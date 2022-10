L’université technique d’élite d’Iran devient la plaque tournante des protestations

Le campus en briques vieillissant de l’Université de technologie Sharif, l’école technique d’élite iranienne, attire depuis longtemps les esprits les plus brillants du pays, avec la réputation d’élever ses étudiants aux plus hauts niveaux de la société.

Des milliers d’anciens élèves de l’Université Sharif alimentent les industries les plus sensibles de l’Iran, notamment l’énergie nucléaire et l’aérospatiale. L’un des plus proches conseillers du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, y enseigne depuis des décennies.

Mais alors que des manifestations éclatent à travers l’Iran – déclenchées pour la première fois par la mort en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays – la puissance scientifique connue sous le nom de « MIT iranien » est devenue un centre inattendu de protestation, alimentant Le plus grand mouvement antigouvernemental d’Iran depuis plus d’une décennie.

“Nous sommes devenus politiquement actifs parce qu’il n’y a rien à perdre”, a déclaré un étudiant en génie électrique et militant de l’association étudiante de l’Université Sharif qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Comme d’autres qui ont insisté pour que leur identité soit protégée, il craignait des représailles. « Dans l’état actuel des choses en Iran, vous devez émigrer et quitter votre famille et vos amis ou rester et vous battre pour vos droits.

Dans tout le pays et malgré une violente répression, les Iraniens sont descendus dans la rue, exprimant leur indignation face à la répression sociale, au désespoir économique et à l’isolement mondial – des crises qui ont sapé les ambitions de la jeune génération éduquée d’Iran. Au cours des dernières semaines, les campus universitaires sont devenus un foyer d’opposition après des années de dormance, alors que les étudiants reprennent le flambeau de l’activisme qu’ils n’ont pas tenu depuis des années.

“Les étudiants ont réalisé qu’ils n’obtiendraient pas leurs droits dans ce cadre”, a déclaré Mohammad Ali Kadivar, un universitaire iranien du Boston College. « Ils exigent la fin de la République islamique.

Les protestations ont éclaté presque tous les jours au cours du mois dernier à l’Université Sharif – et se sont intensifiées après que les forces de sécurité ont violemment réprimé le 2 octobre, entraînant une confrontation d’une heure entre les étudiants et la police qui a provoqué un tollé international et choqué le pays.

“Que ce soit vrai ou non, les gens ont le sentiment qu’il est plus sûr de manifester sur le campus”, a déclaré Moeen, un ancien de l’Université Sharif qui a observé les manifestations et s’est exprimé à condition que seul son prénom soit utilisé. « C’est plus facile que d’orchestrer quelque chose sur une place au hasard à Téhéran. Il existe des syndicats d’étudiants. Il y a du leadership.

Les campus universitaires ont déjà joué un rôle central dans les mouvements d’opposition iraniens. Après le coup d’État de 1953 soutenu par les États-Unis, les étudiants de l’Université de Téhéran se sont révoltés contre la visite du vice-président de l’époque, Richard Nixon, dans la capitale. Les forces de sécurité du shah ont pris d’assaut le campus et abattu trois étudiants.

L’université Sharif, entre autres campus, a été ravagée par des manifestations deux décennies plus tard, lorsque des groupes d’étudiants marxistes et islamistes ont allumé la mèche de la révolution islamique de 1979, qui a inauguré l’establishment clérical qui dirige toujours l’Iran.

Une fois au pouvoir, la jeune théocratie s’est efforcée de faire en sorte que les universités ne soient plus un terreau fertile pour l’opposition : les religieux ont purgé les professeurs, arrêté les étudiants dissidents et créé leurs propres puissantes associations étudiantes.

Les enjeux politiques galvanisent parfois les étudiants malgré les risques. Des étudiants pro-réformistes ont manifesté à l’Université de Téhéran en 1999, provoquant un raid effrayant des forces de sécurité qui ont tué par balle un étudiant et jeté les autres par les fenêtres.

Mais au fil des décennies, les campus de Téhéran sont devenus discrets, ont déclaré des étudiants et des experts, en particulier l’Université Sharif – un centre de haute technologie compétitif considéré comme moins libéral et militant que d’autres dans la capitale. Au milieu des sanctions américaines et de l’inflation galopante, certains étudiants ont plaisanté en disant que l’université était essentiellement un aéroport, alors que les meilleurs et les plus brillants étudiants se précipitaient pour partir en Europe et aux États-Unis après l’obtention de leur diplôme.

