L’Université Oral Roberts obtient une subvention historique de 2,2 millions de dollars : « un changement de donne pour l’ORU »

L’Université Oral Roberts vise à relever les défis uniques auxquels sont confrontés les étudiants en élargissant le soutien académique aux étudiants à risque.

Le programme de renforcement des institutions du ministère américain de l’Éducation (DOE) a accordé à l’université une subvention sur cinq ans totalisant plus de 2,2 millions de dollars pour améliorer les taux d’obtention de diplôme.

Cette subvention est la plus importante de l’histoire de l’ORU.

« Nous apprécions profondément cette généreuse subvention du ministère de l’Éducation et les efforts acharnés de nos professeurs pour postuler », a déclaré le président de l’ORU, William M. Wilson, dans un communiqué.

« Les fonds que nous recevrons au cours des prochaines années aideront l’ORU à porter nos programmes et services destinés aux étudiants à risque à un nouveau niveau. Nous sommes ravis d’élargir nos ressources et les résultats changeront la trajectoire de vie des étudiants », a-t-il poursuivi. .

L’université chrétienne de Tulsa, en Oklahoma, a connu une croissance consécutive des inscriptions au cours des dix dernières années. Cependant, après la pandémie, de nombreux étudiants se sont retrouvés confrontés à des défis qui ont un impact sur leur apprentissage.

Depuis la pandémie, les collèges et les universités ont constaté une augmentation significative du nombre d’étudiants à risque élevé, ou de ceux qui accusent un retard scolaire en raison de problèmes de santé. Perte d’apprentissage pandémique et ceux qui souffrent d’autres défis pouvant avoir un impact sur l’apprentissage, tels que des revers sociaux, émotionnels et financiers, a expliqué l’université dans un communiqué.

ORU s’efforce d’aider ces étudiants et de s’assurer qu’ils obtiennent leur diplôme.

« Nous sommes très chanceux à l’ORU que les dirigeants aient reconnu les défis post-pandémiques qui touchent tant d’étudiants. Il est très encourageant que le ministère de l’Éducation ait vu la valeur de notre demande de subvention et de nos approches pour aider les étudiants à réaliser leurs objectifs et leurs rêves », a déclaré l’Université. » a déclaré la prévôt Dr Kathaleen Reid-Martinez.

L’école utilisera également des fonds pour aider les élèves à risque à trouver le soutien social, émotionnel et financier dont ils ont besoin.

« Cette subvention change la donne pour l’ORU. Elle fournira des ressources pour soutenir les étudiants, y compris ceux qui font face à des obstacles pour obtenir leur diplôme. Les professeurs participeront à des activités de développement professionnel financées par des subventions et axées sur le mentorat et le conseil, et les professeurs bénéficieront de appliquer des stratégies d’enseignement qui engagent les étudiants », a expliqué l’assistante du doyen, le Dr Kim Boyd.

