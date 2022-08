CHERS enfants, hé – bonne chance avec ces résultats de niveau A aujourd’hui.

J’espère que vos notes sont quelque part vers le début de l’alphabet. Peut-être quelques stars impliquées aussi.

L’université n’est pas ce qu’elle est censée être – elle vous aide simplement à éviter d’accumuler cette dette pendant trois ans d’idiotie Crédit : Alamy

Viz personnage Millie Tant 1 crédit : Viz

Le fait est que c’est un peu plus difficile cette année, vu que les examinateurs corrigent vos copies au lieu de vos propres professeurs.

C’était un peu comme si votre mère corrigeait vos devoirs, n’est-ce pas ?

Un peu con. C’est pourquoi presque tous ceux qui pouvaient épeler leur propre nom ont reçu un sac plein d’As.

Tout ce que cela signifiait, c’était que les universités ne pouvaient pas dire qui embaucher et qui éviter. Quand tout le monde obtient As c’est un peu dénué de sens.

Mais j’espère que vous obtiendrez les notes nécessaires pour remplir votre offre pour ce cours d’études sur le ressentiment à ce qu’on appelait autrefois l’école polytechnique de Rugeley.

Ou – peut-être détrompez-vous. Je ne dis pas de ne pas aller à l’université. Je dis juste de jeter un oeil aux inconvénients d’y aller.

Et peut-être s’interroger sur quelques alternatives.

Parce qu’en ce moment vous vous dirigez vers une dette massive. Au moins 30 000 £. Et il n’y a aucune garantie d’un emploi à la fin de celui-ci.

Vous pourriez finir par dépenser tout cet argent juste pour demander aux gens s’ils veulent des frites avec ça.

Pire encore, votre uni peut décider de ne pas vous prendre parce que vous êtes trop blanc. Ou trop masculin. Ou venir d’une famille qui n’est pas sur la ligne de pain.

Et si vous y parvenez, ces trois années pourraient être assez horribles.

Pour commencer, vous traînerez avec des ÉTUDIANTS, ce qui est déjà assez mauvais.

Mais les conférenciers sont encore pires.

Il était une fois les universités étaient des endroits où vous pouviez apprendre de nouvelles idées merveilleuses, dans une perspective incroyablement large.

Plus maintenant. Aujourd’hui, nos unis sont des monocultures où tout ce que vous entendez est le point de vue de la gauche radicale.

Pas de place pour la liberté d’expression. Pas de place pour les voix dissidentes.

Argumentez avec votre conférencier quand il dit que la Grande-Bretagne est un enfer impérialiste et raciste et il vous mettra à bas.

Vous serez perpétuellement skint. Pour trois ans. Ramener une charrette de linge pour que votre mère le fasse tous les quelques mois.

Partager des fouilles avec le personnage de Viz Millie Tant qui fait des études queer et pense que le fromage est raciste.

Ce que vous pourriez faire, c’est travailler, en apprentissage. Comme un apprentissage supérieur – fait sur mesure pour vous, si vous n’avez pas complètement couché vos notes.

Les avantages sont énormes. Vous gagnerez de l’argent décent, pour commencer.

Vous bénéficierez de VACANCES PAYÉES. Et vous apprendrez quelque chose de pratique sur votre chemin vers une qualification supérieure.

Des compétences qui vous rendront employable dans toute une gamme de métiers.

Beaucoup d’apprentissages pour les élèves-ingénieurs.

Mais il y a aussi un expert en cybersécurité, ou une infirmière, ou un gestionnaire agréé.

Ou même un agent de police – gagner un bon revenu pendant que vous apprenez à peindre votre voiture de patrouille aux couleurs de l’arc-en-ciel et à arrêter des gens pour des crimes de haine imaginaires.

Quoi qu’il en soit, je dis juste. J’essaie juste de t’aider à éviter d’accumuler cette dette et d’endurer trois ans d’idiotie.

L’université n’est plus ce qu’elle était. Et ce n’est pas ce qu’il est censé être.

Allez-y si vous voulez, mais vous n’êtes pas obligé d’y aller.

Acheter United ? Tu plaisantes

OH, comme nous avons ri.

Elon Musk a tweeté qu’il envisageait d’acheter Manchester United.

Elon Musk a tweeté qu’il achetait Man Utd Crédit : AFP

Cue des milliers de fans des Reds le suppliant de faire exactement cela.

“Seulement pour plaisanter”, fut la réponse.

La vie est une série sans fin d’horribles déceptions pour les fans de Manchester United – c’est exactement ce qu’elle devrait être.

Pourtant, au moins la plupart de leurs supporters ont fait un très court voyage de retour après ce martèlement à Brentford.

Graisse un bon rachitisme

Le magazine populaire chic, The Economist, est en difficulté.

Notre publication la plus pertinente a réussi à faire enrager tout le Moyen-Orient.

