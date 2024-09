L’université ouvre un bar sec alors que les habitudes des étudiants changent

Une université a transformé l’un des bars de son syndicat étudiant en un espace social sans alcool en réponse aux changements d’habitudes des étudiants.

L’Université de Bradford a remplacé les pintes et les pichets par des boissons chaudes, du thé aux perles et des smoothies dans son nouveau café, Brew and Co Kitchen.

Une étude publiée par l’association caritative Drinkaware en 2022 a révélé que 26 % des 16-24 ans ne buvaient pas, soit le pourcentage le plus élevé de toutes les tranches d’âge.

Un porte-parole de l’université a déclaré que la vie étudiante était « assez différente de celle d’il y a quelques années » et qu’ils avaient « agi en fonction des souhaits des étudiants afin d’être plus inclusifs ».

Un bar servant de l’alcool a été conservé au sous-sol du bâtiment du syndicat étudiant et des « mocktails » sans alcool seront disponibles.

Aleem Bashir, PDG de l’Union des étudiants de l’Université de Bradford, a déclaré que les étudiants avaient aujourd’hui moins d’argent à dépenser pour sortir.

« Beaucoup d’étudiants ont désormais des emplois à temps partiel, certains peuvent avoir plusieurs emplois. Quand vous devez vous lever tôt le matin pour un travail, vous ne pouvez pas y aller avec la gueule de bois.

« Il s’agit désormais de diversifier l’offre destinée aux étudiants et de leur proposer des options de boissons non alcoolisées. »

L’une des caractéristiques de ce nouvel espace « phénoménal » était une zone de jeux, a-t-il ajouté.

Il dispose également de nombreuses fonctionnalités de bar traditionnelles, notamment de grands écrans de télévision pour regarder du sport, une piste de danse, des fléchettes, un billard et un jeu de palets.

Cela survient alors qu’une conférence économique nocturne organisée dans le Yorkshire a été annoncée les entreprises doivent commencer à proposer davantage aux jeunes qui ne boivent pas d’alcool.

D’autres facteurs qui poussent les jeunes générations à se détourner de l’alcool sont notamment une sensibilisation accrue aux risques pour la santé, l’impact des médias sociaux et le coût plus élevé d’une soirée.

