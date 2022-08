L’Université polytechnique de Hong Kong utilise la réalité virtuelle pour améliorer la formation en soins infirmiers

L’Université polytechnique de Hong Kong a récemment développé un système d’apprentissage virtuel qui utilise la technologie de réalité virtuelle pour améliorer la formation en soins infirmiers dans le contexte de la pandémie mondiale en cours.

On dit que le système d’apprentissage de l’hôpital virtuel de PolyU offre une “approche expérimentale innovante de la formation en soins infirmiers”.

DE QUOI S’AGIT-IL

Considéré comme le premier du genre à Hong Kong, le système d’apprentissage basé sur la réalité virtuelle simule une salle d’hôpital réelle. Avec un total de 11 jeux, il propose cinq scénarios d’apprentissage, à savoir l’orientation du stage clinique, les défis du délire, la gestion du multitâche, la prévention des erreurs et la crise cardiaque potentielle.

Selon un communiqué de presse, le système compte plus de 1 200 combinaisons de situations aléatoires et de choix multiples.

Le système affiche les réponses et les décisions des étudiants sur un écran de télévision, et enregistre leur interaction avec leurs patients virtuels à des fins de révision.

De plus, il permet également aux enseignants de suivre facilement les progrès des élèves et d’évaluer les résultats d’apprentissage en utilisant les données du jeu et sa fonction d’évaluation automatisée.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

L’équipe de recherche derrière Virtual Hospital a conçu le système d’apprentissage spécifiquement pour les étudiants en soins infirmiers.

Le Dr Kitty Chan, enseignante principale à la PolyU School of Nursing qui co-dirige l’équipe de recherche, a noté que la plupart des systèmes d’apprentissage VR existants sont “axés sur les compétences et les procédures, et adoptent un seul cadre de gestion des patients”.

Grâce à Virtual Hospital, les étudiants sont formés pour gérer plusieurs lits et prendre en charge simultanément plusieurs patients. Le système génère également des incidents inattendus et des pièges cliniques pour tester les capacités des étudiants à appliquer leurs connaissances pratiques et à prioriser les tâches infirmières au milieu des perturbations dans un temps limité.

“Grâce à l’apprentissage expérientiel en réalité virtuelle, les étudiants peuvent améliorer les compétences non techniques qui sont essentielles à leur pratique clinique, notamment la conscience de la situation, la flexibilité pour gérer les urgences, ainsi que les compétences en matière de prise de décision et de communication”, a déclaré le Dr Chan.

L’hôpital virtuel a été utilisé par plus de 450 étudiants en soins infirmiers depuis son lancement en janvier.

Le Dr Justina Liu, co-responsable de la recherche et professeure agrégée de la même école d’infirmières, a déclaré qu’elle espérait que l’hôpital virtuel “pourrait aider davantage nos étudiants à maîtriser les compétences requises pour les soins infirmiers cliniques et, surtout, pour réduire les erreurs dans les situations cliniques réelles”.

Elle a partagé qu’ils prévoyaient d’incorporer des “éléments interprofessionnels et interdisciplinaires” supplémentaires dans le système d’apprentissage à l’avenir et d’introduire l’hôpital virtuel dans d’autres établissements de soins infirmiers de la région de la grande baie.

LA GRANDE TENDANCE

D’autres institutions médicales à travers l’Asie-Pacifique ont développé des programmes basés sur la réalité virtuelle pour permettre une formation ininterrompue au milieu de la pandémie. L’année dernière, le La Nippon Medical School de Tokyo, au Japon, a dévoilé sa plate-forme de formation clinique basée sur le cloud avec le système Operation Cloud VR de Jolly Good, qui offre une vue virtuelle des procédures en direct via une caméra VR à 360 degrés.

En Australie, quatre hôpitaux tertiaires utilisent Vantar VRde la plateforme de formation aux soins intensifs de dans le but de réduire le temps de formation. La même startup VR a lancé à la fin de l’année dernière un nouveau programme de formation sur le cathéter cardiaque droit sur sa plateforme.

La Institut national des neurosciences à Singapour et la plateforme de contenu médical VR Kyalio collaborent actuellement pour développer des modules de formation en neurochirurgie dans le cadre de leur collaboration de recherche. Ils visent à constituer une bibliothèque d’au moins 100 modules de formation en neurochirurgie sur Kyalio, couvrant un ensemble diversifié de cas.