pique-nique, par exemple, est plus communément connu pour venir du mot » pique-nique « , un terme français désignant un rassemblement social où les invités apportent des articles tels que de la nourriture ou du vin, comme indiqué dans une vérification des faits par Reuters.

Le pique-nique a probablement été lié aux lynchages parce que certaines descriptions de lynchages dans les années 1800 et au début des années 1900 décrivaient des contextes « de type pique-nique » autour des affaires publiques, mais le terme lui-même ne semble pas réellement provenir ni même être directement lié aux meurtres publics.

« Règle empirique » a également longtemps été présenté comme un terme sexiste par les militants, malgré le fait qu’aujourd’hui, il est généralement utilisé comme une expression décrivant les principes généraux de quelque chose.

D’autres expressions que Brandeis veut voir à la retraite incluent « longtemps sans voir » et « non, ne peut pas faire », car les deux sont des expressions qui proviennent d’un langage haineux utilisé pour se moquer des non-anglophones.

Même l’expression « déclencher un avertissement » figure sur la liste des langages offensants de l’école, malgré le terme le plus couramment utilisé pour avertir les plus sensibles des sujets susceptibles de les offenser. La phrase elle-même est désormais également offensante, car le mot déclencheur a « des liens avec des armes à feu pour de nombreuses personnes ».

Maintenant, on est censé dire ‘drop-in’ ou ‘content note’ à la place.

De nombreuses phrases alternatives recommandées par l’école, ainsi que ses explications pour contrôler certains mots, ont attiré l’attention de nombreux critiques, dont beaucoup ont fustigé l’école pour avoir établi de fausses équivalences et supprimé la liberté d’expression.

« La police linguistique est presque freudienne dans la façon dont elle expose les propres connexions cérébrales perturbantes de quelqu’un. Il ne m’est même jamais venu à l’esprit que dire « non, c’était se moquer d’un anglais médiocre, sans parler de tout ce qui est asiatique », Noam Blum de Tablet Magazine tweeté.

« Il ne se passe rien de bizarre dans nos grandes institutions, pourquoi penseriez-vous cela ? Ce n’est pas comme s’ils essayaient d’interdire l’utilisation du mot « pique-nique » » expert Charles Fain Lehman ajoutée.

