L’université présente son soutien à Virginia Tech Advantage | Actualités technologiques de Virginie

Le président Tim Sands et le vice-président exécutif et doyen Cyril Clarke ont approuvé la portée de Virginia Tech Advantage, un engagement à l’échelle de l’université visant à offrir une vaste expérience éducative aux étudiants de premier cycle de Virginie qui ont des besoins financiers, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre continue de l’initiative.

Sands et Clarke ont chargé le comité directeur de Virginia Tech Advantage d’élaborer des stratégies visant à rendre l’université plus abordable et accessible aux étudiants de premier cycle de l’État ayant des besoins financiers et à tous les étudiants confrontés à des obstacles à la réussite en raison d’un manque de soutien financier ou d’autres ressources. Coprésidé par Menah Pratt, vice-présidente des affaires stratégiques et de la diversité, et Matt Holt, professeur et chef du Département d’économie agricole et appliquée, le comité et deux groupes de travail axés sur l’expérience étudiante et la faisabilité financière ont délibéré tout au long du printemps et de l’été. mois pour parvenir à une série de stratégies visant à accroître le soutien financier aux étudiants et à améliorer le soutien aux besoins fondamentaux, à la préparation à la carrière et aux expériences d’apprentissage transformationnel.

« Offrir une expérience éducative riche et complète à tous nos étudiants de Virginie, y compris ceux qui ont des besoins financiers, est un élément fondamental de notre mission d’octroi de terres », a déclaré Sands. « Virginia Tech Advantage transformera notre capacité à répondre aux besoins des étudiants, à éliminer les obstacles et à envisager un avenir plein d’opportunités pour chaque diplômé Hokie. »

Sands a remercié Pratt et Holt, le comité directeur et les groupes de travail, les parties prenantes du campus et le conseil des visiteurs de Virginia Tech pour avoir défini un plan ambitieux, et il a noté le rôle continu du comité directeur en tant que cadre organisateur de l’initiative. « Nous sommes prêts à prendre des mesures efficaces, à aller de l’avant et à faire une différence dès maintenant », a déclaré Sands.

Pratt a déclaré : « Notre objectif d’éliminer les obstacles financiers et de favoriser la réussite des étudiants est clairement lié au plan stratégique de l’université et ancré dans notre devise de Ut Prosim (Pour que je puisse servir). En améliorant l’aide financière et en enrichissant l’expérience éducative des étudiants dans le besoin, nous pouvons continuer à positionner Virginia Tech comme une destination pour les talents.

Virginia Tech Advantage se concentrera sur quatre stratégies de support :

Réduire les besoins financiers non satisfaits des étudiants de premier cycle de Virginie en augmentant l’aide financière et en élargissant l’initiative présidentielle de bourses d’études

Augmenter le soutien aux besoins fondamentaux tels que l’aide alimentaire et les fonds d’urgence

Augmenter les ressources pour la préparation à la carrière en facilitant les stages rémunérés et les programmes coopératifs, en compensant les coûts de stage non couverts et en améliorant les conseils et le mentorat.

Augmenter les ressources pour les activités d’apprentissage transformationnel telles que les études à l’étranger et les expériences de recherche

Les groupes de travail ont recommandé que le comité directeur de Virginia Tech Advantage continue de servir de cadre d’organisation. Le travail continu du comité comprend le développement d’une infrastructure durable pour les programmes et les initiatives, l’élimination des obstacles institutionnels à la réussite des étudiants, l’élaboration de stratégies de réduction des coûts pour les expériences étudiantes, l’exploration d’options pour améliorer la faisabilité financière et l’alignement de l’université pour soutenir l’obtention d’un diplôme en quatre ans dans tous les diplômes. .

« La valeur à long terme d’un diplôme Virginia Tech est exceptionnelle », a déclaré Holt. « Mais les étudiants de premier cycle ayant des besoins financiers se retrouvent incapables de profiter pleinement des opportunités que nous offrons. Par exemple, ils peuvent travailler l’équivalent d’un emploi à temps plein au lieu de participer à des organisations étudiantes ou de collaborer avec des professeurs sur des projets de recherche. Ils doivent choisir entre dépenser de l’argent en nourriture ou en livres et fournitures scolaires. Ils refusent des stages en raison des coûts de déménagement. Grâce à Virginia Tech Advantage, nous allons combler le fossé – le fossé financier et le fossé expérientiel – pour nos étudiants.

Virginia Tech prévoit d’augmenter son budget annuel d’aide financière de plus de 50 millions de dollars pour surmonter les obstacles financiers qui touchent environ 5 500 étudiants. Virginia Tech Advantage plaidera pour un soutien accru de l’État et du gouvernement fédéral, explorera les voies permettant d’étendre les stages rémunérés et lancera une initiative de collecte de fonds pour augmenter les fonds de dotation et le soutien privé à l’aide financière et aux initiatives de réussite des étudiants.

Un site Web pour Virginia Tech Advantage, actuellement en construction, constituera une ressource pour les étudiants et les familles. Les progrès de l’initiative seront présentés sur le site Web et dans des mises à jour régulières via VT News et le Daily Email.