L’Université Queen’s devrait s’excuser et créer un processus pour valider l’identité autochtone: rapport

Un examen de la façon dont l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, évalue l’identité autochtone lors de l’embauche de personnel demande à l’école de s’excuser pour la douleur que le problème a récemment causée et recommande à tous les professeurs qui se sont déclarés autochtones de suivre un nouveau processus pour valider leur identité .

Le rapport de 32 pages du First Peoples Group, une société de conseil autochtone, a été publié vendredi et survient après qu’un rapport anonyme a fait surface en ligne en juin dernier alléguant que six instructeurs, professeurs et associés de Queen’s avaient faussement revendiqué l’identité autochtone.

Le rapport émet sept recommandations, notamment que l’université mette sur pied un département d’études autochtones. Il suggère également que seules les personnes qualifiées, autochtones et ayant une expérience vécue soient considérées pour tout poste d’enseignant qui devrait être occupé par des Autochtones.

Il rejette également une communauté controversée qui entretient de fortes affiliations avec l’université depuis des années – la Première Nation d’Ardoch – décrivant la “relation étrange” comme la “raison d’être” du rapport.

Trois des personnes nommées dans le rapport anonyme sont membres de la Première nation Ardoch, une communauté sans statut de l’est de l’Ontario.

Queen’s a d’abord défendu ces personnes, mais a changé sa position après près d’une centaine d’universitaires et de dirigeants autochtones à travers l’Amérique du Nord ont signé une lettre demandant à l’école de prendre les allégations au sérieux.

“Ardoch n’est pas une Première Nation bien qu’elle se positionne comme telle”, indique le rapport de vendredi.

À moins que les communautés autochtones n’aient reçu l’autorité de leur nation pour parler en son nom et promulguer sa loi et ses cérémonies, elles sont simplement une organisation autochtone urbaine et « ne peuvent pas accorder ou impliquer que la citoyenneté équivaut à l’identité autochtone », ajoute-t-il.

Cette position concorde avec les déclarations de Wendy Jocko, chef de la Première Nation algonquine de Pikwakanagan, qui avait précédemment déclaré à CBC qu’Ardoch n’est “pas une Première Nation” et comprend “des personnes qui ne répondent à aucun des critères d’appartenance à la Nation algonquine. “

Bien que l’auto-déclaration soit un élément important de l’identité autochtone, elle s’est avérée “insuffisante pour créer une communauté sûre, respectueuse et inclusive” à Queen’s, a déclaré le chancelier de l’université Murray Sinclair. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

L’université s’engage à créer un conseil de surveillance

Le directeur de Queen’s, Patrick Deane, a déclaré vendredi dans un communiqué que l’université accepte les recommandations du rapport en principe et comme point de départ.

“Notre réponse immédiate sera d’établir un conseil de surveillance autochtone pour conseiller l’université sur les questions de représentation et de citoyenneté autochtones”, a-t-il écrit.

Deane a déclaré que les membres du conseil viendront des terres sur lesquelles Queen’s a été construit et aideront à mettre en place une “approche plus globale” de l’identité autochtone.

Les Premières nations dont le territoire chevauche celui de Queen’s comprennent les Mohawks de la baie de Quinte, la Première nation d’Alderville, les Algonquins de Pikwakanagan et Kitigan Zibi Anishinābeg, selon le rapport.

Le chancelier de la reine, Murray Sinclair, a déclaré que le conseil serait une étape vers un processus dirigé par les Autochtones pour confirmer l’identité d’une personne qui ne repose pas sur l’auto-identification.

« L’autodéclaration est un élément important de l’identité autochtone, mais elle s’est avérée insuffisante pour créer une communauté sûre, respectueuse et inclusive pour les professeurs, le personnel et les étudiants autochtones de Queen’s », a-t-il écrit dans un communiqué.

Le sénateur à la retraite et ancien président de la Commission de vérité et réconciliation a ajouté que les changements ne devraient pas s’arrêter à l’embauche, appelant l’université à développer des programmes qui enseignent les connaissances, les traditions et les cultures autochtones.

« Il y a un rôle à jouer pour les universitaires autochtones et colons à Queen’s dans notre travail sur la réconciliation », a déclaré Sinclair.

L’université a déclaré qu’elle créerait un conseil de surveillance pour donner des conseils sur la représentation et la citoyenneté autochtones. (Michelle Allan/CBC)

Le rapport dit que beaucoup ont été blessés, insultés

Le First Peoples Group dit avoir entendu des Autochtones qui sont “profondément déçus, blessés et insultés”, ajoutant que “beaucoup sont gênés d’être associés à Queen’s”.

Sa première recommandation – formulée après des discussions avec les Premières Nations sur le territoire desquelles se trouve l’université – est que Queen’s s’excuse et organise des cérémonies de guérison.

Le rapport demande à Queen’s de mettre en place un département d’études autochtones et suggère d’embaucher quatre instructeurs, avec “un de l’est, un du sud, un de l’ouest et un du nord”.

Il discute également des qualifications pour enseigner les études autochtones, affirmant que les auteurs ont clairement entendu que ceux qui n’ont pas de citoyenneté et d’expériences vécues ne devraient pas le faire.

Les auteurs du rapport ont déclaré avoir entendu dire qu’au minimum, la politique de validation de Queen’s devrait inclure des cartes de citoyenneté ou de membre, ainsi qu’une référence professionnelle et des références d’un membre de la famille et d’un chef élu des Premières Nations, inuit ou métis.

Ceux qui ne pouvaient pas remplir les critères pouvaient soumettre une histoire écrite et des photos citant des parents qui ne remontent pas plus loin que leur grand-mère ou grand-père. Les histoires prendraient la forme d’un affidavit qui ferait l’objet d’une enquête, suggère le rapport, et si quelque chose s’avérait faux, le contrat de travail serait invalide.

Le rapport note que les opinions sur ce qui devrait arriver au personnel qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle reine vont de la recherche d’affectations alternatives à l’université au licenciement.

“Nous avons entendu dire avec force que les personnes dont les revendications d’identité ne sont pas prouvées ou peuvent être impossibles à prouver soient déplacées de leurs positions d’influence dans tout cours ou programme autochtone ou domaine d’études connexe”, indique le rapport.

“Bien qu’il ne soit pas clair ce qui doit être fait, il est clair que quelque chose doit être fait.”