L’Université McGill entame une expansion durable avec Diamond Schmitt

L’Université McGill a été surnommée « la Harvard du Canada ». Avec un effectif annuel de 38 000 étudiants, l’établissement montréalais s’apprête à agrandir une partie de son établissement avec l’aide de Diamond Schmitt/Lemay Michaud. Baptisé New Vic, le projet restaurera certaines parties du monument historique canadien, l’Hôpital Royal Victoria.

La conception originale de l’hôpital, datant de 1893, était composée de trois pavillons indépendants dans un style baronnial écossais. S’il était important pour les architectes de préserver et même de mettre en valeur les détails de ses façades historiques, aujourd’hui, la conception du New Vic s’engage à ajouter plus de lumière au bâtiment, à la fois naturelle et artificielle, grâce à des cours intérieures éclairées par le ciel ainsi qu’aux certifications LEED Gold et WELL. Normes environnementales or.

Le New Vic servira de centre international de recherche interdisciplinaire, accueillant les programmes universitaires de McGill sur les systèmes durables et les politiques publiques. La majeure partie de la transformation du bâtiment passera par la réutilisation des ailes patrimoniales du bâtiment, ainsi que par l’ajout d’une installation supplémentaire de 350 000 pieds carrés qui fonctionnera parfaitement avec le site d’origine.

L’Université McGill offre plus de 100 cours en développement durable chaque année, cette expansion est donc un exemple des efforts déployés pour rester soucieux du climat, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de classe. « Nous sommes inspirés de toute urgence par la conception d’un centre consacré à la question la plus critique de notre époque : guérir la planète », a déclaré Donald Schmitt, directeur fondateur de Diamond Schmitt. Schmitt est un ardent défenseur de la responsabilité envers le développement durable et continue de mettre en pratique ses idéaux.

L’espace est conçu pour suivre un modèle Living Lab, catégorisant les espaces par activités plutôt que par départements. La dynamique derrière la restructuration permet une flexibilité et une adaptabilité entre les cohortes et les chercheurs pour partager des idées et collaborer sur les connaissances.

Il existe également une vision selon laquelle le toit serait utilisé comme espace d’enseignement saisonnier. L’ensemble de l’étendue est rendue accessible grâce à la rénovation de Diamond Schmitt/Lemay Michaud et comprend des toits verts et des jardins qui surplombent le campus de McGill et la ville environnante. La conception elle-même s’inspirera du travail de Frederick Law Olmsted, concepteur du très apprécié parc local du Mont Royale, qui croyait en la création d’une harmonie entre le bâtiment, la ville et la topographie naturelle qui l’entoure.

Le projet vise à réduire les systèmes et les émissions de carbone, à créer une déconstruction stratégique du bâtiment précédent et à le réutiliser de manière équilibrée. Diamond Schmitt/Lemay Michaud travaillera en étroite collaboration avec la Société Québécoise des Infrastructures (SQI) et le ministère de la Culture et des Communications pour aborder adéquatement la nouvelle restructuration du bâtiment patrimonial et sa planification globale. Dans un monde où la calotte glaciaire fond, ces considérations sont plus importantes que jamais, tant pour l’industrie du design en particulier que pour l’enseignement supérieur en général.

La rénovation de 500 000 pieds carrés devrait ouvrir en 2027.