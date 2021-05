L’Université Rutgers condamne la haine antisémite, puis est forcée de s’excuser par des étudiants pro-palestiniens, provoquant une réaction en ligne — RT USA News

Rutgers University-News Brunswick dans le New Jersey a présenté ses excuses après qu’un groupe pro-palestinien a critiqué sa déclaration contre les attaques antisémites aux États-Unis. Les excuses de l’institution ont ensuite suscité davantage de réactions.

L’université a publié cette semaine une déclaration condamnant la « forte montée des sentiments hostiles et de la violence antisémite aux États-Unis ».

La déclaration a été signée par le chancelier Christopher Molloy et la vice-chancelière exécutive pour la recherche et les affaires académiques Francine Conway. Il faisait référence à la façon dont les combats les plus récents entre les Forces de défense israéliennes (FDI) et le groupe militant palestinien Hamas avaient causé « la mort d’enfants et d’adultes et le déplacement massif de citoyens dans la région de Gaza et la perte de vies en Israël ».

L’université a condamné « toutes les formes de sectarisme, de préjugés, de discrimination, de xénophobie et d’oppression, de quelque manière qu’elles soient exprimées ».

Le groupe d’activistes de l’université, les Etudiants pour la justice en Palestine (SJP), a publié sa propre déclaration le lendemain, accusant les responsables de l’université d’ignorer « la mesure dans laquelle les Palestiniens ont été brutalisés par l’occupation et le bombardement de Gaza par Israël. »

SJP a reproché à Molloy et Conway de ne pas avoir utilisé les mots « Palestine » et « Palestinien » dans leur déclaration et a fait valoir qu’il « ne peut être séparé des tentatives généralisées de confondre antisionisme et antisémitisme et de faire dérailler les voix et l’activisme palestiniens. »

Les étudiants ont écrit que la direction de l’école avait eu tort de regrouper la condamnation de la haine envers différents groupes. « En essayant de combiner chacun de ces problèmes importants dans le but de faire une déclaration générale décrétant que » le racisme est mauvais « , le chancelier Molloy et le prévôt Conway banalisent ces problèmes », ils ont écrit.





Molloy et Conway ont répondu le même jour, s’excusant pour leur déclaration précédente et promettant « plus sensible et équilibré » communiquer à l’avenir. « Avec le recul, il est clair pour nous que le message n’a pas réussi à communiquer le soutien aux membres de notre communauté palestinienne », ils ont écrit.

Le changement de position a déclenché la réaction des personnalités des médias et des politiciens conservateurs. « Rutgers s’est en fait excusé d’avoir condamné l’antisémitisme. Nous devenons Absurdistan », Izabella Tabarovsky, un écrivain pour la publication en ligne juive, le Tablet Magazine, a tweeté.

L’animateur de podcast conservateur Ben Shapiro a écrit qu’en s’excusant, le chancelier de l’université a déclaré « la partie calme à haute voix : que l’antisémitisme et la haine d’Israël sont étroitement liés, et que vous ne pouvez pas condamner l’antisémitisme sans offenser les ennemis d’Israël ».

Le sénateur du Parti républicain américain, Tom Cotton, a fustigé Molloy en lui demandant : « Comment quelqu’un d’aussi faible peut-il diriger une université ? »

« Cet effacement à découvert de l’humanité du peuple juif tachera à jamais Molloy, l’université et nous tous avec toute association avec l’école », Seth Mendel, rédacteur en chef du Washington Examiner, a tweeté.

Le conflit entre Israël et le Hamas s’est rapidement intensifié le 10 mai lorsque des militants ont tiré des volées de roquettes depuis Gaza sur des villes israéliennes, auxquelles Tsahal a répondu en bombardant des cibles dans l’enclave palestinienne. Les hostilités se sont terminées par un cessez-le-feu le 21 mai. Au moins 248 personnes à Gaza et 12 en Israël ont été tuées dans des attaques transfrontalières.