Un tournant est intervenu en 2018, ont déclaré des étudiants. L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire historique de Téhéran cette année-là et a réimposé des sanctions sévères. L’approfondissement de l’isolement mondial et la frustration suscitée par les réformes politiques à la traîne ont convaincu de nombreux étudiants que rien ne viendrait de s’engager dans le système.

Un an plus tard, à l’automne 2019, une hausse du prix du carburant a déclenché les troubles les plus meurtriers à l’échelle nationale depuis la révolution islamique. L’Association islamique Sharif, terme impropre pour désigner l’organe représentatif majoritairement laïc des étudiants, est passée à l’action en organisant des manifestations sur le campus.

En 2020, le groupe d’étudiants a boycotté les cours et organisé une veillée de protestation après que l’armée iranienne a abattu un avion de ligne ukrainien qui a tué 176 personnes, dont plus d’une douzaine de diplômés de l’Université Sharif. Plus tard cette année-là, les autorités ont arrêté deux meilleurs étudiants pour des accusations de sécurité largement contestées, attisant l’indignation.

“Nous n’avons pas d’industrie, nous sommes dans une mauvaise situation économique, l’environnement est ruiné”, a déclaré le militant de l’association étudiante, énumérant les motifs de protestation. « Mais la principale raison est la liberté. Nous voulons juste des choses de base que vous avez partout dans le monde.

Lorsque la nouvelle de la mort d’Amini après son arrestation pour avoir prétendument violé les règles strictes de l’Iran sur l’habillement des femmes s’est répandue, les étudiants ont bourdonné. Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée en garde à vue, mais sa famille affirme que son corps présentait des ecchymoses et d’autres signes de coups après son arrestation.

“Même mes amis conservateurs ont dit:” Si nous ne descendons pas dans la rue maintenant, nous ne le ferons jamais “”, a déclaré Moeen.

Les autorités de l’Université Sharif ont refusé à l’association étudiante un permis de manifestation, ont déclaré des membres. Les foules ont quand même manifesté, agitant leurs poings et scandant « Mort au dictateur ! – un slogan que les manifestants ont utilisé dans tout le pays.

Le 2 octobre, les manifestations ont dégénéré en chaos violent, selon les déclarations de l’association.

Alors que des centaines d’étudiants scandaient contre Khamenei, les forces de sécurité en civil ont pris d’assaut le campus. Les professeurs ont formé un bouclier humain pour que les étudiants puissent fuir. Mais les forces de sécurité ont battu les professeurs, déchiré leurs mains entrelacées et chassé les manifestants dans le parking.

Ils ont lâché des balles de peinture, des gaz lacrymogènes et des plombs métalliques sur des élèves hurlants. Plusieurs ont été blessés et une quarantaine ont été arrêtés, dont la plupart ont maintenant été libérés.

Les tensions se sont encore aggravées lorsque le ministre de l’Enseignement supérieur, Mohammad Ali Zolfigol, s’est rendu sur le campus et, au lieu de rassurer les étudiants, les a accusés d'”anarchie” et les a avertis qu’ils seraient tenus pour responsables, selon un étudiant en génie informatique qui a assisté à la réunion. et vidéos mises en ligne.

Pour tenter de désamorcer le ressentiment, l’université a créé un forum, présenté comme un espace sûr où les étudiants peuvent exprimer leurs plaintes. Le président de l’université, Rasool Jalili, sanctionné par les États-Unis, qui a siégé au Conseil suprême iranien du cyberespace, a présidé le programme.

Des femmes ont pris audacieusement la scène sans le hijab obligatoire, selon des vidéos partagées par des membres de l’association. Les étudiants ont fustigé l’université pour son incapacité à les protéger.

Et il y avait des conséquences à parler. Dimanche, l’université a annoncé qu’elle interdirait temporairement plus de deux douzaines d’étudiants qui ont contribué à “l’environnement instable”.

Cela a provoqué d’autres manifestations, alors que les étudiants faisaient rage contre les autorités universitaires et les religieux au pouvoir. Plus récemment cette semaine, des étudiantes ont afflué dans la section réservée aux hommes de la salle à manger pour protester contre la ségrégation sexuelle sur le campus alors que les étudiants masculins les encourageaient. L’université a fermé la cafétéria mardi, dans l’espoir de mettre fin aux manifestations.

Au lieu de cela, les étudiants ont déplacé leur déjeuner dans la cour du campus, ont montré des vidéos. Un professeur s’est joint par solidarité. Des jeunes femmes et des hommes pique-niquaient côte à côte sur le trottoir en scandant : « Femme ! La vie! Liberté!”

Isabel Debré, Associated Press