La photo d’Enas Taleb a été utilisée par The Economist et elle poursuit maintenant pour l’immense blessure occasionnée Crédit : AP

Il a publié un article demandant pourquoi les femmes arabes sont toujours si grosses.

Cela a agacé beaucoup d’Arabes – hommes et femmes.

Mais surtout l’actrice irakienne Enas Taleb, dont la photo a été utilisée pour le prouver. Oh cher.

Elle poursuit maintenant pour l’immense blessure occasionnée.

Enas est un peu grand, tbh, mais pas pire que moi.

Quelle insulte suivante de la part de l’économiste “inclusif”: “Pourquoi les femmes chinoises ont-elles de drôles d’yeux?” et “Les Espagnols peuvent-ils compter?”.

Abandonnez le quota stupide

CERTAINS patrons de la RAF ont démissionné.

Elle craint que les objectifs de diversité signifient qu’il y a eu une «pause» dans l’embauche de recrues masculines blanches.

L’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid 1 crédit

L’ancien secrétaire à la Santé, Sajid Javid, dit que c’est absurde.

La RAF ne devrait pas embaucher en fonction de la race, a-t-il ajouté.

Eh bien ça l’est, Saj mate. Et le faire sous la surveillance du gouvernement.

Supprimez les objectifs de diversité dans la fonction publique et les forces armées et nous pourrions croire que le gouvernement est sérieux.

Et quant à la RAF. . . Choisissez simplement les meilleurs candidats possibles pour le poste, espèce de bozos.

Peu m’importe qu’il s’agisse d’une trans bangladaise unijambiste tant qu’il – ou elle, ffs – peut abattre des Russkies.

Des mollahs fous

LE gouvernement iranien est absolument ravi que Salman Rushdie ait été poignardé.

Les mollahs fous sautaient de joie.

Le gouvernement iranien est ravi que Salman Rushdie ait été poignardé Crédit : PA

Il y a environ 50 pays islamiques dans le monde.

Et pratiquement aucun d’entre eux n’a la liberté d’expression.

Mais alors, à cet égard, ils ne sont pas pires que la Chine, la Corée du Nord, la grande majorité de l’Afrique, la Russie, la Biélorussie, le Laos, Cuba. . . la liste n’est pas loin d’être interminable.

C’est pourquoi toute atteinte à la liberté d’expression dans ce pays doit être combattue.

Ce n’est pas une question secondaire.

Cela ne devrait pas être quelque chose que nous tenons pour acquis, car il est toujours menacé.

La liberté d’expression est précieuse et nous ne devons jamais cesser de nous battre pour la préserver.

L’hystérie météorologique atteint des proportions absurdes.

De violents orages et tant de pluie, nous allons tous nous noyer, nous ont-ils dit.

Fermez les écoutilles ! Cachez-vous dans la cave, si vous en avez une !

Là où je suis, nous avons eu un faible grondement de tonnerre et une averse rafraîchissante pendant environ 12 minutes et demie.

Je sais que d’autres régions ont été plus durement touchées.

Mais ce n’était pas tout à fait la catastrophe annoncée, n’est-ce pas ?

Soyez sage, Doc

Au moins 1 000 familles vont poursuivre la Tavistock Gender Clinic pour son traitement imprudent et extrêmement préjudiciable des jeunes personnes perturbées.

Je m’attends à ce que plusieurs milliers d’autres suivent le mouvement.

Combien de temps, je me demande, avant que la patronne du Service de développement de l’identité de genre, une psychologue du nom de Dr Polly Carmichael, ne fasse l’objet d’une enquête policière pour avoir autorisé l’utilisation de bloqueurs de puberté à des milliers d’enfants préadolescents ?

Être capturé par une idéologie stupide n’est pas une licence pour l’irresponsabilité.

LE secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a suggéré que nous devrions avoir des limites de vitesse pour les cyclistes.

Bon appel. Il en va de même pour les plaques d’immatriculation des cyclistes.

Qu’en est-il des amendes pour avoir roulé sur le trottoir ?

Et des amendes pour circuler dans les voies de circulation lorsqu’il y a une piste cyclable disponible ?

En outre, des amendes pour les cyclistes avec les casques les plus ridicules et les expressions les plus suffisantes.

C’est Jez ma chance

CERTAINS scientifiques ont dressé une liste des pays dans lesquels il pourrait être possible de vivre après une guerre nucléaire.

Sans surprise, l’Australie arrive en tête de liste.

Avec nos vieux amis argentins.

Bien que ce ne serait pas vrai si nous les atomisions, n’est-ce pas ?

Selon les scientifiques, environ 98% des habitants du Royaume-Uni seraient morts deux ans après l’attaque nucléaire, par famine.

Il est temps de recommencer à accumuler les tomates en conserve, les pâtes et les rouleaux de papier toilette, je suppose.

Mais imaginez que vous sortez de votre bunker et qu’on vous dise que 98 % de la population est morte.

Et puis vous avez vu Jeremy Corbyn marcher dans la rue.