Une université chrétienne de Californie organise jeudi un service de prière pour honorer quatre victimes qui ont été tuées par un conducteur incontrôlable alors qu’elles marchaient sur une autoroute, plus tôt cette semaine.

Frazier Michael Bohm, 22 ans, a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’homicide involontaire après qu’un accident à Malibu ait tué quatre étudiants et blessé deux autres personnes, ont annoncé mercredi des responsables.

Selon les pompiers de Los Angeles, l’accident s’est produit vers 20h30 le long de la Pacific Coast Highway à Malibu.

Les enquêteurs pensent que Bohm conduisait une BMW de couleur foncée en direction ouest à grande vitesse lorsqu’il a perdu le contrôle, a glissé latéralement au moins trois véhicules garés, puis a percuté un groupe de personnes marchant dans la zone à environ 25 miles à l’ouest du centre-ville de Los Angeles.

Les responsables de l’école de l’Université Pepperdine ont identifié quatre des victimes comme étant les personnes âgées Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir et Deslyn Williams.

« En effet, l’un des plus grands mystères de la vie est de savoir quand et pourquoi notre séjour sur cette terre est écourté. Dans de tels moments, nous restons fermes sur notre foi en Dieu qui nous soutient et nous nourrit même quand – et surtout quand – nous faisons l’expérience les pertes les plus importantes de la vie », a déclaré le président de Pepperdine, Jim Gash, à la communauté scolaire dans un communiqué.

Les autorités ont déclaré que la vitesse était probablement un facteur dans l’accident, mais ont précisé que rien n’indiquait que Bohm était impliqué dans une course de rue et que les facultés affaiblies du conducteur faisaient toujours l’objet d’une enquête.

L’université organisera un service de prière en l’honneur des quatre étudiants à 13 heures le 19 octobre.

« Rejoignez-nous alors que nous nous réunissons dans un esprit de réconfort, de compassion et d’attention alors que nous élevons dans la prière les familles et les amis de ceux que nous avons perdus et nous unissons en tant que communauté pour invoquer notre Dieu aimant pour la paix et le réconfort dans cette période difficile. temps », lit-on dans un communiqué de l’école.

Les quatre femmes ont été déclarées mortes sur place et deux autres ont été transportées à l’hôpital pour évaluer leur état.

La capitaine du département du shérif de Los Angeles, Jennifer Seetoo, a déclaré lors d’une conférence de presse que la vitesse sur ce tronçon de l’autoroute continue d’être une préoccupation majeure.

« Avec cette récente tragédie, nous devons vraiment parler de Malibu et de PCH », a-t-elle déclaré. « Il y a trop de gens qui ont été tués sur ce tronçon d’autoroute. »

Cette partie de l’autoroute est connue par les locaux sous le nom de « courbe de l’homme mort » en raison du grand nombre d’incidents dans la région, Le courrier quotidien rapports.

Les quatre filles prévoyaient de rencontrer des amis lors d’une fête de fraternité à l’Université Pepperdine au moment de la tragédie.

Niamh Rolston, une jeune étudiante en affaires de 20 ans, devait fêter son 21e anniversaire en novembre. Elle devait obtenir son diplôme en 2024.

Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir et Deslyn Williams restent dans la mémoire de leur communauté.

L’employeur de Williams lui a rendu hommage dans un message sur Facebook : « Quand vous recevez la nouvelle la plus triste – 21 miles de dévastation – une route pleine de chagrin. »

« Aux étudiants qui aimaient, vivaient avec et étaient en communauté avec les membres décédés de notre famille Pepperdine, mon cœur est brisé avec le vôtre. Je me joins à vous dans votre chagrin alors que nous traitons de cette profonde perte », a déclaré le président Gash dans un communiqué. déclaration.

Il a poursuivi : « Lorsque le poids du chagrin semble insurmontable et que nous nous retrouvons à marcher dans une vallée sombre, j’espère que nous ferons l’expérience du réconfort et de la présence de notre Dieu qui promet de marcher avec nous et de nous donner de la force. Tandis que nous parcourons ce chemin. ensemble, je prie pour que nous tirions force et réconfort les uns des autres. Dans l’étreinte de notre communauté, nous prions également pour avoir le courage de parcourir ce voyage douloureux en sachant que nous ne sommes pas seuls.

Les quatre femmes tuées étaient des étudiantes du Seaver College of Liberal Arts de Pepperdine. La cause de l’accident fait l’objet d’une enquête.