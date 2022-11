L’université restitue 1 500 artefacts à la nation indienne Oneida

L’Université Colgate rend à la nation indienne Oneida plus de 1 500 objets autrefois enterrés avec des restes ancestraux – une collection d’objets d’importance culturelle comprenant des pendentifs, des pots, des cloches et des hochets en carapace de tortue, certains datant de 400 ans.

Les “objets funéraires” ont été achetés en 1959 à la famille d’un archéologue amateur qui les a récupérés sur des sites du nord de l’État de New York et a été conservé au Longyear Museum of Anthropology de l’université. Leur cérémonie de rapatriement aura lieu mercredi à Colgate, qui se situe sur le territoire ancestral des Oneida.

« Ça remet les choses en place. C’est corriger un tort », a déclaré le représentant de la nation indienne Oneida, Ray Halbritter, dans une interview. « L’acquisition de ces objets, c’est une pratique assez indéfendable. Ils ont été absents. Ils ne sont pas là où ils devraient être… sur la terre avec notre peuple.

Halbritter a déclaré qu’il s’agissait de l’un des rapatriements les plus importants de l’État et a salué la coopération de Colgate, qui a commencé une série de transferts en 1995 avec le retour de sept ensembles de restes et d’objets funéraires.

Les 1 520 objets retournés sont appelés objets funéraires car on pense raisonnablement qu’ils ont été placés avec des restes humains individuels au moment du décès ou plus tard.

Les objets rendus aux Oneidas comprennent également des perles de verre, de la poterie en céramique, des couteaux, des harpons et une pipe en pierre. Ils ont été recueillis par Herbert Bigford Sr. lors des fouilles de huit sites entre 1924 et 1957, selon les dossiers de rapatriement que Colgate a déposés auprès du gouvernement fédéral.

Un homme de ce nom était le trésorier en 1952 de la société locale d’archéologie de Chenango, dont les membres faisaient des “visites de fouilles” chaque été et se rencontraient chez l’autre pour des programmes sur l’archéologie amérindienne, selon un article du Sunday Press de Binghamton. sur les plans de la société pour les présentations scolaires.

Certains des objets rapatriés remontent à 1600. Et plus de 900 des objets provenaient d’un seul site de fouilles à Stockbridge, au sud de la réserve actuelle d’Oneida dans le centre de New York. Cela comprend 286 Wampum, 106 perles de coquillage, 179 perles de verre et 68 dents de loup, selon les archives.

La loi sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes exige que les institutions financées par le gouvernement fédéral, telles que les universités, restituent les restes et les objets culturels.

Dans tout le pays, quelque 870 000 artefacts amérindiens – dont près de 110 000 restes humains – qui devraient être restitués aux tribus en vertu de la loi fédérale sont toujours en possession d’universités, de musées et d’autres institutions, selon un récent examen par l’Associated Press des données conservées par le parc national. Service.

Les responsables de Colgate ont déclaré que les rapatriements en cours impliquant l’université sont une étape vers la réparation des relations avec les communautés amérindiennes.

“C’est un travail important, et il se poursuivra jusqu’à ce que nous soyons convaincus que tous les objets sacrés qui peuvent être retracés jusqu’à leurs propriétaires légitimes sont restitués”, a déclaré le président de Colgate, Brian W. Casey, dans un communiqué.

Certains des articles retournés par Colgate avaient été exposés ou utilisés pour l’enseignement dans le passé, bien que l’université ait imposé des restrictions à leur utilisation à ces fins à partir de 1994.

Le représentant des Oneidas, Colgate et le musée assisteront à la cérémonie de rapatriement mercredi à l’université.

Les objets seront stockés en toute sécurité pendant que les Oneidas décident quoi faire, qu’il s’agisse de les renvoyer sur terre ou d’une autre option, a déclaré Halbritter.

“Nos cérémonies de rapatriement de ces objets contribueront à garantir que notre histoire sera racontée de notre propre voix”, a déclaré Halbritter, “et pour les générations à venir”.

___

La chercheuse AP Jennifer Farrar à New York a contribué.

Michael Hill, l’Associated Press